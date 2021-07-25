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Прямой эфир: гонка российского «Туринга» на «Игоре Драйв»

Третий раунд русских гонок в эти выходные проходит на трассе, куда уже через пару лет должна приехать Формула 1

Прямой эфир: гонка российского «Туринга» на «Игоре Драйв»

На трассе «Игора Драйв» в эти выходные проходит третий этап Российской серии кольцевых гонок, одного их наиболее масштабных и престижных гоночных турниров на национальном уровне.

Само собой, особое внимание привлекают заезды в «Туринге», самом быстром и престижном классе на российском кольце. Именно здесь выступают самые успешные гоночные команды (к примеру, заводской коллектив «АвтоВАЗа») и самые сильные гонщики. Впрочем, в последнее время им все чаще бросают вызов молодые пилоты. В этом году, к примеру, самым ярким открытием начала сезона стал 20-летний петербуржец Захар Слуцкий, которого мы недавно подробно представили читателям.

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Нынешняя гонка будет домашней не только для самого спортсмена, но и для команды Carville Racing, за которую выступает Захар. Поэтому мотивация добиться успеха у них будет особенно высока. Но соперники явно не собираются уступать пилотам петербургского коллектива дорогу к подиуму. Оказаться в лидерах можно только в результате плотной борьбы, и кто окажется сильнее в этой борьбе – покажет прямая трансляция заезда.

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