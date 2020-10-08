В эти выходные на трассе в Грозном пройдет финальный этап Российской серии кольцевых гонок. Среди прочего будет решаться судьба титулов в «Туринге» – самом быстром и престижном классе. Абсолютное большинство в нем составляют иномарки – однако шансы на чемпионство сейчас наиболее высоки у пилота, выступающего на автомобиле Lada Vesta.

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Само собой, нам (как наверняка и многим читателем) стало любопытно – как же построить в Тольятти машину, которой не будут страшны европейские конкуренты.

Взять самый обычный кузов от самой обычной Vesta

Желтые машины заводской команды выглядят агрессивно – и кто-то может предположить, что их сделали по гоночным рецептам. Сварили пространственную раму или испекли карбоновый монокок – а потом обвесили сверху сверхлегкими панелями, напоминающими о стандартной машине.

Но нет – любовь к высоким технологиям обычно не доводит кузовные турниры до добра. Поэтому за основу берется стандартный кузов. Причем, когда его сваривают роботы, ни у кого еще нет понимания, построят вокруг этого конкретного кузова самую обычную машину с «овощным» мотором – или гоночный болид. Хотя уже потом, когда кузов приехал в цеха гоночного отделения Lada Sport, отдельные его части могут быть усилены ради большей жесткости.

После этой аварии с участием Михаила Митяева узлы и агрегаты сняли со старого кузова и использовали для сборки автомобиля вокруг нового Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Поставить агрегаты и узлы от Renault, Mercedes-Benz и Nissan

На машинах категории TCR стоят турбомоторы, развивающие около 350 л.с. В то время под капотом самой мощной серийной Lada – атмосферный двигатель мощностью 145 л.с. Форсировать тольяттинский агрегат, повышая его отдачу в два с половиной раза – сложно, дорого и, по большому счету, бессмысленно. Но на помощь приходят техтребования TCR.

Использовать чей угодно мотор они не разрешают – но, если разные марки входят в большой концерн, они могут использовать один и тот же агрегат. «АвтоВАЗ» является частью концерна Renault-Nissan – и благодаря этому смог поставить на туринговые Vesta турбомотор Renault. Такие ставятся, к примеру, на горячий хэтчбек Renault Megane RS – или на спорткар Alpine A110, недавно подаренный Фернандо Алонсо в честь переименования французской команды Ф1.

Впрочем, и этот двигатель на серийных машинах больше 300 сил не развивает. Так что, его пришлось форсировать – силами известной французской компании ORECA (той самой, что строит прототипы для гонок на выносливость). Для этого понадобилась более производительная турбина – и инженеры сделали выбор в пользу нагнетателя, который среди прочего используется на горячих хэтчбеках Mercedes-AMG A 45. Впрочем, это вовсе не значит, что не способные сделать нормальную турбину французы пошли на поклон немцам. Ведь и сами немцы закупают турбины у независимых поставщиков – к примеру, американской компании Borg Warner.

Среди прочего французский мотор инженеры хвалят за полное отсутствие склонности к перегреву Фото: Кирилл Качнов

Наличие на гоночном автомобиле ступиц от Nissan Murano вызывает больше вопросов. Казалось бы, к чему болиду детали от не особо спортивного кроссовера? Но и здесь есть своя логика. Техтребованиями предусмотрено использование стандартных ступиц. Но характеристики этой детали определяются размером колес – а на серийные Lada не ставятся столь же большие и тяжелые колеса (с шинами марки Yokohama), как на гоночные. Другое дело – большой кроссовер.

Сделать подвеску как у «Запорожца»

В подвеске и тормозах стандартных деталей почти нет. А если и нет – они, опять же, позаимствованы у автомобилей других марок. К примеру, при постройке самых первых машин на заднюю ось ставились тормозные диски от одной из легковых моделей Nissan (сейчас они уже уступили место гоночным деталям с насечками).

Изначально одним из недостатков гоночной Lada Vesta по сравнению с иномарками была задняя подвеска. На серийном автомобиле используется т.н. Н-образная балка – эта конструкция любима производителями за простоту и невысокую себестоимость. Но у гоночных машин с такой подвеской при прочих равных будет раньше проявляться недостаточная поворачиваемость – передние колеса будут соскальзывать с выбранной траектории.

Кирилл Ладыгин, не пропустивший ни одной гонки Lada Vesta в «Туринге», поначалу «не заметил» неприятных нюансов в управляемости, Три с лишним года назад он выиграл первую же квалификацию, в которой стартовал на Vesta, А потом и первую же гонку Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Гонщикам будет больше по душе многорычажная подвеска – и она стоит на всех иномарках-конкурентах. Поставить такую же на Vesta техтребования TCR не разрешают – опять же, чтобы не провоцировать радикальную перестройку серийных конструкций и не провоцировать гонку бюджетов. В итоге тольяттинцам позволили использовать схему с косыми рычагами – самую примитивную независимую подвеску (Н-образная балка является полузависимой). Когда-то ее использовали на «Запорожцах» – но не только: похожим образом была устроена подвеска у BMW Z3 – а на этом спорткаре девяностых годов сам Джеймс Бонд ездил! Доработка не сделала тольяттинских пилотов непобедимыми – но заныривать в повороты Vesta стала охотнее.

Сделать в салоне все по-своему

Кое-какие узлы, весьма важные с точки зрения управления машиной, на Lada Vesta оставлены стандартными – к примеру, электрический усилитель руля. А вот рулевая колонка (и разумеется, руль) делаются специально под гоночную машину. Собственно, как и почти все в салоне – за исключением разве что оставленного для красоты верхнего сегмента передней панели. Впрочем, о начинке интерьера мы в подробностях рассказали совсем недавно в ходе экскурсии по одному из автомобилей-конкурентов – Audi RS3 питерской команды Carville Racing.

Добавить аэродинамики и агрессивности

Выглядит гоночная Vesta куда ярче своей серийной родственницы. Такой эффект обеспечивает, во-первых, сильно увеличившаяся – почти на 45 сантиметров (то есть почти на четверть) – ширина. А во-вторых, характерный обвес. Но все это – не только для красоты. С настройками переднего сплиттера и заднего антикрыла в «Туринге» можно и нужно работать. И возглавляющий сейчас общий зачет Кирилл Ладыгин (пилот команды LADA Sport ROSNEFT и программы SMP Racing) отличается от многих своих конкурентов как раз тем, что уделяет таким настройкам заметно больше времени.

Задние крылья у всех машин TCR идентичные. Крепления могут отличаться по конструкции, а вот плоскости одни и те же и у Lada, и у Audi Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Менять расходники раз в неделю

Конечно, в подзаголовке мы преувеличили – но только слегка. Даже в нынешнем сезоне, уложившемся в три с небольшим месяца, гонки проходили в среднем раз в две недели. Но если бы по какой-то причине седаны Lada Vesta выходили на старт еженедельно – работы по техобслуживанию пришлось бы проводить после каждого гоночного уик-энда.

В комплекс таких работ входит замена моторного масла, свечей зажигания, тормозных дисков и колодок… То есть процедуры, которые рядовые водители привыкли выполнять в худшем случае пару раз в год – а то и раз в несколько лет. А в кольцевых гонках и эта частота – далеко не рекордная.

От пневмодомкратов, поднимающих машину за пару секунд без усилий со стороны механика, наверняка не отказались бы многие покупатели серийных Lada Vesta Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

К примеру, тормозная жидкость обычно меняется еще и один раз по ходу гоночного уик-энда, а диски и колодки могут быть списаны в любой момент – при появлении на поверхности диска тех или иных повреждений. Производители этих деталей вместе с самими дисками присылают «книжки с картинками» – в них тщательно проиллюстрировано, какие трещины (в каком количестве, какой длины, в какой зоне) являются не слишком опасными.

Одно из исключений – антифриз, который спокойно работает в системе охлаждения целый год.

В прямом эфире следить за решающими гонками СМП РСКГ в эту субботу

Желтые Lada Vesta заканчивают свой четвертый сезон на российском кольце. За это время заводской коллектив однажды стал лучшим в командном зачете – а вот личный титул тольяттинские пилоты не завоевывали ни разу (его четыре года подряд выигрывал Дмитрий Брагин из Казани). Сейчас как никогда велики шансы, что LADA Sport ROSNEFT возьмет оба титула – хотя у конкурентов еще есть определенные шансы совершить чудо на решающем этапе в Грозном.

Михаил Митяев, Lada Sport Rosneft, Lada Vesta TCR Фото: SMP Racing

Развязка наступит в субботу, когда в столице Чечни пройдут две гонки класса «Туринг». Если вам по душе победа российского автомобиля над иномарками – заранее можно закупать шампанское и фейерверки. Если предпочитаете поддерживать догоняющих – ближайшим преследователем Ладыгина является Алексей Дудукало, пилотирующий Audi RS3 команды Lukoil Racing. Но в любом случае заглядывайте на специальную страницу Motorsport.com, где будет проходить прямая трансляция заездов – а также в специальный раздел, где мы в течение всего сезона публикуем статьи о самых разных аспектах русских гонок.