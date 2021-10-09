Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок
СМП РСКГ Прямой эфир

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном

Лидер чемпионата чувствует себя комфортно, а вот в борьбе за призовые места ситуация постепенно накаляется

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном

В эти выходные на трассе в Грозном проходит предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее масштабных и престижных гоночных турниров в стране. 

Традиционно максимальное внимание публики привлекают заезды в самом быстром и престижном классе «Туринг», где участвуют машины, построенные по техтребованиям категории TCR. Именно здесь собраны наиболее успешные команды российского кольца, самые богатые спонсоры и самые талантливые пилоты. 

Читайте также:

В общем зачете чемпионата России более чем уверенно лидирует Кирилл Ладыгин из заводской команды «АвтоВАЗа» – и сегодня тольяттинец вполне может досрочно оформить второй подряд титул. Но это не значит, что гоночный день (в рамках которого пройдут два заезда) будет скучным. За призовые места по итогам сезона идет очень плотная борьба: пилотов, занимающих места со 2-го по 6-е, разделяют всего 11 баллов – при том что за этап можно заработать 53. 

Среди сражающихся за призовые места – и главное открытие этого сезона, 20-летний петербуржец Захар Слуцкий. Пилот петербургского коллектива Carville Racing двумя этапами ранее впервые поднялся на подиум, на прошлом этапе одержал первую победу (на трассе, которую видел впервые!) – и сам собой возникает вопрос: чего же добьется талантливый юниор сегодня?

Ответ на этот вопрос даст прямая трансляция первой гонки, которая начнется в 11:30. Не отрывая от нее взгляда, можно почитать материалы, подготовленные нами по ходу сезона с помощью команды Carville Racing – они собраны на специальной странице. Вторая гонка грозненского этапа также пройдет сегодня, ее трансляция начнется в 16:00.

 

 

 

Поделились
Комментарии
Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок

Предыдущая новость

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

2 ч
2
Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

1 ч
3
Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

17 ч
4
Формула 1

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

4 ч
5
Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

19 ч
Самое важное:
Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном
РСКГ

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном

1 ч
Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок
РСКГ

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок

8 окт. 2021 г.
Дебютант русских гонок стал героем дня на этапе в Казани
РСКГ

Дебютант русских гонок стал героем дня на этапе в Казани

15 сент. 2021 г.
Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках
РСКГ

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках

10 сент. 2021 г.
Московский этап русских гонок принес успех пилотам из Питера
РСКГ

Московский этап русских гонок принес успех пилотам из Питера

24 авг. 2021 г.

Самое читаемое Сегодня

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1 Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри
Формула 1 Формула 1

7 вопросов Вассеру о втором пилоте Alfa и Пиастри

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1
Формула 1 Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал быстрейшим в FP2, Леклер уступил всего 0,166 секунды

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен остался недоволен пятницей. А Пересу все понравилось

Самое важное:

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном
СМП РСКГ СМП РСКГ

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок
СМП РСКГ СМП РСКГ

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок

Дебютант русских гонок стал героем дня на этапе в Казани
СМП РСКГ СМП РСКГ

Дебютант русских гонок стал героем дня на этапе в Казани

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках
СМП РСКГ СМП РСКГ

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.