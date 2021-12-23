Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / 5 болидов, которые появились в 2021-м – и зажгут в 2022-м
СМП РСКГ Новости

Официально: в 2022 году BR03 поедет в СМП РСКГ

В Российском чемпионате по кольцевым гонкам появится новый монокласс спортпрототипов

Официально: в 2022 году BR03 поедет в СМП РСКГ

23 декабря компания SMP Racing официально подтвердила участие своего нового спортпрототипа в чемпионате СМП РСКГ. BR03 поедет в отдельно организованном для него монокубке спортпрототипов.

Этот автомобиль был разработан компанией BR Engineering. Впервые BR03 представили публике в мае 2021 года, а дебютные демонстрационные заезды прошли в августе, во время московского этапа СМП РСКГ-2021. Также в сентябре BR03 выиграл в соревнованиях на лучшее время круга серии MaxPowerCars. Этап прошел в Сочи.

Предшественницы BR03, BR1 и BR01, были созданы для участия в WEC в классах LMP1 и LMP2. На данный момент BR1 можно назвать одним из самым успешных спортпрототипов SMP Racing: за рулем этого автомобиля экипажи завоевали несколько подиумов на этапах мирового чемпионата по гонкам на выносливость.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
5 болидов, которые появились в 2021-м – и зажгут в 2022-м
Предыдущая новость

5 болидов, которые появились в 2021-м – и зажгут в 2022-м
Загрузить комментарии

Самое важное:

Официально: в 2022 году BR03 поедет в СМП РСКГ
СМП РСКГ СМП РСКГ

Официально: в 2022 году BR03 поедет в СМП РСКГ

5 болидов, которые появились в 2021-м – и зажгут в 2022-м
WEC WEC

5 болидов, которые появились в 2021-м – и зажгут в 2022-м

В русских гонках впервые добились успеха пилоты-близнецы
СМП РСКГ СМП РСКГ

В русских гонках впервые добились успеха пилоты-близнецы

В Сочи финиширует сезон русских гонок. Как высоко заберется супер-новичок из Петербурга?
СМП РСКГ СМП РСКГ

В Сочи финиширует сезон русских гонок. Как высоко заберется супер-новичок из Петербурга?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.