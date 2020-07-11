Lukoil быстрее всех в квалификации первого этапа СМП РСКГ

Русские гонки открыли сезон. 68 пилотов на автомобилях восьми разных классов и категорий приняли участие в квалификациях первого этапа СМП РСКГ. Это один из наиболее масштабных и престижных гоночных турниров страны.

Главным событием субботнего дня стала квалификация «Туринга» – самого быстрого и престижного класса. В нем используется та же техника, что и в кубке мира WTCR. Лучшие времена показали пилоты команды Lukoil Racing Team Иван Лукашевич и Андрей Масленников.

Примечательно, что их круги были самыми быстрыми в обеих сегментах квалификации – и в первом (по итогам которого дальше проходят 10 лучших участников), и в суперпоуле, где распределяются первые 10 мест на стартовой решетке первой гонки уик-энда.

Оба пилота выступают на автомобилях Hyundai i30 N. Они примерно одного возраста (29 и 26 лет соответственно), оба в прошлом году неплохо проявили себя – но в итоге остались за пределами первой тройки общего зачета, заняв 4-е и 5-е места.

Действующий чемпион России Дмитрий Брагин, также выступающий на хэтчбеке корейской марки, занял пятое место, проиграв победителю квалификации около семи десятых секунды. Брагин является четырехкратным чемпионом страны в самом быстром классе, причем эти титулы завоеваны им подряд.

Завтра на «Смоленском кольце» пройдет 7 гонок, включая две в классе «Туринг». Следить за ними в прямом эфире можно будет на специальной странице Motorsport.com.