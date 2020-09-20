Лидеры русских гонок сыграли в поддавки в Нижнем

Пилот заводской команды «АвтоВАЗа» Кирилл Ладыгин сохранил уверенное лидерство в самом быстром классе «Туринг» по итогам предпоследнего этапа Российской серии кольцевых гонок, который завершился в Нижнем Новгороде. Хотя одна из двух гонок уик-энда вышла для лидера команды LADA Sport ROSNEFT по-настоящему провальной.

Погода на старте первого заезда дня была неопределенной, в момент старта асфальт был влажным – и почти все пилоты предпочли обуть машины в дождевые шины. Однако после первого круга дистанции Ладыгин предпочел переобуться в слики – и прогадал, так как вскоре дождь зарядил снова. В итоге Кирилл финишировал на последней позиции – в то время как его главный соперник, Алексей Дудукало из Lukoil Racing Team, стал вторым и почти в три раза сократил отставание в общем зачете.

Однако второй заезд сложился противоположным образом. Дудукало, и без того стоявший на старте на 10-й позиции, не смог сразу тронуться с места в начале прогревочного круга. После этого москвичу пришлось стартовать последним – и к финишу он добрался лишь до 8-го места. В то время как Ладыгин, стоявший на решетке третьим, вышел в лидеры через несколько секунд после старта, никому не уступил первую позицию до финиша и одержал уже четвертую победу в сезоне.

По итогам этапа отставание Дудукало от Ладыгина в общем зачете сократилось незначительно – с 33-ти очков до 31-го. Судьбу титула должен решить финальный этап – он пройдет в Грозном 10 и 11 октября. В ожидании его можно почитать новые материалы Motorsport.com о русских гонках, которые в течение ближайших недель появятся в специальном разделе сайта.