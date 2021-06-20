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СМП РСКГ Прямой эфир

Прямой эфир: первая гонка российского «Туринга» в Нижнем

Результаты квалификации на самой скользкой трассе России обещают весьма увлекательный заезд

Прямой эфир: первая гонка российского «Туринга» в Нижнем

В эти выходные на трассе в Нижнем Новгороде проходит второй этап Российской серии кольцевых гонок – и в очередной раз наибольшего внимания заслуживают события в самом быстром и престижном классе «Туринг». Напомним, на старт в нем выходят автомобили, построенные по тем же техтребованиям, что и для Кубка мира WTCR.

Субботняя квалификация принесла неожиданные – и обещающие увлекательную гонку результаты. Лучшее время показал опытный тольяттинец Павел Кальманович, управляющий самой старой машиной пелотона – хэтчбеком Leon Cupra предыдущего поколения. А сразу за ним стартуют два гораздо более молодых и весьма амбициозных пилота, представляющего петербургскую команду Carville Racing – Григорий Бурлуцкий и дебютант Захар Слуцкий, крайне ярко проявивший себя по ходу открытия сезона на «Смоленском кольце».

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Как будут развиваться события на самой извилистой и самой скользкой трассе российского кольца – покажет прямая трансляция заезда. 

 

 

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Как вчерашние раллисты стали героями русского кольца: история успеха команды Carville Racing

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Как вчерашние раллисты стали героями русского кольца: история успеха команды Carville Racing

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Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Нижнем

Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» в Нижнем
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