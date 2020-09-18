В эти выходные на трассе «Нижегородское кольцо» пройдет очередной, предпоследний в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок. Это чуть ли не самый масштабный и престижный национальный гоночный турнир в нашей стране – и мы внимательно следим за ним на протяжении всего сезона.

В течение пары предыдущих месяцев Motorsport.com активно рассказывал своим читателям о главных героях русских гонок, об участвующей в СМП РСКГ технике, о примечательных событиях прошлых лет – и даже о приметах и ритуалах, с помощью которых участники заездов приманивают удачу (ссылки на эти статьи можно найти на специальной странице). Сейчас же время уделить внимание местам, которые становились ареной упомянутых любопытных событий – поворотам, которые среди российских пилотов и болельщиков знамениты не меньше, чем Красная Вода в Спа или 130R на «Сузуке».

Параболика на «Смоленском кольце»

При упоминании этого имени первым делом, само собой, приходит на ум участок трассы в Монце – тот самый, где меньше двух недель назад разбил машину Шарль Леклер. Но та Параболика – отнюдь не единственная в мире. К примеру, на трассе в португальском Эшториле тоже есть поворот с таким названием – там в 1996 году Жак Вильнев провел зрелищный маневр, по внешней стороне трассы объехав Михаэля Шумахера. А на противоположном конце Европы поворот Параболика находится в ста метрах от памятника Ленину на территории Дорогобужской ТЭЦ.

У российской Параболики очень много общего с итальянской. Обе представляют собой скоростные дуги и являются самыми быстрыми на своих трассах. Оба замыкают круг и связывают между собой две достаточно длинные прямые – таким образом, на квалификации ошибка в них портит разом два круга, а в гонке удачное прохождение Параболики часто является фундаментом для успешной атаки в первом повороте.

На внешней стороне Параболики находится очень широкая зона безопасности – но, к счастью, машины вылетают туда крайне редко: сказывается наличие уклона в зоне разгона Фото: SMP Racing

Но есть и отличия. Если на входе дорогобужская Параболика – плоская, то потом постепенно приобретает профиль и превращается чуть ли не в бэнкинг. Что напрямую влияет на манеру ее прохождения. На входе пилоты стараются подойти как можно ближе к пределу и даже позволяют машинам скользить всеми четырьмя колесами – ведь из-за каждого упущенного в этой точке км/ч есть шанс недосчитаться пяти или даже десяти в конце стартовой прямой. А ближе к середине поворота гонщик старается как можно раньше поймать момент, когда шины Yokohama (ими пользуются пилоты всех классов российского кольца) обретут дополнительное сцепление и можно будет выжать газ до упора. В итоге в первой половине Параболики автомобиль буквально танцует на грани зацепа – а во вторую проезжает как по рельсам.

Идеальная траектория во второй части поворота пролегает по внутренней стороне трассы, из-за чего внешняя остается грязной – и попытка поравняться с соперником на дуге обычно выглядит слишком рискованно. Но порой ситуация меняется – к примеру, в дождь, когда вода стекает по бэнкингу вниз. В этой ситуации едущему впереди пилоту уже не так просто определиться с траекторией – и Параболика порой становится ареной весьма ярких сражений.

Поворот Мужества на трассе Kazan Ring Canyon

На этом участке трассы работает сразу несколько факторов, усложняющих задачу пилотам. Во-первых, рельеф. Машина буквально ныряет вниз, шины загружаются неравномерно – поэтому гонщику надо и точно выдерживать скорость на входе, и быть готовым сделать быстрое и четкое движение рулем, если начнется скольжение.

Во-вторых, микрорельеф – в зоне, где надо закончить торможение и повернуть руль, есть небольшой обратный уклон (т.е. внешняя часть поворота находится ниже, чем апекс). Небольшой – но на высокой скорости, если не сделать соответствующую поправку, машина неожиданно легко уйдет в скольжение и через секунду мощно вспашет гравий на обочине.

Связку с Поворотом Мужества (он в верхней части снимка) проще окинуть взглядом с верхней точки – но это дает лишь отдаленное представление о том, какие ощущения испытывает пилот за рулем автомобиля Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

В-третьих, апекс поворота прячется за небольшим переломом – и поэтому на входе надо действовать вслепую, на автомате. Так что, название поворота немного обманчиво: одним мужеством здесь жив не будешь – требуются точный расчет и максимальная уверенность в своих действиях.

Неудивительно, что в этом повороте машины покидают асфальт регулярно – причем и на входе (такие вылеты время от времени приводят к переворотам), и в районе апекса, и на выходе. И даже в следующем, последнем повороте – сконцентрировавшись на прохождении сложного участка, пилот запаздывает с торможением перед выходом на стартовую прямую. После чего машина нередко врезается в стену пит-уолл – и дело порой доходит до замены кузова.

Арена на трассе Moscow Raceway

Еще один участок, где рельеф обеспечивает гонщикам дополнительную головную боль – и одновременно повышенное удовольствие, когда удается все сделать правильно. Причем на уровень удовольствия никак не влияет факт, что ключевой поворот этой части трассы – весьма медленный.

Если в Повороте Мужества все самое интересное происходит на холме, то на Арене – наоборот, в нижней точке. С движением вниз по плавной дуге у большинства пилотов особых сложностей не возникает – здесь можно просто ловить кайф от «закручивающей» тебя и машину трехмерной перегрузки.

В самом начале Арены, на выходе из второго поворота (на заднем плане) места обычно хватает всем – даже если пелотон состоит из трех десятков машин. Но с ростом скорости на асфальте порой становится тесновато... Фото: СМП РСКГ

А вот потом надо замедлиться – причем по-прежнему двигаясь по дуге. Кто-то предпочитает сделать это, на время поставив колеса прямо (для чего тоже надо грамотно выбрать момент). Кто-то предпочитает замедляться с повернутым рулем – это позволит пройти поворот максимально быстро, но требует определенного навыка. Сделать все правильно однажды сравнительно несложно, а вот полтора десятка раз подряд – уже заметно сложнее.

К тому же, Арена является третьим поворотом подмосковной трассы – то есть после старта пелотон приезжает сюда, не успев растянуться. А в борьбе точно отработать рулем и педалями особенно сложно. Низкая скорость на апексе в этот момент страхует пилотов от разрушительных инцидентов – но судьбоносные ошибки и помарки здесь допускаются регулярно.

Раньше этот участок был известен как Mercedes Арена или AMG Арена – но после истечения соответствующего спонсорского контракта название поворота было усечено Фото: СМП РСКГ

Одним словом, не зря именно здесь находится самая большая трибуна трассы. Кстати, дадим совет: идеальная позиция на ней – на левом краю. С этой точки наряду с Ареной можно будет увидеть дальнюю часть трассы и прямую возвращения. Этот 870-метровый отрезок – самый длинный на российских автодромах (в Сочи, по официальным данным, нет прямых длиннее 650 м). И, к примеру, Влад Незванкин – один из пилотов заводской команды «АвтоВАЗа» – как-то раз за время одного проезда по этой прямой умудрился поучаствовать в двух независимых друг от друга авариях!

Связка у Факела на «Сочи Автодроме»

Среди поворотов трассы в Олимпийском парке на слуху прежде всего третий – впечатляющая затяжная дуга, огибающая площадь с десятками флагштоков и огромным бетонным факелом. Болельщики Формулы 1 первым делом наверняка вспомнят аварию – момент, когда Даниил Квят здесь вынес с трассы Себастьяна Феттеля. А вот обитателям паддока СМП РСКГ первым делом придут на ум поломки.

В 2014 году, за считанные недели до первого Гран При в Сочи, самыми первыми соревнованиями на свежепостроенной трассе стал именно один из этапов российской серии. Команды ехали гонку с чистого листа – но многие в итоге рисковали не доехать даже до старта.

Если говорить о борьбе, то страсти чаще кипят во 2-м повороте, перед которым гонщики выполняют жесткое торможение после разгона на стартовой прямой. Но, как показали самые первые гонки в Олимпийском парке, дуга 3-го поворота может быть весьма опасной даже в отсутствие соперников Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Аналогов третьего поворота на российских трассах тогда не было (и нет до сих пор) – соответственно, команды раньше не сталкивались с таким характером перегрузок. Между тем, во время нахождения на дуге машины кренились сильно и долго – и масло в картере отливало на одну из сторон. На дорогих машинах быстрых классов это не приводило к проблемам благодаря т.н. системе сухого картера. А вот на бюджетных автомобилях «пересыхал» маслозаборник, через который смазка направляется к трущимся деталям – и двигатель быстро выходил из строя.

Средства против этого были найдены сравнительно быстро: для начала стали заливать побольше масла, потом – дополнять конструкцию поддона предотвращающими отлив перегородками. Но в течение пары дней пострадало немало моторов – причем в разговорах в паддоке количество погибших агрегатов росло столь же стремительно, как размер самого большого сома в рассказах о рыбалке.

В центральной части дуги пилоты стараются «облизать» внутренний поребрик, а вот на выходе уже можно поэкспериментировать с траекторией – к примеру, уйти на правую сторону с целью атаковать в 4-м повороте Фото: СМП РСКГ

Что касается пилотажа, то любопытные эпизоды периодически можно наблюдать во всех трех поворотах этой связки. После торможения перед 2-м поворотом не всем хватает места на трассе – и судьям приходится снова и снова анализировать, покинул ли конкретный гонщик пределы трассы и получил ли на этом преимущество. На дуге случаются и яркие обгоны, и дорогостоящие ошибки, когда машину стягивает сначала на грязную сторону трассы – а потом и в отбойник. А в 4-м повороте разогнавшиеся на дуге пилоту часто пытаются перетормозить соперников – с переменным успехом.

Чернобыль на трассе ADM Raceway (Мячково)

Как мы уже писали, давать поворотам имена в России как-то немодно. К примеру, совершенно не прижились названия в честь российских рек и озер, которые в свое время придумали создатели трассы в подмосковном Мячкове. Зато появилось два неформальных названия – вполне понятная Дорога домой (серия разнонаправленных поворотов перед выходом на стартовую прямую) и загадочный Чернобыль.

Почему именно так окрестили S-образную связку в дальней части трассы (после недавней реконструкции конфигурация участка заметно изменилась) – однозначного мнения нет. Кто-то обращает внимание, что в этом месте трасса проходит вдоль границы с местным аэродромом. Якобы через забор от поворота годами стояли никуда не летавшие самолеты – и ходили слухи, что в свое время эта техника каким-то образом использовалась при ликвидации знаменитой аварии.

Другие говорят, что все дело в сравнительно небольшой ширине трассы, необходимости достаточно жестко тормозить и песке в зонах безопасности. Якобы автомобили тут вылетали с трассы достаточно часто – и в эти моменты руководитель гонки со своего поста на противоположном краю автодрома видел эдакий «взрыв» из туч пыли.

А что до аварийности, то теперь любому повороту даст сто очков вперед шпилька в центральной части ADM Raceway. В подборку, которую можно увидеть ниже, попали далеко не все инциденты, имевшие там место по ходу прошлогоднего этапа.

Кстати, на «Нижегородском кольце», где гонки пройдут в эти выходные, повороты безымянные – но их очень много. Трасса в окрестностях Богородска известна как самая извилистая и самая скользкая в стране. И по ходу предпоследнего этапа СМП РСКГ (промоутером которой выступает программа развития российского автоспорта SMP Racing) тем будет на что посмотреть.

Причем впервые после длительной паузы на трассу смогут прийти зрители – причем наряду с местами на трибунах для них подготовлена большая развлекательная программа, от гонок на радиоуправляемых машинах и компьютерных симуляторов – до тест-драйвов полноприводных машин на специальной внедорожной трассе.

Впрочем, за гонками по-прежнему можно следить с помощью прямых трансляций. В воскресенье заезды самого быстрого класса «Туринг» можно будет увидеть на специальной странице Motorsport.com (в 11:00 и 16:55), а остальные заезды (всего за день их пройдет 8) – на официальной видеоплатформе турнира.