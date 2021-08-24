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СМП РСКГ Отчет о гонке

Московский этап русских гонок принес успех пилотам из Питера

По ходу гоночного уик-энда на трассе Moscow Raceway сразу два молодых дебютанта поднялись на подиум

Московский этап русских гонок принес успех пилотам из Питера

Каждому гонщику особенно приятно добиться успеха на домашнем этапе. Поэтому в июле пилоты из Санкт-Петербурга, выступающие в «Туринге» – самом быстром и престижном классе русских гонок, были не слишком довольны результатами этапа, прошедшего на трассе «Игора Драйв».

В этой категории выступает четыре пилота из Северной столицы, что составляет больше четверти пелотона. Но по ходу двух гонок питерского уик-энда ни одному из них не удалось попасть на подиум. Особенно обидным ход соревнований стал для Егора Оруджева, которого болельщики могут помнить по выступлениям за команду SMP Racing в гонках на выносливость. Пилот выиграл квалификацию и имел более чем реальные шансы выиграть первую гонку – но в момент начала прогревочного круга на его машине сломался привод. И петербуржец не смог даже стартовать.

Казалось бы, на московском этапе, который состоялся на прошлых выходных, рассчитывать на успех еще сложнее – по крайней мере, если принимать всерьез сюжет о принципиальности противостояния между двух столиц. Но на деле все вышло с точностью наоборот. И хотя победы в гонках достались пилотам из Тольятти и Подмосковья, сразу два гонщика из Северной столицы впервые поднялись на подиум русских гонок.

 

Фото: Carville Racing

Сначала удивил все тот же Оруджев, выигравший квалификацию второй раз подряд. Казалось бы, после успеха на «Игоре Драйв» это уже сложно считать сюрпризом. Но нюанс в том, что «наградой» Егору за первый поул стало получение перед московским этапом 60 кг балласта! А на такой быстрой трассе, как Moscow Raceway, повышение массы машины особо заметно. В частности, это было заметно в первой гонке уик-энда. Если на одном квалификационном круге Оруджев невероятными усилиями смог опередить ближайшего соперника на восемь тысячных (!), то на более длинной дистанции сопротивляться атакам было сложнее. Поэтому второе место петербуржца в утренней гонке нельзя не признать более чем достойным результатом.

Не менее ярко показал себя еще один дебютант из Северной столицы – 20-летний Захар Слуцкий, представляющий петербургскую же команду Carville Racing, выступающую при поддержке брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески). В своих первых гонках на российском кольце Захар показал себя весьма агрессивным пилотом – причем умеющим во время атак обходиться без серьезных контактов. И когда Слуцкий на московском этапе показал 3-е время в квалификации, многие уже предвкушали интересное развитие событий на первом круге.

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Так и получилось. Уже в конце первого круга Захар пошел в атаку на Оруджева: на подмосковной трассе за победу боролись два пилота из Петербурга! Но молодому пилоту не охватило не то чтобы опыта плотной борьбы – а опыта плотной борьбы с целой группой опытных соперников на хвосте. Слишком широкий выход из последнего поворота привел к тому, что гонщик Carville Racing был вынужден остаться на внешней траектории в следующих двух поворотах – после чего и Оруджев сохранил позицию, и еще три пилота проскочили мимо Слуцкого. После чего Захар до самого финиша оставался на 5-й позиции.

«Еще до гонки тренер говорил мне, что атаковать на первом круге необязательно, – рассказал о случившемся Захар. – Что можно сесть Егору на хвост, вместе с ним оторваться от остальных – а позже воспользоваться тем, что у Егора машина тяжелее и будет сильнее съедать резину. 

Но, видимо, сработал картинговый опыт. В картинге не принято долго ездить следом: едешь быстрее, догоняешь – и сразу идешь на обгон. Здесь же это далеко не всегда работает – и часто надо греть соперника, раскачивать его, провоцировать на ошибку. На этот раз ошибся я. В последнем повороте атаковал по внутреннему радиусу, тормозил на грязной части трассы и на апексе был на 10 км/ч быстрее чем надо. Из-за этого пришлось до самого выхода на прямую медлить с выходом на полный газ, соперники сзади разогнались лучше меня и проехали мимо. Конечно, в боксах сразу после финиша прошла серьезная работа над ошибками».

Захар Слуцкий

Захар Слуцкий

Фото: Carville Racing

И, похоже, эта работа была проведена не  зря. Во второй гонке, лихо стартовав с 7-й позиции, Захар отыграл пару мест на первом круге, а потом по очереди опередил обоих пилотов лидирующей в этом сезоне заводской команды «АвтоВАЗа» и четырехкратного чемпиона «Туринга» Дмитрия Брагина. Справедливости ради стоит сказать, что у всех трех пилотов были разного рода сложности: седаны Lada Vesta были тяжелее Hyundai i30 N, на которой выступает Слуцкий – а Audi RS3 Брагина сломалась в момент, когда петербуржец пошел на обгон. Но впервые за карьеру финишировавшего на подиуме не судят: Захар не стал чересчур горячиться, избежал серьезных ошибок и добился лучшего результата за короткую кузовную карьеру. Вдобавок, находясь на 6-м месте общем зачета, гонщик Carville Racing имеет более чем реальные шансы стать призером чемпионата – плюс располагается в турнирной таблице выше остальных трех петербуржцев.

Удастся ли Слуцкому и петербургскому коллективу развить успех – покажет следующий этап русских гонок, который состоится в Казани 11 и 12 сентября. А в ожидании гонок на трассе с рекордным для России перепадом высот можно почитать статьи о разных любопытных нюансах русских гонок, которые мы в течение всего сезона готовим при поддержке брендов Luzar и Trialli.

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Прямой эфир: вторая гонка российского «Туринга» на Moscow Raceway

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