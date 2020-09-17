В эти выходные на трассе «Нижегородское кольцо» пройдет шестой (и предпоследний в этом сезоне) этап Российской серии кольцевых гонок. Предыдущие три гонки СМП РСКГ прошли в закрытом режиме – теперь же соревнования открывают для зрителей.

Это вовсе не значит, что организаторы ограничатся банальной продажей мест на трибуны (кстати, билеты можно купить здесь). По традиции в паддоке устраивается немало развлечений для болельщиков. «АвтоВАЗ», к примеру, привозит на трассу целый городок – с радиоуправляемыми машинами, гоночными симуляторами, аквагримом и прочими детскими радостями. По соседству будет развернута выставка тюнинг-каров – а те, кто сам хотел бы сесть за руль, смогут совершить тест-драйв полноприводных автомобилей на специальной внедорожной трассе.

Одно из наиболее популярных развлечений для болельщиков в паддоке – конкурс по замене колеса от марки Yokohama, постоянного шинного партнера турнира Фото: СМП РСКГ (Екатерина Шарапова)

Такие развлечения помогают разнообразить пребывание на гоночной трассе – но все-таки выглядят вполне ожидаемо. Между тем, в паддоке СМП РСКГ бывают уникальные персонажи и случаются нестандартные истории.

Можно встретить: турбину с руками и глазами

Многие участники русских гонок до сих пор подсознательно уверены, что сам факт выхода на трассу обязан привести к появлению у них небольшой армии экзальтированных поклонников. Но в то же время многие команды уже осознали, что болельщиков надо и привлекать, и развлекать.

К примеру, в паддоке СМП РСКГ весьма хорошо освоено такое решение, как ростовые куклы. Большинство из них выглядит в целом привычно – но попадаются и уникальные экземпляры. Среди которых нет равных талисману нижегородской команды Sofit Racing Team. Пилоты коллектива выступают на автомобилях Subaru BRZ – с конвейера эти машины сходят с атмосферным двигателем, но при переделке дорожного автомобиля в гоночный на мотор ставится турбина. Неудивительно, что талисман команды получил имя Турбоша и прекрасно узнаваемую внешность.

На последних двух этапах этого сезона Турбоше надо поддержать команду как следует: Sofit Racing Team сражается с заводской командой «АвтоВАЗа» за титулы в классе «Супер-продакшн» Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Можно встретить: шеф-дизайнера «АвтоВАЗа»

Британец Стив Маттин не только нарисовал последние дорожные модели марки Lada – но и отвечал за внешний облик гоночных автомобилей марки (вплоть до их расцветки). В результате не заметить тольяттинские машины на гоночной трассе сложно – особенно зверского вида седаны Lada Vesta самого быстрого класса «Туринг». Их родство с серийным седаном очевидно – и в то же время это агрессивные автомобили, не теряющиеся на фоне иномарок вроде Audi RS3 или Honda Civc Type R.

И судя по всему, работа над внешностью гоночных машин не является для Маттина просто очередной обязанностью. Дизайнер регулярно приезжает на этапы СМП РСКГ и одним из первых поздравляет пилотов заводской команды, когда те после удачной гонки паркуются у подножия подиума. У Маттина даже есть свой особый прыжок – раскинув руки и ноги, Стив воспроизводит букву Х (ее форма стала фирменным элементом дизайна тольяттинских машин последнего поколения).

Прыгать по-маттински можно как после победы, так и в любой момент – к примеру, на стартовой прямой Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Можно встретить: пса, который был на подиуме

Даже в весьма престижных гонках на пьедестал почета то и дело поднимаются посторонние – и в подавляющем большинстве случаев это дети. А в русских гонках был случай, когда на подиум пригласили собаку.

Гоночный стаж у лабрадора по имени Альп – побольше, чем у иных пилотов. Вместе с Павлом Яшиным, который сейчас выступает в самом быстром классе «Туринг», Альп присутствовал в паддоке самой первой гонки СМП РСКГ, состоявшейся весной 2014 года. Как это часто бывает, хозяин и его питомец похожи друг на друга – спокойным и доброжелательным характером. Правда, Павел, по словам его коллег, за рулем гоночной машины все-таки порой превращается из флегматика в холерика – после чего у Альпа не остается соперников в борьбе за титул самого спокойного существа в паддоке.

Яшин живет в Москве, но на протяжении практически всей гоночной карьеры выступает за петербургскую команду Neva Motorsport – из-за чего пилота часто на автомате записывают в жители города на Неве Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Неудивительно, что пес быстро стал всеобщим любимцем – а когда на одной из гонок Павел финишировал третьим и Альп составил ему компанию на подиуме, питомец перетянул на себя львиную долю внимания публики.

В прошлом году, кстати, Яшин помог попасть в паддок еще одному четвероногому другу. Перед сочинским этапом семья отдыхающих, приехавшая на берега Черного моря из-под Сургута вместе со своим хаски по кличке Джек, пожаловалась в соцсетях: на трибуны «Сочи Автодрома» с собакой не пускают – а оставить пса негде. Узнав об этом, Павел пригласил семью в свои боксы – где запрета на животных нет. В результате Джек не только попал в паддок, но и в каком-то смысле стал телезвездой, засветившись в прямой трансляции канала «Матч ТВ».

Можно встретить: музыканта группы «Ленинград»

Кто из более чем сотни участников Российской серии кольцевых гонок лучше всех управляет автомобилем – вопрос открытый. А вот кто лучше всех дает интервью – вопрос, ответ на который найден уже давно. Шоумен номер один в паддоке СМП РСКГ – петербуржец Родион Шушаков, выступающий в классе «Туринг-лайт».

Юмор гонщика ценят и в музыкальной тусовке, где друзей у Родиона предостаточно. «У него без анекдота не обходится ни одной встречи, – говорит лидер группы Tequillajazz Евгений Федоров. – Сразу раз – и анекдотец. Причем в тему, и очень современный. Что удивительно: анекдоты ведь сейчас куда-то исчезли, больше не придумываются. А у Родиона всегда есть». На гоночную тему анекдоты тоже есть: Шушаков в шутку говорит, что после занятий мотокроссом в молодости он до сих пор, увидев на дороге яму, дергает руль на себя.

У питерского пилота есть и своя рок-группа под провокационным названием «Sпорно». Самый же знаменитый коллектив, с которым был связан Шушаков – группировка «Ленинград», где будущая звезда гоночных трасс играла в одном из составов. Когда создатели шоу розыгрышей на одном из федеральных каналов выбрали «жертвой» Сергея Шнурова, подстроив взрыв автомобиля – приманкой был как раз Родион.

Церемонии награждения Шушаков тоже может добавить живости Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Впрочем, на старт петербуржец выходит все-таки не для того, чтобы дать яркое интервью на решетке. К примеру, в прошлом году он выиграл две гонки – а в этом сезне трижды поднимался на подиум.

Можно встретить: любовь всей жизни

Однажды на трассе «Смоленское кольцо» прошло в целом типовое событие – организаторы устроили фотосессию с участием трех пилотов и трех грид-герлз. Фотографии получились неплохие – но этим дело не ограничилось. Вскоре друзья и знакомые Владимира Шешенина (сейчас он выступает за команду LADA Sport ROSNEFT) обратили внимание, что тольяттинец стал частенько ездить в Смоленскую область – причем в дни, когда там никаких гонок не проходит. Закончилось все свадьбой. И специальным роликом, который команда «АвтоВАЗа» посвятила роману своего пилота.

Так что, победа в гонке и даже чемпионский титул – далеко не самое ценное, с чем можно вернуться с очередного этапа русских гонок. Впрочем, у Шешенина все в порядке и с титулами: Владимир уже трижды выигрывал Кубок России в самом бюджетном классе – а по ходу уик-энда в Нижнем наверняка обеспечит себе чемпионство в более мощной категории.

Еще раз напомним, что на этапе СМП РСКГ можно оказаться уже в этот уик-энд – соревнования пройдут на трассе в Нижнем Новгороде. За выходные пройдет целая дюжина гонок, четыре из которых состоятся в субботу, остальные восемь – в воскресенье.

Билеты на соревнования (они действуют оба дня) можно купить на сайте «Кассир».

Впрочем, за русскими гонками можно наблюдать из любой точки мира – с помощью прямых трансляций. Гонки самого быстрого класса «Туринг» можно будет увидеть на специальной странице сайта Motorsport.com: начало трансляций – в 13:10 и 16:55. Все воскресные заезды будут показаны на официальной видеоплатформе турнира.

Также напоминаем, что на нашем сайте есть специальный раздел с разнообразной информацией о наиболее ярких событиях недавнего прошлого, главных героях соревнований и других нюансах русских гонок.