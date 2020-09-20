СМП РСКГ
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Казань
08 авг.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Moscow Raceway
22 авг.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Смоленское кольцо II
05 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
СМП РСКГ / Нижний Новгород / Прямой эфир

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)

Поделились
Комментарии
Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)

У лидера тольяттинской команды есть шанс создать задел, чтобы на последнем этапе играть на удержание счета. Но согласятся ли с такой постановкой вопроса конкуренты?

В эти выходные автодром в Нижнем Новгороде принимает предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок. Прямо сейчас на трассе проходит вторая гонка самого быстрого и престижного класса «Туринг». 

В это категории продолжается борьба за титулы между командами LADA Sport ROSNEFT и Lukoil Racing Team, лидерами которых являются опытнейшие Кирилл Ладыгин и Алексей Дудукало. На первой гонке в Нижнем тольяттинец некстати поменял дождевые шины на слики, не смог пробиться даже в первую десятку – и позволили Дудукало существенно сократить отставание в общем зачете.

Сейчас Ладыгин стартует с 3-й позиции, а его главный соперник – только с 10-й. Но опытные болельщики знают, что в решающие моменты сезона Дудукало вполне способен на яркие подвиги.  

 

Если вам нравится то, что вы увидели, есть смысл заглянуть в специальный раздел нашего сайта, где собраны и последние новости об СМП РСКГ, и разнообразные материалы о главных героях русских гонок, особенностях российских трасс и ярких событиях, имевших место в прошлом. А также зафиксировать, что 10 и 11 октября судьбу титулов в большинстве классов решит последний этап, который пройдет на трассе в Грозном.

Читайте также:

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем

Предыдущая новость

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем

Следующая новость

Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем

Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия СМП РСКГ
Этап Нижний Новгород

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем
РСКГ СМП РСКГ / Отчет о гонке

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем

Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем
РСКГ СМП РСКГ / Новость

Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)
РСКГ СМП РСКГ / Прямой эфир

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем
РСКГ СМП РСКГ / Прямой эфир

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

23мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем
РСКГ

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем

Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем
РСКГ

Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)
РСКГ

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем
РСКГ

Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем

Лидер Lukoil выиграл квалификацию СМП РСКГ в Нижнем
РСКГ

Лидер Lukoil выиграл квалификацию СМП РСКГ в Нижнем

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.