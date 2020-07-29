В минувшие выходные состоялся второй в этом сезоне этап Российской серии кольцевых гонок. Эти соревнования привлекали внимание еще и как первый гоночный уик-энд на недавно открывшейся трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Мы не будем перечислять результаты всех десяти состоявшихся гонок, а обратим внимание на самые любопытные истории, произошедшие в прошлые выходные.

Вторая гонка «Туринга» – хаос с лидерами в главной роли

Новая и весьма быстрая трасса, переменчивая погода с дождями, с начала сезона прошло всего две недели – все это вроде бы не слишком располагало к тому, чтобы первый гоночный уик-энд на «Игоре Драйв» прошел спокойно. Однако в реальности количество инцидентов было близким к среднестатистическому. До отбойников машины долетали крайне редко благодаря ширине трассы и размерам зон безопасности.

Представители самого быстрого и престижного класса «Туринг» не были исключением. К примеру, в начале утренней гонки опытнейший Алексей Дудукало из команды Lukoil Racing совершил впечатляющий рывок с 12-й позиции на третью – но больше об этом заезде рассказать и нечего: на финиш первые 12 пилотов прибыли в том же порядке, что занимали в конце второго круга.

Дневная гонка давала чуть больше надежд на экшн в силу «перевернутой» стартовой решетки: победитель квалификации стартовал восьмым, а поул-позицию занял пилот, показавший в квалификации восьмой результат. Но вряд ли кто-то ждал, что предпоследний заезд уик-энда превратится в гоночный боевик с элементами фарса.

Последним аккордом этой гонки стало судейское решение, которое отняло у Клима Гаврилова победу в заезде. За некорректный маневр в начале гонки (в трансляцию этот эпизод не попал) петербуржец получил 5 штрафных секунд и переместился на третью позицию.

Дилемма для Тольятти: много заносить или быстро выходить?

Открытие сезона в самом быстром классе русских гонок запомнилось двумя сюрпризами. Во-первых, LADA Sport ROSNEFT – заводской коллектив «АвтоВАЗа» – не просто оказался успешнее соперников, а буквально уложил конкурентов на лопатки.

Во-вторых, из двух тольяттинских пилотов быстрее оказался не привычный лидер Кирилл Ладыгин, который провел за рулем Lada Vesta класса «Туринг» три сезона, а Михаил Митяев, впервые севший на эту машину прошлой осенью.

Гадание на тему того, как изменится расклад сил между двумя гонщиками LADA, накануне гонки на «Игоре Драйв» было чрезвычайно популярным событием. Говорили, что «Смоленское кольцо», где проходил первый этап чемпионата – чрезвычайно специфическая, отличающаяся от всех остальных трасса. И расклад сил там обычно свой, имеющий мало общего со средневзвешенным.

Пилоты заводской команды «АвтоВАЗа» за выходные выиграли четыре гонки плюс еще несколько раз финишировали в первой тройке Фото: SMP Racing

К тому же, трасса под Петербургом должна была больше подойти Ладыгину. Пилот, выступающий при поддержке программы SMP Racing, не один год провел на зарубежных автодромах и выработал навык прохождения быстрых поворотов.

Кирилл не боится, как говорят пилоты, заносить скорость в поворот – в то время как Митяев, вся карьера которого прошла на отечественных трассах, действует по-другому. Он работает на идеальный выход из поворота, стремится как можно раньше начать разгон – и на входе действует с определенным запасом. Это часто оказывается кстати на «затычных» трассах, а вот в быстрых связках может привести к заметным потерям.

Развитие событий на «Игоре Драйв» в целом подтвердило эти теоретические выкладки: Ладыгин выиграл квалификацию и первую из двух гонок – Митяев же все это время находился то на грани, то за гранью первой десятки. По итогам этапа Кирилл возглавил общий зачет чемпионата России, а Михаил не смог удержаться даже в первой тройке.

Hyundai i30 N команды Lukoil после столкновения с машиной Митяева во второй гонке «Туринга» Фото: Григорий Голышев

И если раньше обсуждались расклады в паре «Ладыгин – Митяев», теперь пора переходить к обсуждению раскладов в паре «LADA – Lukoil». В прошлые выходные сразу два пилота красно-белых пробились в первую тройку общего зачета – и лидерство тольяттинской команды внезапно оказалось под угрозой. Этим и хорош самый престижный класс русских гонок – расклад сил по итогам одного этапа здесь актуален лишь до старта следующего.

Недобор восторгов

«Игора Драйв» производит впечатление и размахом (ведь рядом с кольцевой трассой есть трассы для картинга, ралли-кросса, мотокросса и т.д.), и уютом. То и дело ловишь себя на мысли, что картинка в глазу или на телеэкране какая-то слишком иностранная – вот по другую сторону финской границы такие виды смотрелись бы гораздо естественнее. И на этом фоне восторгов в адрес трассы ждали и от гонщиков.

Один из примеров «иностранной» картинки – вид на стартовую прямую. На Moscow Raceway такой вид несколько сезонов «дополняла» синяя туалетная кабинка, стоявшая вдали за отбойником и жутко раздражавшая телевизионщиков. На «Игоре Драйв» пока обходится без подобных проявлений местного колорита Фото: Григорий Голышев

Однако градус этих восторгов был заметно ниже ожидаемого. Да, все отзывы были позитивными. Да, отмечали самобытность трека. В частности, очень высокую по российским меркам долю быстрых поворотов – в погоне за скоростью в них переднюю подвеску приходится делать запредельно жесткой. Даже считающиеся весьма жесткими настройки под трассу в Сочи при переезде на несколько тысяч километров к северу оказываются чересчур мягкими.

Да, соглашались с мыслью, озвученной Климом Гавриловым на наших страницах: на «Игоре» нет ни одного поворота, который можно было бы рассматривать сам по себе. Все повороты идут в связке, что повышает цену ошибки и нагрузку на пилота.

Гонщик гораздо дольше, чем на других трассах, находится «в напряге». И физическом – из-за разнонаправленных перегрузок в быстрых поворотах, и ментальном – здесь все надо делать точно, а потеря концентрации может стоить дорого.

Выводящая на главную прямую связка из 13-го и 14-го поворота со стороны выглядит эпично, но гонщиков особо не возбуждает Фото: Григорий Голышев

Но восторга все-таки не было. Почему – рассказал Андрей Петухов, пилот LADA Sport ROSNEFT и действующий обладатель кубка России в одном из классов. Мысль петербуржца в том, что сильнее всего гонщиков берут за душу повороты на спуске. Когда трасса буквально уходит из-под колес, разгружая передние колеса – и тебе надо то ли пятой точкой, то ли шестым чувством ловить стремящееся ускользнуть сцепление с асфальтом.

Когда поворот прячется за перелом, и первые движения рулем и педалями ты должен сделать, еще не видя апекса – вслепую, на автомате. Не зря такой участок на трассе в Казани (перед выходом на стартовую прямую) называют Поворотом мужества. Есть пара таких поворотов и на Moscow Raceway.

У создателей «Игоры» тоже была возможность создать нечто подобное – хоть перепад высот тут меньше, чем под Волоколамском или в Казани: 17 метров против 22 и 28. На деле же про участки, «натянутые» на рельеф, пилоты говорят без придыхания.

Рекламная конструкция в виде глобуса – визитная карточка трассы. Примечательно, что самый большой в Европе глобус некоторое время располагался у проходной Дорогобужского химкомбината. Предприятия, которое находится в считанных километрах от автодрома «Смоленское кольцо» Фото: Григорий Голышев

Один из них – просто прямая, по которой едешь под горку и при торможении делаешь поправку на инерцию. Вторая – «эска» на крутом подъеме, где ведущие колеса поочередно вывешиваются и начинают подбуксовывать.

Приятного в этом мало, а всерьез бороться с таким эффектом при помощи настроек нет смысла – если в этой «эске» что-то и выиграешь, на оставшейся части круга можешь потерять в несколько раз больше.

В теории заменить предыдущие два абзаца можно было одной-единственной фразой, произнесенной неким титулованным гонщиком. «Трасса отличная. Но не великолепная», – примерно так прозвучит этот вердикт в допустимом к печати варианте.

Полцарства за колодку

«Игора Драйв» – быстрая трасса, но и тормозами здесь надо пользоваться активно. Во-первых, есть зоны жестких и затяжных торможений – к примеру, перед шпилькой на последнем секторе. Не самый быстрый поворот замыкает очень быструю секцию: перед шпилькой трасса идет на спуск и при торможении надо делать поправку на дополнительную инерцию.

Во-вторых, пилоты быстрых классов с помощью коротких торможений подправляют траекторию на входе в поворот – а при высоких скоростях и большой массе машины даже такие короткие нажатия на педаль всерьез нагружают тормоза.

В итоге все это привело чуть ли не к дефициту тормозных колодок. Которые еще в субботу начали заканчиваться не то что у команд, а даже у работающих в Питере компаний-поставщиков. Уже в обед субботы с руками отрывали даже заранее прикатанные на стенде (и позволяющие не тратить на это время на трассе) колодки, которые стоят на треть дороже обычных.

Фото: SMP Racing

Со сверхбыстрым износом столкнулись даже водители автомобилей безопасности – хотя эту роль играют «горячие» седаны Lada Vesta Sport, а валить на всю железку им приходится не так часто. Чтобы оперативно решить вопрос, пошли на поклон к гонщикам – пока курьер вез новый комплект из питерского магазина, колодки позаимствовали у одной из Vesta Sport, которые «АвтоВАЗ» выдает гонщикам заводской команды для личного пользования.

Дома и отбойник помогает

Долгое время у спортсменов и болельщиков Санкт-Петербург ассоциировался прежде всего с «Невским кольцом». Гоночной трассой, где соревнования проходили ровно полвека – с 1956 года по 2006-й.

По концепции она была крайне похожа на Альберт-парк в Мельбурне – находилась в парке и была составлена из фрагментов дорог общего пользования. Только выглядела гораздо старомоднее: была не слишком длинной, отбойниками и поребриками обрастала достаточно неспешно, а площади под привычные нам зоны безопасности просто не было.

Но и таким ни один другой российский город в течение лет пятнадцати похвастаться не мог: альтернативой были гонки по городским улицам среди бетонных блоков или на аэродромах, где формулы подпрыгивали при проезде стыков между бетонными плитами. Поэтому до 2006 года трасса исправно принимала гонки по несколько раз в год и имела культовый статус, будучи частью истории и советского, и российского автоспорта.

Стартовая зона «Невского кольца» лет пятнадцать назад Фото: Григорий Голышев

При этом родной асфальт не слишком сильно помогал гонщикам с берегов Невы. Большинство успешных команд и вошедших в историю пилотов появлялись либо в Москве, либо в Тольятти.

К примеру, питерским болельщикам повезло увидеть вошедший в историю финал схватки за чемпионский титул 2003 года. Но борьбу за титул вели подмосковный тогда пилот Алексей Дудукало из столичной команды Lukoil и тольяттинец Сергей Нуждин из заводской команды «АвтоВАЗа».

Однако в последние годы все изменилось: петербуржцев все больше и в списках участников, и в списках призеров. И первый гоночный уик-энд на «Игоре Драйв» стал в каком-то смысле знаковым. События развивались так, что у пилотов из Северной столицы были более чем реальные шансы забрать 9 из 14 разыгранных победных кубков.

На деле им трофеев им досталось чуть меньше – 7. Но на фоне того, что москвичи и тольяттинцы выиграли всего по три раза, и этот результат впечатляет. Причем на плохую «посещаемость» этапа жаловаться не приходилось: открывать «Игору Драйв» приехали 89 пилотов, что стало повторением лучшего результата в истории СМП РСКГ.

Понравились наши истории? Тогда продолжайте следить за русскими гонками. Это можно делать с помощью специальной страницы нашего сайта. Следующий этап СМП РСКГ состоится 8 и 9 августа на трассе в Казани.