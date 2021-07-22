Каждого профессионального гонщика можно назвать продавцом. Ведь гонки сложно представить без спонсорства – и пилоты помогают своим спонсорам продавать самые разные товары, от моторных масел до часов.

И речь не только о всемирно известных спортсменах. К примеру, в «Туринге» – самом престижном классе российского кольца – сразу три команды выступают при поддержке нефтяных компаний. А на машинах петербургского коллектива Carville Racing, который в этом сезоне помогает нам готовить материалы о русских гонках, сразу бросаются в глаза логотипы брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (под которым выпускается широкий спектр деталей для тормозной системы, трансмиссий и подвески).

Но чтобы гонщик был продавцом в самом прямом смысле слова – это большая редкость. Между тем в автосалоне петербургской компании Alarm Motors, расположенном на Выборгском шоссе, в процессе выбора и покупки машины запросто можно столкнуться с восходящей звездой русских гонок. Человеком, который расскажет вам о достоинствах кроссовера Hyundai Tucson или поможет сориентироваться в прайс-листе на седан Hyundai Sonata – а в выходные сядет за руль боевого хэтчбека Hyundai i30 N команды Carville Racing. И поведет борьбу с более опытными пилотами за свой первый подиум в чемпионате России.

Не будем делать вид, что продавцы в питерских автосалонах способны заработать на, мягко говоря, недешевую гоночную программу в «Туринге». Захар Слуцкий – сын владельца дилерской компании. Но свою карьеру в этой сфере начал на общих основаниях: отработал несколько месяцев стажером – а потом стал продавцом-консультантом с 10-часовым рабочим днем и графиком «два через два».

Фото: Carville Racing

«Конечно, продать очередную машину – не столь яркое событие, как на подиум приехать, – говорит Захар. – Но от этого тоже получаешь удовольствие. Когда клиент пришел к тебе с множеством предубеждений и возражений, а ты все эти негативные моменты отработал и смог донести до него свои мысли, смог с помощью логики перетянуть его на свою сторону – ощущаешь это как мини-победу. И само собой, работа делает тебя более организованным».

Уверенность – оружие новичка

Чтобы обогнать опытных соперников в «Туринге», одной логики недостаточно – особенно если ты проводишь в чемпионате России первый сезон (и этап на трассе «Игора Драйв» в эти выходные станет для тебя только третьим за карьеру). Тем не менее, свои первые гонки пилот Carville Racing провел так, что его имя упоминалось лишь немногим чаще, чем фамилии главных героев российского кольца.

По ходу первой же гонки Слуцкий с 9-й стартовой позиции пробился в первую тройку – и хотя под конец гонки пропустил контратаку более опытного пилота, закончил заезд в шаге от подиума. Во втором заезде история повторилась: вновь старт с 9-го места, вновь прорыв на 3-е и даже финиш на этой позиции – но наказание за обгон с выездом за пределы трассы отбрасывает пилота в конец первой десятки. На недавнем этапе в Нижнем Новгороде петербуржец стал 3-м в квалификации и записал в актив еще один финиш в шаге от подиума. Причем за спиной пилота Carville Racing в течение всей гонки находился лучший российский кольцевик последних лет – Дмитрий Брагин, за последние пять сезонов завоевавший четыре чемпионских титула.

Примечательно, что Слуцкий пилотирует тот самый Hyundai i30 N, на котором Брагин (его нынешняя машина на фото слева) два года назад завоевал свой последний чемпионский титул Фото: Carville Racing

Опытные пилоты вроде Брагина, начавшие свою карьеру еще до рождения Слуцкого, сделали борьбу за лидерство в «Туринге» чем-то вроде клуба «Для тех, кому за 35». Поэтому, с одной стороны, любому яркому молодому спортсмену гарантированы интерес и поддержка публики. А с другой – для борьбы со «старейшинами» нужен полный набор гоночных навыков и качеств, от умения беречь шины до банальной смелости и даже наглости.

С последним качеством у гонщика Carville Racing явно проблем нет. «Захара выделяет уверенность в том, что он делает, – рассказывает тренер Виктор Дамуть, который ведет пилота на протяжении всей его карьеры. – Причем это проявляется не только на трассе, но буквально во всем – к примеру, по ходу тренировочного процесса или игр в свободное время. У него всегда есть готовность рискнуть и вера в то, что все получится».

Конечно, уверенность не раз переходила в самоуверенность – и, говорят, на картодроме в бельгийском Генке до сих пор помнят аварию, в которую Захар попал несколько лет назад на одной из международных гонок. В отборочном заезде Слуцкий поймал «феноменальный», как говорит его тренер, темп – и с 19-й стартовой позиции быстро добрался до 5-го места. Но самоуверенность в тот день помножилась на потерю концентрации – и неаккуратно «прикрыв калитку», петербуржец наехал своим задним колесом на переднее колесо одного из соперников. Многообещающая гонка закончилась серией кувырков в зоне безопасности.

Фото: СМП РСКГ

Одним словом, порой гонщик оказывался настолько горяч, что оставалось лишь пожалеть о невозможности подключить к нему радиатор марки Luzar. Но по ходу превращения из обычного подростка в успешного гонщика Захара пришлось учить не только умению просчитывать риски и принимать взвешенные решения.

Удары по шлему и семейная тактика

«Характер у меня тогда был своеобразный, – вспоминает Слуцкий. – Я мог расстроиться из-за каждой мелочи. И Виктору, к примеру, пришлось приучать меня есть то, что нужно и что есть на столе. Я не любил кашу и мог ковыряться с ней по полтора часа – Виктор при этом запрещал вставать из-за стола, пока я все не съем. Салаты я тоже не любил. Но однажды на картодроме ничего кроме цезаря не было – и пришлось есть его.

Потом была методика воспитания с пробежкой по трассе. Мы пару дней тренируемся вместе с другими картингистами, в конце второго дня – импровизированная гонка. Кто приехал последним – после финиша бежит по трассе кругов пять. А длина круга на трассе – километра полтора.

Но со мной как раз такие методы и работают. В прошлом я любил поскидывать вину с себя: то трасса у меня была не та, то соперник виноват… Со мной стоит действовать пожестче – мне нужна эмоциональная встряска, чтобы что-то запомнилось и зафиксировалось в голове. Если я понимаю, что за то или иное действие получу по шлему – это хорошая мотивация быть внимательнее и совершать глупостей».

Общий дизайн машин Carville Racing дополнительно подчеркивают симметричные стартовые номера 19 и 91 Фото: СМП РСКГ

Впрочем, не стоит думать, что подготовка молодого пилота состояла сплошь из мер физического воздействия. К примеру, и сам гонщик, и его тренер с наибольшей гордостью вспоминают финал чемпионата России по картингу, в котором 14-летний Захар принимал участие вместе со своим братом-близнецом Артемом.

«У меня в том сезоне чемпионат не задался, – вспоминает Захар. – Я часто убирался в предфинальных заездах, финалы после этого приходилось начинать с последних мест – и показывать хорошие результаты не получалось. Брат же претендовал на третье место в общем зачете. На финальном этапе в Ростове мой темп был очень хорошим, я выиграл квалификацию – и очень хотел выиграть гонку. Но пришлось работать в рамках, скажем так, семейной тактики и защищать позиции Артема. И все получилось».

«Но не стоит думать, что мы просто взяли и сказали Захару, мол, пропусти Артема и оставайся сзади. Нет, я готовил Захара к этому где-то неделю – у меня была целая стратегия того, как постепенно, разными методами убеждения подвести его к нужной мысли и нужным решениям».

Фото: Carville Racing

На российском кольце до решающих гонок еще далеко – но этап, который пройдет в эти выходные, будет особо значим и для самого пилота, и для Carville Racing. Ведь гонка пройдет на их домашней трассе «Игора Драйв». За пять лет выступлений петербургского коллектива в Российской серии кольцевых гонок у него появилось немало болельщиков – и на трассу на Карельском перешейке их приедет, как нетрудно догадаться, заметно больше, чем на любой другой автодром.

Одним словом, трудно придумать более подходящий момент, чтобы впервые в карьере подняться на подиум русских гонок. Но для этого придется не на шутку сразиться и с более опытными соперниками из конкурирующих коллективов – и с собственным напарником Григорием Бурлуцким. Который в обеих квалификациях сезона показал 2-й результат и уже однажды поднялся на подиум. Как будет развиваться это сражение – покажут прямые трансляции заездов класса «Туринг», ссылки на которые в это воскресенье можно будет найти на главной странице Motorsport.com. А мини-отчеты по итогам соревнований и материалы о разных аспектах русских гонок всегда доступны на специальной странице.

На недавнем этапе в Нижнем в первой тройке смог финишировать только более опытный Бурлуцкий. Но Захар по итогам двух гонок уик-энда набрал то же количество очков, что и его напарник Фото: SMP Racing