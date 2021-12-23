Официально: в 2022 году BR03 поедет в СМП РСКГ

23 декабря компания SMP Racing официально подтвердила участие своего нового спортпрототипа в чемпионате СМП РСКГ. BR03 поедет в отдельно организованном для него монокубке спортпрототипов.

Этот автомобиль был разработан компанией BR Engineering. Впервые BR03 представили публике в мае 2021 года, а дебютные демонстрационные заезды прошли в августе, во время московского этапа СМП РСКГ-2021. Также в сентябре BR03 выиграл в соревнованиях на лучшее время круга серии MaxPowerCars. Этап прошел в Сочи.

Предшественницы BR03, BR1 и BR01, были созданы для участия в WEC в классах LMP1 и LMP2. На данный момент BR1 можно назвать одним из самым успешных спортпрототипов SMP Racing: за рулем этого автомобиля экипажи завоевали несколько подиумов на этапах мирового чемпионата по гонкам на выносливость.