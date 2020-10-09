Лидеров русских гонок в Грозном разделило пять сотых
Пилот марки Lada как никогда близок к первому чемпионскому титулу, добытому за рулем автомобиля Lada Vesta
Клим Гаврилов, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл квалификацию самого быстрого класса «Туринг» на проходящем в эти выходные в Грозном финальном этапе Российской серии кольцевых гонок.
Впрочем, петербуржец, хоть и является одним из лидеров российского кольца, уже не имеет реальных шансов стать чемпионом России. Поэтому основное внимание по ходу этапа приковано к соперникам в борьбе за титул – Кириллу Ладыгину, управляющему Lada Vesta заводской команды «АвтоВАЗа», и Алексею Дудукало, выступающему на Audi RS3 команды Lukoil Racing Team.
Ладыгин в этом году является единоличным лидером сезона и перед решающим этапом опережает Дудукало на 31 балл (всего за две гонки в Грозном в теории можно набрать 53 очка). Таким образом, чтобы сохранить шансы на титул, гонщику на Lukoil надо заметно опережать соперника. Пока этого сделать не удалось: в квалификации претенденты на чемпионство показали почти одинаковое время. Ладыгин и Дудукало заняли места на третьем ряду, при этом время тольяттинца оказалось на пять сотых лучше, чем результат москвича.
Читайте также:
Судьба титула решится в субботу, когда на трассе «Крепость Грозная» пройдут две заключительных гонки сезона. За прямой трансляцией заездов можно будет наблюдать на специальной странице Motorsport.com, начало трансляций – в 10:40 и 16:30.
Читайте также:
Предыдущая новость
Два столкновения за один поворот и победа «народного пилота»: чего ждать от финала русских гонок в Грозном
Об этой статье
|Серия
|СМП РСКГ
|Этап
|Грозный
|Автор
|Кирилл Качнов