В эти выходные на трассе «Смоленское кольцо» пройдет очередной этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее ярких автоспортивных событий в России. Чем этот турнир интересен – мы рассказываем в целой серии материалов, которые собрали на специальной странице сайта. Там нашлось место и нюансам взаимодействия болидов с саранчой, и истории выступлений в русских гонках экс-пилота Формулы 1 Мики Сало, и причинам появления на гоночных трассах раскрашенной под танк «Лады»…

Этап в Смоленской области станет 5-м из 7-ми, а значит – борьба за титулы вступает в решающую фазу. В связи с этим в очередном материале мы решили сделать на исторические для СМП РСКГ противоборства. Те, что уже стали своего рода традицией. Те, что увлекательно проходят и обещают зрелищную развязку. И те, очередные раунды которых разворачиваются в этом году. Если собираетесь смотреть трансляции решающих гонок сезона, этот материал позволит вам лучше понимать, почему на экране одни люди прыгают до второго этажа от радости, а другие от рыдают от отчаяния.

Нефтяные войны в самом быстром классе

Рассказывая о событиях на российском кольце, львиную долю внимания мы уделяем классу «Туринг». Потому что машины этого класса – самые быстрые из выступающих в СМП РСКГ, а управляют ими самые успешные пилоты из участвующих в серии. Именно заезды этой категории в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ» – и именно перед стартом гонок «Туринга» зрители, которые решили побродить по паддоку, обязательно возвращаются на трибуны.

В этом классе представлены и самые авторитетные российские команды. Соперничество которых вполне можно назвать «нефтяными войнами» – поскольку титульными спонсорами трех самых успешных коллективов являются российские топливные бренды.

Первую строчку в этом списке занимает Lukoil Racing Team. Для российского автоспорта она – как Ferrari для мирового, а без красно-белых машин уик-энд русских гонок так же сложно представить, как Гран При Формулы 1 без алых болидов. Можно вспомнить добрую дюжину команд, которые в девяностых и двухтысячных годах боролись с Lukoil на равных и даже одерживали верх – но все они стали историей, а столичный коллектив уже почти четверть века продолжает добывать победы и титулы.

В этом году за Lukoil выступают три пилота, и каждый из них уже одержал по одной победе Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

И у руля команды все эти четверть века – основавший ее Евгений Малиновский. Заслуги которого вовсе не исчерпываются достижениями красно-белой команды. К примеру, именно Малиновский был одним из главных сторонников перехода к использующимся сейчас машинам категории TCR. Что в итоге привело к настоящему гоночному парадоксу: в прошлом году самый быстрый класс русских гонок оказался еще и самым массовым!

За шесть лет существования СМП РСКГ Lukoil Racing трижды становилась лучшей командой «Туринга» - в то время как ни один из конкурентов пока не смог завоевать титул больше одного раза. Но в последние годы бороться за первое место становится все сложнее.

Прямо сейчас, за три этапа до конца сезона, на вершине командного рейтинга – LADA Sport ROSNEFT. В этом году «АвтоВАЗ» отмечает 50-летний юбилей заводских гоночных программ, но в отличие от Lukoil Racing отдельные периоды выступлений тольяттинской марки на кольце воспринимаются как независимые друг от друга истории. Последняя глава выглядит особенно ярко – в том числе благодаря агрессивной внешности автомобилей Lada Vesta и ливрее в цветах российского топливного гиганта.

Лидер тольяттинцев – Кирилл Ладыгин, также являющийся одним из пилотов программы SMP Racing Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

В свое время тольяттинские седаны в первой же квалификации показали лучшие времена, а в первой же гонке сделали дубль. Но столь яркие победы чередовались с не менее впечатляющими поражениями. Три года назад впервые приехав на трассу «Смоленское кольцо», обе Vesta сошли с трассы из-за поломки рулевых тяг – детали не выдерживали проездов по поребрикам. А два года назад на Moscow Raceway все три машины команды попали в стартовый завал…

В этом сезоне LADA Sport ROSNEFT пока на коне: победы в половине состоявшихся гонок, два первых места в личном зачете, достаточно уверенное лидерство в командном… Но впереди еще три этапа – и расслабляться тольяттинцам рано.

Тем более, что из пелотона никуда не делся Дмитрий Брагин, который уже четыре года подряд не отдает никому чемпионский титул. Лет пять назад многие поклонники российского кольца знать не знали, что в Татарстане существует нефтехимический концерн «Таиф» и одноименная сеть АЗС. Теперь об этом трудно забыть: год за годом чемпионская единичка составляет компанию крылатому барсу – логотипу «Таифа», украшающему собой автомобиль Брагина. А в прошлом году коллектив из Татарстана впервые в своей истории стал чемпионом в командном зачете.

Нетрудно догадаться, почему тройку команд-лидеров самого быстрого класса называют «светофором» Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Правда, в этом году казанцы выставляют на старт один-единственный автомобиль – и отстоять титул не получится. А вот пятая победа Брагина пока не выглядит чем-то нереальным. Дмитрий проводит этот сезон слабее, чем предыдущие четыре, и пока не выиграл ни одной гонки – но именно он является ближайшим преследователем двух пилотов на Lada Vesta. И какой будет развязка очередного раунда «нефтяных войн», предсказать пока крайне сложно.

Subaru против Lada: российско-японские поддавки

Автомобили Lada Vesta и Subaru BRZ мало чем похожи. Первый – переднеприводный седан, разработанный в Тольятти и крайне популярный у россиян. Второй – заднеприводное спорткупе, собирающееся в Японии и на российском рынке сейчас не продающееся. Как известно, если соперники представляют собой две противоположности, их сражение имеет хорошие шансы стать особо захватывающим. Именно так и случилось с противостоянием Lada и Subaru в классе «Супер-продакшн» (который в рейтинге русских гонок идет следом за «Турингом»).

Первый же эпизод этого противостояния стал по-настоящему эпичным. На Subaru BRZ к этому моменту уже были завоеваны два Кубка России, автомобили Lada Vesta вышли на трассы впервые – но силы соперников были равны. И две команды устроили невероятную битву длиной в сезон – причем порой она выглядела игрой в поддавки.

Subaru BRZ имеет преимущество над Lada на быстрых трассах (Moscow Raceway или «Сочи Автодром»), на «затычных» треках тольяттинцы чувствуют себя увереннее. «Смоленское кольцо», где гонки пройдут в выходные, представляет собой нечто среднее Фото: СМП РСКГ (Екатерина Шарапова)

Если в субботней гонке у лидера тольяттинской команды перед стартом начинал капризничать мотор и пилот отправлялся в бой с отставанием два круга – в воскресенье у самого быстрого пилота на Subaru двигатель отказывал на предпоследнем круге. Если на одном этапе соперники позволяли пилоту на японском купе выиграть две гонки – на следующем он из-за поломок и собственных ошибок ни разу не попадал на подиум. Однажды лучший из гонщиков на Subaru был вынужден стартовать последним, так как приехал на этап с просроченной медсправкой – и пока конкуренты боролись за лучшее время в квалификации, ездил по поликлиникам и диспансерам.

Соответствующей вышла и развязка этой борьбы. В субботу лидер Lada на старте подставился под удар одного из соперников и дальше первого поворота не уехал. Пилоты Subaru сделали ответный жест в воскресенье: когда ошибка одного из статистов спровоцировала хаотичную толкотню, они врезались друг в друга! Титулы поделили по-братски: в личном зачете обладателем Кубка России стал пилот на Lada, а в командном – коллектив, выступавший на Subaru.

Сейчас на Subaru совсем не те пилоты, что столкнулись на последней гонке 2016 года. И выступают они за другую команду. Но бить своих вошло у пилотов Subaru в привычку. В прошлом году Вадима Антипова (№ 78), самого быстрого из пилотов японских купе, товарищи по команде таранили дважды! Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

После этого на протяжении пары сезонов за главного в классе была тольяттинская марка, но сейчас борьба вновь идет ровная. Перед гонками на «Смоленском кольце» в обоих зачетах лидируют пилотирующие японские купе гонщики нижегородской команды Sofit Racing Team. Но представители тольяттинского коллектива отстают на считанные баллы.

Молодежь против тертых калачей: немецкий с калужским акцентом

На российском кольце есть специальный юниорский класс. Гонки покороче чем во взрослых классах, машины доработаны по минимуму, используются недорогие дорожные шины Yokohama AE50. Абсолютное большинство участников этого класса выступает на седанах Volkswagen Polo. Столичная команда «Академия Ралли» поставила доработку собранных в Калуге машин на поток – и не испытывает недостатка в клиентах.

Самый демократичный из взрослых классов – S1600. Именно он является для начинающих пилотов логичным продолжением карьеры. Причем юниорский Volkswagen Polo не так уж сложно проапгрейдить под требования более быстрой категории. Поэтому нередко лидеры юниорского класса переходят в S1600 вместе со своим боевым автомобилем.

Добиться успеха в этой категории – задача не самая простая. Здесь выступает немало начинающих спортсменов, а значит – ошибки допускаются часто. Машины сравнительно недорогие и весьма крепкие – поэтому пилоты не особо стесняются идти на контакт. Крылатая фраза «чтобы финишировать первым, первым делом надо финишировать» для S1600 особо актуальна.

Зеркала на машинах класса S1600 живут недолго. Но если бы ломались только зеркала... Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Тем не менее, на протяжении нескольких сезонов сражение за Кубок России в бюджетном классе проходит по типовому сценарию: молодой пилот на Polo сражается с опытным спортсменом на автомобиле другой из представленных в классе марок (Kia, Hyundai, Lada). При этом молодежь обычно заявляется на соревнования за команду «Академия Ралли» – из-за чего тинейджеров в паддоке называют «академиками».

Этот год – не исключение. 17-летний петербуржец Петр Плотников на VW Polo в свой дебютный сезон конкурирует с двумя москвичами, 31-летним Ефимом Гантмахером на Kia Rio и 50-летним Борисом Шульмейстером на Hyundai Solaris. О том, насколько плотна эта конкуренция – можно судить по финишу недавней гонки на трассе Moscow Raceway.

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Сейчас Плотников возглавляет общий зачет. Но его предшественники в прошлом также выступали весьма сильно – а в итоге каждый раз проигрывали более опытным спортсменам (пока гонщики на VW Polo так ни разу и не завоевали титул – в то время как пилоты на Kia Rio сделали это дважды). Так что, можно сказать, сейчас Петр сражается не только за себя, но и за всех молодых гонщиков. И если петербуржец добьется успеха, его победа будет знаковой.

Уже стало любопытно, кто одолеет соперников в этом сезоне? Тогда в ближайшие выходные следите за гонкам на «Смоленском кольце». Два заезда класса «Туринг» можно будет увидеть прямо на специальной странице Motorsport.com (начало трансляций – в 14:10 и 17:55). А все воскресные гонки (их будет целых девять!) – на официальной видеоплатформе турнира.