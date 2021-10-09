Прямой эфир: гонка российского «Туринга» в Грозном

В эти выходные на трассе в Грозном проходит предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее масштабных и престижных гоночных турниров в стране.

Традиционно максимальное внимание публики привлекают заезды в самом быстром и престижном классе «Туринг», где участвуют машины, построенные по техтребованиям категории TCR. Именно здесь собраны наиболее успешные команды российского кольца, самые богатые спонсоры и самые талантливые пилоты.

В общем зачете чемпионата России более чем уверенно лидирует Кирилл Ладыгин из заводской команды «АвтоВАЗа» – и сегодня тольяттинец вполне может досрочно оформить второй подряд титул. Но это не значит, что гоночный день (в рамках которого пройдут два заезда) будет скучным. За призовые места по итогам сезона идет очень плотная борьба: пилотов, занимающих места со 2-го по 6-е, разделяют всего 11 баллов – при том что за этап можно заработать 53.

Среди сражающихся за призовые места – и главное открытие этого сезона, 20-летний петербуржец Захар Слуцкий. Пилот петербургского коллектива Carville Racing двумя этапами ранее впервые поднялся на подиум, на прошлом этапе одержал первую победу (на трассе, которую видел впервые!) – и сам собой возникает вопрос: чего же добьется талантливый юниор сегодня?

Ответ на этот вопрос даст прямая трансляция первой гонки, которая начнется в 11:30. Не отрывая от нее взгляда, можно почитать материалы, подготовленные нами по ходу сезона с помощью команды Carville Racing – они собраны на специальной странице. Вторая гонка грозненского этапа также пройдет сегодня, ее трансляция начнется в 16:00.