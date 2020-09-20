Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем (вторая гонка)
У лидера тольяттинской команды есть шанс создать задел, чтобы на последнем этапе играть на удержание счета. Но согласятся ли с такой постановкой вопроса конкуренты?
В эти выходные автодром в Нижнем Новгороде принимает предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок. Прямо сейчас на трассе проходит вторая гонка самого быстрого и престижного класса «Туринг».
В это категории продолжается борьба за титулы между командами LADA Sport ROSNEFT и Lukoil Racing Team, лидерами которых являются опытнейшие Кирилл Ладыгин и Алексей Дудукало. На первой гонке в Нижнем тольяттинец некстати поменял дождевые шины на слики, не смог пробиться даже в первую десятку – и позволили Дудукало существенно сократить отставание в общем зачете.
Сейчас Ладыгин стартует с 3-й позиции, а его главный соперник – только с 10-й. Но опытные болельщики знают, что в решающие моменты сезона Дудукало вполне способен на яркие подвиги.
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