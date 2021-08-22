Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» на Moscow Raceway

В эти выходные на трассе Moscow Raceway проходит очередной этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее масштабных и престижных гоночных турниров в стране.

Утренний заезд в самом быстром и престижном классе «Туринг» достаточно неожиданно выиграл Павел Кальманович, представляющий казанскую команду AG Team. Неожиданно – потому что пилот управляет хэчтбеком Cupra Leon, самым старым автомобилем в полотне. А достаточно неожиданно – потому что победа стала для Павла уже второй в этом сезоне.

Набранные утром очки позволили Кальмановичу выйти на третье место в общем зачете, вплотную подобравшись к лучшему кольцевику последних лет, четырехкратному чемпиону «Туринга» Дмитрию Брагину. А вот лидер заводской команды Lada Кирилл Ладыгин пока весьма уверенно возглаввляет общий зачет. Но все может достаточно быстро измениться.

Особенно по ходу второй гонки уик-энда. Ведь послеобеденный заезд, во-первых, стартует с места (а не с места, как утром). А во-вторых, при формировании стартовой решетки победители квалификации отправляются в середину, а то и в конец первой десятки. Поэтому обгонов и разного рода инцидентов во второй гонке дня обычно заметно больше, чем в первой.

Наверняка не собирается отсиживаться в задних рядах и Захар Слуцкий из петербургской команды Carville Racing. В субботу 20-летний пилот показал лучший результат в квалификации (3-е место), а на старте утренней гонки имел хорошие шансы выйти на 1-е место – но неудачно организовал атаку на позиции лидера и откатился на 5-ю позицию. И хотя финиш дебютанта в первой пятерке не назовешь провалом, Слуцкий наверняка хотел бы реабилитироваться за утреннюю ошибку.

Следить за ходом гонки можно прямо сейчас с помощью прямой трансляции заезда.