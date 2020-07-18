Первая крупная гонка на «Игоре Драйв» пройдет со зрителями

В следующие выходные трасса «Игора Драйв» в Ленинградской области примет первые крупные соревнования в своей истории. На автодроме пройдет второй этап Российской серии кольцевых гонок.

Сезон-2020 престижного кольцевого турнира стартовал неделю назад на «Смоленском кольце». Из-за эпидемиологической обстановки соревнования были проведены в отсутствие зрителей.

На трассе под Петербургом для болельщиков будет работать ряд ограничений – в частности, количество билетов в продаже лимитировано, плюс у зрителей не будет традиционной возможности попасть в паддок. При этом организаторы обещают разместить на открытой для болельщиков площади развлекательную зону.

В этом году в турнире СМП РСКГ принимают участие автомобили семи разных гоночных категорий. Благодаря этому даже после сведения ряда классов в объединенные заезды расписание этапа будет состоять из 10 гонок.

Изначально на трассе «Игора Драйв» в этом году планировалось провести этапы чемпионата мира по ралли-кроссу и турнира DTM. Однако разногласия с организаторами мирового первенства и глобальная пандемия привели к отказу от первоначальных планов.

Билеты на гоночный уик-энд СМП РСКГ продаются на сайте трассы.