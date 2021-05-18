В минувшие выходные на трассе «Смоленское кольцо» открыли новый сезон пилоты российского кольца – участники Российской серии кольцевых гонок. Наибольшее внимание болельщиков, само собой, привлекли заезды в самом быстром и престижном классе «Туринг» – где неожиданно ярко проявил себя новичок серии, петербуржец Захар Слуцкий.

Гонщик, который вышел на старт в составе команды Carville Racing при поддержке производителя автомобильных радиаторов Luzar и марки автозапчастей Trialli, до этого выступал главным образом в картинге – и не имел опыта соревнований за рулем мощных переднеприводных машин. Казалось, что 20-летний гонщик неизбежно потеряется среди намного более опытных и более возрастных пилотов – к примеру, действующему чемпиону «Туринга» Кириллу Ладыгину сейчас 42 года.

Поначалу так все и складывалось: не сумев собрать хороший круг в квалификации, Захар показал только 9-й результат – а после не слишком удачного старта первой (из двух) гонки уик-энда и вовсе выпал из первой десятки. Но это было лишь временным отступлением: уже в начале второго круга Слуцкий провел первую атаку – и продолжал борьбу в течение всего заезда. В начале 15-го и последнего круга гонки петербуржец и вовсе вышел на третью позицию – а ведь в первой же гонке попасть на подиум не смог ни один из молодых дебютантов «Туринга» последних лет!

Захар Слуцкий Фото: SMP Racing

У Захара это, впрочем, тоже не получилось – пилот «зевнул» контратаку соперника, – но и 4-е место в дебютном заезде стало прекрасным результатом. Тем более, что и вторая гонка закончилась для Слуцкого «почти подиумом»: опять начав гонку с 9-й позиции, пилот вновь добрался до 3-го места и даже пересек третьим линию финиша – но после финиша был оштрафован за нарушение границ трассы. Тем не менее, в общем зачете по итогам этапа Захар занимает 6-е место – опережая, к примеру, четырехкратного чемпиона «Туринга» Дмитрия Брагина.

«Было приятно, когда ко мне после финиша подходили заслуженные пилоты и удивлялись моей скорости, – поделился пилот Carville Racing впечатлениями от уик-энда. – Но слаженная работа команды и помощь моего постоянного тренера Виктора Дамутя, который меня хорошо знает и которого я сам понимаю с полуслова, помогли быстро адаптироваться в незнакомой обстановке и поехать быстро. Впрочем, и после этого оставались сомнения на тему того, насколько уверенно я смогу чувствовать себя в борьбе. Когда я готовился к сезону и пересматривал прошлогодние гонки – были сомнения, что смогу показать себя в условиях, когда соперники так охотно идут на контакт. Но, к счастью, в реальности все оказалось не так сложно…»

В этом году в расцветке Carville Racing на трассу выходят три машины, две Hyundai i30 N и одна Audi RS3 LMS Фото: Carville Racing

Казалось бы, удивительно, что именно Слуцкий стал по итогам этапа лучшим из пилотов Carville Racing – ведь в составе петербургского коллектива наряду с двумя новичками СМП РСКГ выступает Григорий Бурлуцкий, на счету которого уже есть несколько подиумов в «Туринге». Причем Григорий отлично оказал себя в субботу, показав второй результат в квалификации. Однако днем позже в обеих воскресных гонках пилота подвела передняя подвеска.

«Хороший темп, который нам удалось выдать в квалификации, безусловно, стал главным позитивным моментом уик-энда, – подвел Бурлуцкий итоги уик-энда. – Вместе с командой мы подобрали отличные настройки, которые по сравнению с прошлым годом позволили отыграть время на каждом секторе трассы.

Это позволяло рассчитывать на хороший результат и в гонке – тем более, что на старте я сохранил вторую позицию. Однако в итоге мне пришлось заехать в боксы и сойти из-за разрушения переднего поворотного кулака. Во второй гонке при старте с 6-го места я оказался в гуще борьбы – и после пары контактов немного ушли углы установки колес, что сказалось на темпе».

Григорий Бурлуцкий Фото: SMP Racing

Впрочем, борьбу Григорий вел до самого конца – и последний обгон совершил на последнем круге, что обеспечило петербуржцу 5-ю позицию в итоговом протоколе гонки. Пока в общем зачете чемпионата России Григорий занимает 13-е место – но впереди еще 6 этапов турнира (ближайший из них состоится в Нижнем Новгороде 19 и 20 июня). Кстати, по ходу всего сезона Motorsport.com при поддержке брендов Luzar и Trialli будет публиковать любопытные материалы о различных аспектах и нюансах русских гонок. Все эти материалы можно будет найти в специальном разделе сайта.