Прямой эфир: первая гонка российского «Туринга» в Нижнем
Результаты квалификации на самой скользкой трассе России обещают весьма увлекательный заезд
В эти выходные на трассе в Нижнем Новгороде проходит второй этап Российской серии кольцевых гонок – и в очередной раз наибольшего внимания заслуживают события в самом быстром и престижном классе «Туринг». Напомним, на старт в нем выходят автомобили, построенные по тем же техтребованиям, что и для Кубка мира WTCR.
Субботняя квалификация принесла неожиданные – и обещающие увлекательную гонку результаты. Лучшее время показал опытный тольяттинец Павел Кальманович, управляющий самой старой машиной пелотона – хэтчбеком Leon Cupra предыдущего поколения. А сразу за ним стартуют два гораздо более молодых и весьма амбициозных пилота, представляющего петербургскую команду Carville Racing – Григорий Бурлуцкий и дебютант Захар Слуцкий, крайне ярко проявивший себя по ходу открытия сезона на «Смоленском кольце».
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Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Нижнем