Иван Лукашевич и Алексей Дудукало (на фото), выступающие за гоночную команду Lukoil Racing Team, выиграли обе гонки класса «Туринг» (самого быстрого и престижного на российском кольце) на 5-м этапе Российской серии кольцевых гонок.

Соревнования, которые прошли на трассе «Смоленское кольцо», вывели Дудукало на второе место в общем зачете. Однако лидер чемпионата России – Кирилл Ладыгин из команды LADA Sport ROSNEFT – смог минимизировать потери и сохраняет солидное преимущество над конкурентами.

Из числа претендентов, похоже, выбыл действующий чемпион Дмитрий Брагин. Пилот казанской команды «Таиф Моторспорт» имел шансы улучшить свое турнирное положение, т.к. стартовал с поула во второй гонке. Однако пытаясь отстоять первую позицию, четырехкратный чемпион страны допустил контакт, потерял немало позиций и финишировал только 8-м.

Следующий, предпоследний этап СМП РСКГ пройдет 19 и 20 сентября на «Нижегородском кольце». Ближе познакомиться с главными героями этих соревнований можно на специальной странице Motorsport.com, где появляются как новости о соревнованиях, так и любопытные материалы о различных нюансах русских гонок.