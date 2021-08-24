Московский этап русских гонок принес успех пилотам из Питера

Каждому гонщику особенно приятно добиться успеха на домашнем этапе. Поэтому в июле пилоты из Санкт-Петербурга, выступающие в «Туринге» – самом быстром и престижном классе русских гонок, были не слишком довольны результатами этапа, прошедшего на трассе «Игора Драйв».

В этой категории выступает четыре пилота из Северной столицы, что составляет больше четверти пелотона. Но по ходу двух гонок питерского уик-энда ни одному из них не удалось попасть на подиум. Особенно обидным ход соревнований стал для Егора Оруджева, которого болельщики могут помнить по выступлениям за команду SMP Racing в гонках на выносливость. Пилот выиграл квалификацию и имел более чем реальные шансы выиграть первую гонку – но в момент начала прогревочного круга на его машине сломался привод. И петербуржец не смог даже стартовать.

Казалось бы, на московском этапе, который состоялся на прошлых выходных, рассчитывать на успех еще сложнее – по крайней мере, если принимать всерьез сюжет о принципиальности противостояния между двух столиц. Но на деле все вышло с точностью наоборот. И хотя победы в гонках достались пилотам из Тольятти и Подмосковья, сразу два гонщика из Северной столицы впервые поднялись на подиум русских гонок.

Фото: Carville Racing

Сначала удивил все тот же Оруджев, выигравший квалификацию второй раз подряд. Казалось бы, после успеха на «Игоре Драйв» это уже сложно считать сюрпризом. Но нюанс в том, что «наградой» Егору за первый поул стало получение перед московским этапом 60 кг балласта! А на такой быстрой трассе, как Moscow Raceway, повышение массы машины особо заметно. В частности, это было заметно в первой гонке уик-энда. Если на одном квалификационном круге Оруджев невероятными усилиями смог опередить ближайшего соперника на восемь тысячных (!), то на более длинной дистанции сопротивляться атакам было сложнее. Поэтому второе место петербуржца в утренней гонке нельзя не признать более чем достойным результатом.

Не менее ярко показал себя еще один дебютант из Северной столицы – 20-летний Захар Слуцкий, представляющий петербургскую же команду Carville Racing, выступающую при поддержке брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески). В своих первых гонках на российском кольце Захар показал себя весьма агрессивным пилотом – причем умеющим во время атак обходиться без серьезных контактов. И когда Слуцкий на московском этапе показал 3-е время в квалификации, многие уже предвкушали интересное развитие событий на первом круге.

Так и получилось. Уже в конце первого круга Захар пошел в атаку на Оруджева: на подмосковной трассе за победу боролись два пилота из Петербурга! Но молодому пилоту не охватило не то чтобы опыта плотной борьбы – а опыта плотной борьбы с целой группой опытных соперников на хвосте. Слишком широкий выход из последнего поворота привел к тому, что гонщик Carville Racing был вынужден остаться на внешней траектории в следующих двух поворотах – после чего и Оруджев сохранил позицию, и еще три пилота проскочили мимо Слуцкого. После чего Захар до самого финиша оставался на 5-й позиции.

«Еще до гонки тренер говорил мне, что атаковать на первом круге необязательно, – рассказал о случившемся Захар. – Что можно сесть Егору на хвост, вместе с ним оторваться от остальных – а позже воспользоваться тем, что у Егора машина тяжелее и будет сильнее съедать резину.

Но, видимо, сработал картинговый опыт. В картинге не принято долго ездить следом: едешь быстрее, догоняешь – и сразу идешь на обгон. Здесь же это далеко не всегда работает – и часто надо греть соперника, раскачивать его, провоцировать на ошибку. На этот раз ошибся я. В последнем повороте атаковал по внутреннему радиусу, тормозил на грязной части трассы и на апексе был на 10 км/ч быстрее чем надо. Из-за этого пришлось до самого выхода на прямую медлить с выходом на полный газ, соперники сзади разогнались лучше меня и проехали мимо. Конечно, в боксах сразу после финиша прошла серьезная работа над ошибками».

Захар Слуцкий Фото: Carville Racing

И, похоже, эта работа была проведена не зря. Во второй гонке, лихо стартовав с 7-й позиции, Захар отыграл пару мест на первом круге, а потом по очереди опередил обоих пилотов лидирующей в этом сезоне заводской команды «АвтоВАЗа» и четырехкратного чемпиона «Туринга» Дмитрия Брагина. Справедливости ради стоит сказать, что у всех трех пилотов были разного рода сложности: седаны Lada Vesta были тяжелее Hyundai i30 N, на которой выступает Слуцкий – а Audi RS3 Брагина сломалась в момент, когда петербуржец пошел на обгон. Но впервые за карьеру финишировавшего на подиуме не судят: Захар не стал чересчур горячиться, избежал серьезных ошибок и добился лучшего результата за короткую кузовную карьеру. Вдобавок, находясь на 6-м месте общем зачета, гонщик Carville Racing имеет более чем реальные шансы стать призером чемпионата – плюс располагается в турнирной таблице выше остальных трех петербуржцев.

Удастся ли Слуцкому и петербургскому коллективу развить успех – покажет следующий этап русских гонок, который состоится в Казани 11 и 12 сентября. А в ожидании гонок на трассе с рекордным для России перепадом высот можно почитать статьи о разных любопытных нюансах русских гонок, которые мы в течение всего сезона готовим при поддержке брендов Luzar и Trialli.