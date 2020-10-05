Фотограф: Евгений Сафронов

Именно в отсутствие подрулевых переключателей на руле нужно так много кнопок – целых 11. И почти половина из них выполняет привычные по обычным машинам функции: включение дальнего света и противотуманных фар (желтая и голубая кнопки с правой стороны), дворников и стеклоомывателя (белая кнопка между ними), вентилятора для обдува салона (голубая кнопка с левой стороны) – а также перелистывание страниц в интерфейсе цифровой приборной панели (черная кнопка с левой стороны).

Еще две кнопки позволяют связаться с командой по радио (белая в левом верхнем углу) и включить «поилку» (серая в нижнем правом).

Целых две кнопки используются для активации ограничителей скорости. Один – для езды по пит-лейну, другой – для режима FCY (мы чаще называем его режимом виртуального автомобиля безопасности). При этом каждый из двух режимов можно настроить, выбрав скорость из четырех доступных вариантов – 40, 50, 60 или 80 км/ч. Есть также фиксированное ограничение в 120 км/ч. При коротком нажатии на желтую кнопку с левой стороны скорость снизится до уровня, выбранного для FCY, а при двойном нажатии – до 120 км/ч. Две функции красной кнопки справа еще более разнообразны. Если машина стоит на месте, по нажатию на кнопку заводится двигатель. Если же автомобиль в движении – включается или отключается ограничитель скорости на пит-лейн.

По сути для собственно борьбы на трассе тут нужны только две кнопки. Зеленая управляет режимами работы дифференциала (с одного режима на другой переходят при резком изменении уровня сцепления с трассой – то есть главным образом при намокании или просыхании асфальта). А серая в левом нижнем углу используется при старте. Об этой процедуре стоит рассказать подробнее.