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Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai

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Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai
Автор:
, Главный редактор

Чтобы победить одни иномарки, тольяттинские инженеры воспользовались деталями и агрегатами от других. Но все по-честному!

В эти выходные на трассе в Грозном пройдет финальный этап Российской серии кольцевых гонок. Среди прочего будет решаться судьба титулов в «Туринге» – самом быстром и престижном классе. Абсолютное большинство в нем составляют иномарки – однако шансы на чемпионство сейчас наиболее высоки у пилота, выступающего на автомобиле Lada Vesta.

Здесь рассказано поподробнее:

Само собой, нам (как наверняка и многим читателем) стало любопытно – как же построить в Тольятти машину, которой не будут страшны европейские конкуренты.

Взять самый обычный кузов от самой обычной Vesta

Желтые машины заводской команды выглядят агрессивно – и кто-то может предположить, что их сделали по гоночным рецептам. Сварили пространственную раму или испекли карбоновый монокок – а потом обвесили сверху сверхлегкими панелями, напоминающими о стандартной машине.

Но нет – любовь к высоким технологиям обычно не доводит кузовные турниры до добра. Поэтому за основу берется стандартный кузов. Причем, когда его сваривают роботы, ни у кого еще нет понимания, построят вокруг этого конкретного кузова самую обычную машину с «овощным» мотором – или гоночный болид. Хотя уже потом, когда кузов приехал в цеха гоночного отделения Lada Sport, отдельные его части могут быть усилены ради большей жесткости.

После этой аварии с участием Михаила Митяева узлы и агрегаты сняли со старого кузова и использовали для сборки автомобиля вокруг нового

После этой аварии с участием Михаила Митяева узлы и агрегаты сняли со старого кузова и использовали для сборки автомобиля вокруг нового

Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Поставить агрегаты и узлы от Renault, Mercedes-Benz и Nissan

На машинах категории TCR стоят турбомоторы, развивающие около 350 л.с. В то время под капотом самой мощной серийной Lada – атмосферный двигатель мощностью 145 л.с. Форсировать тольяттинский агрегат, повышая его отдачу в два с половиной раза – сложно, дорого и, по большому счету, бессмысленно. Но на помощь приходят техтребования TCR.

 Использовать чей угодно мотор они не разрешают – но, если разные марки входят в большой концерн, они могут использовать один и тот же агрегат. «АвтоВАЗ» является частью концерна Renault-Nissan – и благодаря этому смог поставить на туринговые Vesta турбомотор Renault. Такие ставятся, к примеру, на горячий хэтчбек Renault Megane RS – или на спорткар Alpine A110, недавно подаренный Фернандо Алонсо в честь переименования французской команды Ф1.

Впрочем, и этот двигатель на серийных машинах больше 300 сил не развивает. Так что, его пришлось форсировать – силами известной французской компании ORECA (той самой, что строит прототипы для гонок на выносливость). Для этого понадобилась более производительная турбина – и инженеры сделали выбор в пользу нагнетателя, который среди прочего используется на горячих хэтчбеках Mercedes-AMG A 45. Впрочем, это вовсе не значит, что не способные сделать нормальную турбину французы пошли на поклон немцам. Ведь и сами немцы закупают турбины у независимых поставщиков – к примеру, американской компании Borg Warner.

Среди прочего французский мотор инженеры хвалят за полное отсутствие склонности к перегреву

Среди прочего французский мотор инженеры хвалят за полное отсутствие склонности к перегреву

Фото: Кирилл Качнов

Наличие на гоночном автомобиле ступиц от Nissan Murano вызывает больше вопросов. Казалось бы, к чему болиду детали от не особо спортивного кроссовера? Но и здесь есть своя логика. Техтребованиями предусмотрено использование стандартных ступиц. Но характеристики этой детали определяются размером колес – а на серийные Lada не ставятся столь же большие и тяжелые колеса (с шинами марки Yokohama), как на гоночные. Другое дело – большой кроссовер.

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Сделать подвеску как у «Запорожца»

В подвеске и тормозах стандартных деталей почти нет. А если и нет – они, опять же, позаимствованы у автомобилей других марок. К примеру, при постройке самых первых машин на заднюю ось ставились тормозные диски от одной из легковых моделей Nissan (сейчас они уже уступили место гоночным деталям с насечками).

Изначально одним из недостатков гоночной Lada Vesta по сравнению с иномарками была задняя подвеска. На серийном автомобиле используется т.н. Н-образная балка – эта конструкция любима производителями за простоту и невысокую себестоимость. Но у гоночных машин с такой подвеской при прочих равных будет раньше проявляться недостаточная поворачиваемость – передние колеса будут соскальзывать с выбранной траектории.

Кирилл Ладыгин, не пропустивший ни одной гонки Lada Vesta в «Туринге», поначалу «не заметил» неприятных нюансов в управляемости, Три с лишним года назад он выиграл первую же квалификацию, в которой стартовал на Vesta, А потом и первую же гонку

Кирилл Ладыгин, не пропустивший ни одной гонки Lada Vesta в «Туринге», поначалу «не заметил» неприятных нюансов в управляемости, Три с лишним года назад он выиграл первую же квалификацию, в которой стартовал на Vesta, А потом и первую же гонку

Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Гонщикам будет больше по душе многорычажная подвеска – и она стоит на всех иномарках-конкурентах. Поставить такую же на Vesta техтребования TCR не разрешают – опять же, чтобы не провоцировать радикальную перестройку серийных конструкций и не провоцировать гонку бюджетов. В итоге тольяттинцам позволили использовать схему с косыми рычагами – самую примитивную независимую подвеску (Н-образная балка является полузависимой). Когда-то ее использовали на «Запорожцах» –  но не только: похожим образом была устроена подвеска у BMW Z3 – а на этом спорткаре девяностых годов сам Джеймс Бонд ездил! Доработка не сделала тольяттинских пилотов непобедимыми – но заныривать в повороты Vesta стала охотнее.

Сделать в салоне все по-своему

Кое-какие узлы, весьма важные с точки зрения управления машиной, на Lada Vesta оставлены стандартными – к примеру, электрический усилитель руля. А вот рулевая колонка (и разумеется, руль) делаются специально под гоночную машину. Собственно, как и почти все в салоне – за исключением разве что оставленного для красоты верхнего сегмента передней панели. Впрочем, о начинке интерьера мы в подробностях рассказали совсем недавно в ходе экскурсии по одному из автомобилей-конкурентов – Audi RS3 питерской команды Carville Racing.

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Добавить аэродинамики и агрессивности

Выглядит гоночная Vesta куда ярче своей серийной родственницы. Такой эффект обеспечивает, во-первых, сильно увеличившаяся – почти на 45 сантиметров (то есть почти на четверть) – ширина. А во-вторых, характерный обвес. Но все это – не только для красоты. С настройками переднего сплиттера и заднего антикрыла в «Туринге» можно и нужно работать. И возглавляющий сейчас общий зачет Кирилл Ладыгин (пилот команды LADA Sport ROSNEFT и программы SMP Racing) отличается от многих своих конкурентов как раз тем, что уделяет таким настройкам заметно больше времени.

Задние крылья у всех машин TCR идентичные. Крепления могут отличаться по конструкции, а вот плоскости одни и те же и у Lada, и у Audi

Задние крылья у всех машин TCR идентичные. Крепления могут отличаться по конструкции, а вот плоскости одни и те же и у Lada, и у Audi

Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

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Менять расходники раз в неделю

Конечно, в подзаголовке мы преувеличили – но только слегка. Даже в нынешнем сезоне, уложившемся в три с небольшим месяца, гонки проходили в среднем раз в две недели. Но если бы по какой-то причине седаны Lada Vesta выходили на старт еженедельно – работы по техобслуживанию пришлось бы проводить после каждого гоночного уик-энда.

В комплекс таких работ входит замена моторного масла, свечей зажигания, тормозных дисков и колодок… То есть процедуры, которые рядовые водители привыкли выполнять в худшем случае пару раз в год – а то и раз в несколько лет. А в кольцевых гонках и эта частота – далеко не рекордная.

От пневмодомкратов, поднимающих машину за пару секунд без усилий со стороны механика, наверняка не отказались бы многие покупатели серийных Lada Vesta

От пневмодомкратов, поднимающих машину за пару секунд без усилий со стороны механика, наверняка не отказались бы многие покупатели серийных Lada Vesta

Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

К примеру, тормозная жидкость обычно меняется еще и один раз по ходу гоночного уик-энда, а диски и колодки могут быть списаны в любой момент – при появлении на поверхности диска тех или иных повреждений. Производители этих деталей вместе с самими дисками присылают «книжки с картинками» – в них тщательно проиллюстрировано, какие трещины (в каком количестве, какой длины, в какой зоне) являются не слишком опасными.

Одно из исключений – антифриз, который спокойно работает в системе охлаждения целый год.

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В прямом эфире следить за решающими гонками СМП РСКГ в эту субботу

Желтые Lada Vesta заканчивают свой четвертый сезон на российском кольце. За это время заводской коллектив однажды стал лучшим в командном зачете – а вот личный титул тольяттинские пилоты не завоевывали ни разу (его четыре года подряд выигрывал Дмитрий Брагин из Казани). Сейчас как никогда велики шансы, что LADA Sport ROSNEFT возьмет оба титула – хотя у конкурентов еще есть определенные шансы совершить чудо на решающем этапе в Грозном.

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Михаил Митяев, Lada Sport Rosneft, Lada Vesta TCR

Михаил Митяев, Lada Sport Rosneft, Lada Vesta TCR

Фото: SMP Racing

Развязка наступит в субботу, когда в столице Чечни пройдут две гонки класса «Туринг». Если вам по душе победа российского автомобиля над иномарками – заранее можно закупать шампанское и фейерверки. Если предпочитаете поддерживать догоняющих – ближайшим преследователем Ладыгина является Алексей Дудукало, пилотирующий Audi RS3 команды Lukoil Racing. Но в любом случае заглядывайте на специальную страницу Motorsport.com, где будет проходить прямая трансляция заездов – а также в специальный раздел, где мы в течение всего сезона публикуем статьи о самых разных аспектах русских гонок.

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Об этой статье

Серия СМП РСКГ
Автор Кирилл Качнов

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