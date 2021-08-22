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Прямой эфир: гонка российского «Туринга» на Moscow Raceway

Похоже, сегодня зрители имеют шансы стать свидетелями рождения новой звезды русских гонок

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» на Moscow Raceway

В эти выходные на трассе Moscow Raceway проходит очередной этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее масштабных и престижных гоночных турниров в стране. 

Традиционно максимальное внимание публики привлекают заезды в самом быстром и престижном классе «Туринг», где участвуют машины, построенные по техтребованиям категории TCR. Именно здесь собраны наиболее успешные команды российского кольца, самые богатые спонсоры и самые талантливые пилоты. 

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Главным героем вчерашнего дня стал 25-летний Егор Оруджев, в этом году дебютировавший на российском кольце в составе Lukoil Racing. На предыдущем этапе в Петербурге пилот впервые в своей кузовной карьере выиграл квалификацию – но, стоя на поул-позиции, не смог даже уехать на прогревочный круг из-за поломки автомобиля.

Перед нынешним этапом все автомобили Audi RS3 (а Егор выступает именно на таком) в рамках процедуры выравнивания сил получили на борт по несколько десятков килограммов балласта. Шансы Оруджева на успех, само собой, заметно снизились – но вчера именно Егор стал лучшим в квалификации. Опередив одного из своих товарищей по команде на восемь тысячных секунды.

Третьим в первой гонке уик-энда стартует еще один многообещающий дебютант чемпионата России – 20-летний Захар Слуцкий из команды Carville Racing. Это лучший результат петербуржца в квалификации.

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На прошлом, домашнем этапе Захар наравне с другими пилотами на автомобилях Hyundai i30 N страдал из-за наличия на борту большого количества балласта и не мог даже близко подобраться к призовой тройке. Логично предположить, что уровень мотивации у петербуржца сейчас весьма высокий. С учетом того, что в предыдущих гонках Захар показал себя весьма агрессивным гонщиком, все это позволяет рассчитывать на весьма яркое развитие событий на первых кругах.

Следить за этими событиями можно с помощью прямой трансляции заезда. После обеда на Moscow Raceway пройдет вторая гонка «Туринга» – прямая трансляция этого заезда начнется в 16:15.

 
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