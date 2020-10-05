Ручник длиной полметра и воздух вместо бензина. Как управлять самой быстрой машиной русских гонок
Вы проснулись в машине категории TCR на старте гонки – и не знаете, на какие кнопки жать для хорошего старта? Без паники – сейчас мы оперативно вас научим
Audi RS3 – одна из наиболее успешных машин в русских гонках
Фотограф: Евгений Сафронов
На машинах немецкой марки, выступающих в самом быстром и престижном классе «Туринг», за последние годы одержано немало побед на российских трассах. И, к примеру, накануне финального этапа СМП РСКГ (он пройдет в Грозном в эти выходные) Алексей Дудукало, пилотирующий Audi команды Lukoil Racing Team, занимает в чемпионате России второе место и имеет шансы завоевать титул.
Нам же в устройстве гоночного седана помогли разобраться оренбургский гонщик Андрей Радошнов и питерская команда Carville Racing. Андрей, известный стремительными стартами и любовью к охоте, сейчас занимает в общем зачете только 11-е место – но по ходу сезона уже дважды побывал на подиуме. А на счету команды Carville уже есть и чемпионские титулы. При этом на гоночных трассах питерский холдинг не просто рекламирует автомобильные запчасти, которые производит и продает – многие узлы и детали, выпускающиеся под маркой Carville и другими брендами, используются на гоночных машинах.
А теперь заглянем внутрь
Фотограф: Евгений Сафронов
В основе конструкции любого гоночного автомобиля класса «Туринг» – серийный кузов. А вот «начинка» этого кузова сильно отличается. Отдельные элементы передней панели и дверных панелей – чуть ли не все, что роднит машину Carville Racing с обычной Audi RS3. Другим привычным деталям – от приборной панели до шумоизоляции – тут места нет. Зато в наличии каркас безопасности, спортивное кресло с многоточечными ремнями – и по-своему устроенные органы управления. О которых и поговорим поподробнее.
P.S. Обратите внимание на желтую тканую петлю на дверной панели. Когда пилот пристегнут многоточечными ремнями, дотянуться до ручки открывания двери он в теории сможет, а вот толком ухватиться за нее – уже не факт. С петлей все гораздо проще: ухватил, потянул – и дело сделано.
P.P.S. Как видно по этой фотографии, Андрей Радошнов – из тех пилотов, кто не против приманить удачу с помощью хорошего талисмана. И возит на передней панели подкову.
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Обратная сторона руля
Фотограф: Евгений Сафронов
Когда-то давным-давно гоночные коробки передач удивляли обычных автомобилистов возможностью переключать передачи без нажатия на педаль сцепления и даже без сброса газа. Сейчас этим никого особо не удивишь: на большинстве машин с автоматической или роботизированной КПП можно как ни в чем не бывало щелкать лепестками, не убирая ноги с газа. Пилот Audi RS3 действует примерно так же: сцеплением пользуется только на старте – а в гонке понижает и повышает передачи с помощью не особо высокотехнологичных подрулевых лепестков.
Но если продолжать сравнение с «гражданской» машиной, можно отметить одно важное отличие. У дорожного автомобиля наряду с подрулевыми лепестками обязательно есть и подрулевые переключатели, куда выведено управление, к примеру, дворниками и светотехникой. На гоночной Audi RS3 таких деталей не найти. Неужели гонщик не может включить фары и прыснуть водой на стекло?
Конечно, может – просто пользуется для этого другими методами. Ведь в гонках руль лучше держать обеими руками. И нужные кнопки должны быть расположены так, чтобы гонщик мог дотянуться до каждой большим пальцем, не отпуская баранку.
11 подруг гонщика
Фотограф: Евгений Сафронов
Именно в отсутствие подрулевых переключателей на руле нужно так много кнопок – целых 11. И почти половина из них выполняет привычные по обычным машинам функции: включение дальнего света и противотуманных фар (желтая и голубая кнопки с правой стороны), дворников и стеклоомывателя (белая кнопка между ними), вентилятора для обдува салона (голубая кнопка с левой стороны) – а также перелистывание страниц в интерфейсе цифровой приборной панели (черная кнопка с левой стороны).
Еще две кнопки позволяют связаться с командой по радио (белая в левом верхнем углу) и включить «поилку» (серая в нижнем правом).
Целых две кнопки используются для активации ограничителей скорости. Один – для езды по пит-лейну, другой – для режима FCY (мы чаще называем его режимом виртуального автомобиля безопасности). При этом каждый из двух режимов можно настроить, выбрав скорость из четырех доступных вариантов – 40, 50, 60 или 80 км/ч. Есть также фиксированное ограничение в 120 км/ч. При коротком нажатии на желтую кнопку с левой стороны скорость снизится до уровня, выбранного для FCY, а при двойном нажатии – до 120 км/ч. Две функции красной кнопки справа еще более разнообразны. Если машина стоит на месте, по нажатию на кнопку заводится двигатель. Если же автомобиль в движении – включается или отключается ограничитель скорости на пит-лейн.
По сути для собственно борьбы на трассе тут нужны только две кнопки. Зеленая управляет режимами работы дифференциала (с одного режима на другой переходят при резком изменении уровня сцепления с трассой – то есть главным образом при намокании или просыхании асфальта). А серая в левом нижнем углу используется при старте. Об этой процедуре стоит рассказать подробнее.
Бабушка, зачем тебе такой большой ручник?
Фотограф: Евгений Сафронов
У многих наверняка возник вопрос – а зачем кольцевой машине ручной тормоз в такой близости от руля? Это ведь не дрифт-кар, водитель которого может дергать ручник перед каждым поворотом. Действительно – чаще всего пилот Audi RS3 пользуется ручником всего один раз за гонку. Но делает это в крайне важный момент – на старте.
Новичков «Туринга» любят пугать сложностью этой процедуры – но надо ее просто как следует отработать на тестах. Остановив автомобиль в нужном месте решетки, пилот выжимает педали сцепления и тормоза и включает первую передачу. После этого надо зафиксировать машину ручником. По словам гонщиков, в отличие от других машин, у Audi при этом требуется нешуточное усилие – и очень помогают жестко фикусирующие тело ремни безопасности (в них можно упереться, когда тянешь рычаг на себя). Одновременно гонщик нажимает на серую кнопку в нижнем левом углу ступицы рулевого колеса. Она активирует ограничитель оборотов – даже если выжать газ до упора, двигатель не будет крутится выше 4 400 об/мин.
Когда на светофоре зажигается первый стартовый огонь, пилот как раз нажимает на педаль газа до упора, а остальные две педали – отпускает. Точнее, тормоз отпускает полностью, а сцепление – доводит до грани схватывания.
В момент погасания статовых огней гонщик отпускает ручник и педаль сцепления – но еще некоторое время удерживает палец на кнопке ограничителя оборотов, чтобы избежать пробуксовки. Через пару секунд, почувствовав, что шины нормально зацепились за асфальт, можно убрать палец с кнопки – и стартовая процедура считается законченной.
Есть время заводить мотор – и время его потушить
Фотограф: Евгений Сафронов
На центральной консоли расположены самые разные органы управления. К примеру, два тумблера в левой верхней части управляют светотехникой: один включает ближний свет, другой активирует поворотники.
Тумблеры с ограничителями желтого и красного цвета – аналог замка зажигания на обычных автомобилях. Запуск мотора производится следующим образом: красным тумблером «оживляется» бортовая сеть (после этого надо дождаться, пока на приборной панели прогрузится приветственное сообщение), желтым включаются система зажигания и генератор, после чего мотор заводится нажатием на красную кнопку на руле.
При выключении машины Audi советует заглушить мотор с помощью желтого тумблера, подождать минуту (чтобы система успела сохранить в памяти коды возможных ошибок) и после этого обесточить машину красным тумблером. Порой это влияет на ход гонки. К примеру, были случаи, когда на старте прогревочного круга пилот из-за сбоя в работе электроники не смог включить первую передачу. «Перезагружая» машину, пришлось выжидать ту самую минуту – за это время пелотон успевал покинул стартовую решетку, и пилоту приходилось стартовать последним.
Хорошо заметные кран и шайба желтого цвета управляют тормозным балансом. Если говорить упрощенно, то с помощью крана гонщик выбирает один из нескольких базовых режимов – а по ходу заезда может осуществлять чистовую настройку, вращая шайбу. На деле же одну и ту же пропорцию можно выставить, используя несколько разных комбинаций положений крана и шайбы – при этом разным будет ход педали. А для гонщиков величина этого хода тоже может иметь значение.
В нижней части консоли – блок управления системой пожаротушения. Тумблером она приводится в боевую готовность перед гонкой – а на большую оранжевую кнопку нажимают непосредственно при возникновении пожара.
Гоночный гаджет
Фотограф: Евгений Сафронов
Жидкокристаллическая приборная панель – пожалуй, самая сложная штука в салоне гоночной Audi RS3. У нее есть несколько вкладок, и выводить на нее можно самые разные параметры – вплоть до количества кругов, которые можно проехать на оставшемся в баке топливе.
Отдельный разговор – лампы по обе стороны от дисплея (на фото они не видны, т.к. по размеру невелики и «вмурованы» в рамку экрана. У большинства этих ламп есть по две-три функции. К примеру, когда верхняя лампа с правой стороны горит желтым – это тревожный сигнал о повышении температуры охлаждающей жидкости. Мигая зеленым, она сообщает о включенном правом поворотнике, а мигая красным вместе с верхней левой лампой – о включенном ограничителе скорости на пит-лейне.
Из необычных функций можно выделить предупреждение о нежелательно высокой температуре воздуха на впуске. Увидев его, стоит на некоторое время выйти из слипстрима за спиной соперника.
За гонщиком поставлен крест
Фотограф: Евгений Сафронов
За спиной гонщика находится крестовина каркаса безопасности, на которой закреплен видеорегистратор – и топливный бак объемом 100 литров. Отдельное внимание стоит обратить на устройство, которое находится сразу за креслом…
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Сила воздуха
Фотограф: Евгений Сафронов
Три колонны
Фотограф: Евгений Сафронов
И никаких кнопок
Фотограф: Евгений Сафронов
Чтобы пневмодомкраты сработали, достаточно подключить баллон со сжатым воздухом к специальному разъему – находится он там, где мы привыкли видеть горловину бензобака. Выключаются домкраты тем же способом: механик стравливает давление через клапан – и машина плавно опускается на колеса.
Молниеносных пит-стопов в СМП РСКГ, впрочем, не бывает. Каждое колесо крепится пятью гайками, поэтому даже с использованием гайковертов на переобувание уходит пара минут. К тому же, гонки в чемпионате России сравнительно скоротечные, а количество шин (монопольным поставщиком которых является компания Yokohama) сильно ограничено. Поэтому проводить пит-стоп есть смысл, только если трасса резко намокла или, наоборот, столь же стремительно высохла.
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А заправлять как же?
Фотограф: Евгений Сафронов
Сколько вешать в литрах?
Фотограф: Евгений Сафронов
На одной из труб каркаса закреплен указатель количества топлива. Его можно не только использовать – но и настраивать. К примеру, прописать, что бак будет считаться полным при наличии в нем не 100, а только 36-ти литров. И тогда крайняя голубая лампочка будет зажигаться уже при наличии в баке именно этого количества топлива. Подключать к прибору для этого ничего не требуется – нижняя часть кругляша представляет собой две сенсорных кнопки.
Багажник без багажа
Фотограф: Евгений Сафронов
Нельзя сказать, что багажник гоночной Audi RS3 бесполезен. Во-первых, благодаря ему аэродинамическое сопротивление у этой машины меньше, чем у конкурирующих с ней хэтчбеков – Hyundai i30N или Volkswagen Golf GTI. Во-вторых, кое-чему там все-таки нашлось место – аккумулятору и огнетушителю. Само собой, огнетушитель – не из тех, у которого надо сорвать пломбу и выдернуть чеку. Достаточно нажать кнопку под рукой пилота – и по трубкам порошок или пена быстро доберется до форсунок, установленных в салоне и моторном отсеке.
Эта Audi теперь для вас как родная?
Фотограф: SMP Racing
Тогда следите за выступлениями Андрея Радошнова на завершающем этапе русских гонок, который пройдет в Грозном уже в эти выходные.
Впрочем, главными героями уик-энда все-таки будут претенденты на чемпионство. В шаге от титула – лидер заводской команды «АвтоВАЗа» и пилот программы SMP Racing Кирилл Ладыгин (именно он управляет ярко-желтой Lada Vesta под номером 11). На счету тольяттинца множество успехов, в том числе на зарубежных трассах – но чемпионом России в «кузовах» он еще не становился ни разу. И явно не собирается в последний момент пропустить кого-то вперед.
С другой стороны, Алексей Дудукало, который в разных дисциплинах и классах собрал уже больше десяти чемпионских титулов, не менее сильно жаждет оказаться на первой строчке. Чемпионом «Туринга» он в последний раз становился пять лет назад, причем в отсутствие сколь-нибудь серьезной конкуренции. И если сейчас москвич сможет прыгнуть выше головы, ликвидировать приличное отставание в общем зачете и в последней гонке вырвать титул из рук соперника – эта победа войдет в историю отечественного автоспорта.
Так что, нет причин не подключиться к прямым трансляциям двух гонок «Туринга», которые состоятся в субботу, 10 октября. Сделать это можно будет на специальной странице Motorsport.com. А скрасить ожидание – чтением многочисленных статей о русских гонках, которые мы подготовили за этот год и собрали в специальном разделе.
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Об этой статье
|Серия
|СМП РСКГ
|Автор
|Кирилл Качнов