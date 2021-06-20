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Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Нижнем

Самым быстрым гонщикам уик-энда придется начинать борьбу из конца первой десятки

Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Нижнем

В эти выходные на трассе в Нижнем Новгороде проходит второй этап Российской серии кольцевых гонок – и в очередной раз наибольшего внимания заслуживают события в самом быстром и престижном классе «Туринг». 

Квалификация и первая гонка принесли неожиданные результаты: их выиграл тольяттинец Павел Кальманович на Leon Cupra, самом старом автомобиле в пелотоне. В командном зачете первенствовал петербургский коллектив Carville Racing, за выступлениями которого в этом году мы следим особенно тщательно – Григорий Бурлуцкий и Захар Слуцкий закончили заезд на 2-м и 4-м местах.

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Вторая гонка сезона обещает быть гораздо более увлекательной, ведь самые быстрые пилоты начнут ее из конца первой десятки. Потенциал для прорыва у них есть – но на скользкой и извилистой трассе в Нижнем обгонять не так-то просто. Получится ли у Кальмановича и пилотов Carville Racing вновь оказаться в лидерах, покажется прямая трансляция заезда.

 

 

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Прямой эфир: первая гонка российского «Туринга» в Нижнем

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Прямой эфир: первая гонка российского «Туринга» в Нижнем

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