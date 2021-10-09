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Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Грозном

На двух первых стартовых позициях дневной гонки – главные звезды русских гонок последних лет

Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Грозном

На трассе в Грозном продолжается предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее масштабных и престижных гоночных турниров в стране. И в настоящий момент идет подготовка к старту второй гонки самого быстрого и престижного класса «Туринг».

Первый заезд дня выдался не слишком богатым на события: 20-летний Захар Слуцкий из команды Carville Racing стартовал с поула и лидировал вплоть до самого финиша. В очередной раз подтвердив, что является главным открытием сезона: за два этапа до этого петербуржец впервые поднялся на подиум, на прошлом этапе – впервые выиграл, а в Грозном записал на свой счет первый поул и первый хет-трик.

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Во второй гонке Захару придется гораздо сложнее, ведь стартует пилот с 8-й позиции (впрочем, с нее же он начинал и утреннюю гонку в Казани, которую в итоге выиграл). А на первом ряду будут стоять суперзвезды русских гонок – четырехкратный чемпион страны Дмитрий Брагин на Audi и действующий чемпион (и лидер общего зачета) Кирилл Ладыгин на Lada. Их борьба может оказаться очень захватывающей. Следить за ней в прямом эфире можно будет, начиная с 16:00 по московскому времени.

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Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном

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Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном
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