Прямой эфир: Lada против иномарок на гонках в Нижнем

В эти выходные автодром в Нижнем Новгороде принимает предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок. Прямо сейчас на трассе проходит вторая гонка самого быстрого и престижного класса «Туринг».

В это категории продолжается борьба за титулы между командами LADA Sport ROSNEFT и Lukoil Racing Team, лидерами которых являются опытнейшие Кирилл Ладыгин и Алексей Дудукало. На первой гонке в Нижнем тольяттинец некстати поменял дождевые шины на слики, не смог пробиться даже в первую десятку – и позволили Дудукало существенно сократить отставание в общем зачете.

Сейчас Ладыгин стартует с 3-й позиции, а его главный соперник – только с 10-й. Но опытные болельщики знают, что в решающие моменты сезона Дудукало вполне способен на яркие подвиги.

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