Лидеров русских гонок в Грозном разделило пять сотых

Клим Гаврилов, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл квалификацию самого быстрого класса «Туринг» на проходящем в эти выходные в Грозном финальном этапе Российской серии кольцевых гонок.

Впрочем, петербуржец, хоть и является одним из лидеров российского кольца, уже не имеет реальных шансов стать чемпионом России. Поэтому основное внимание по ходу этапа приковано к соперникам в борьбе за титул – Кириллу Ладыгину, управляющему Lada Vesta заводской команды «АвтоВАЗа», и Алексею Дудукало, выступающему на Audi RS3 команды Lukoil Racing Team.

Ладыгин в этом году является единоличным лидером сезона и перед решающим этапом опережает Дудукало на 31 балл (всего за две гонки в Грозном в теории можно набрать 53 очка). Таким образом, чтобы сохранить шансы на титул, гонщику на Lukoil надо заметно опережать соперника. Пока этого сделать не удалось: в квалификации претенденты на чемпионство показали почти одинаковое время. Ладыгин и Дудукало заняли места на третьем ряду, при этом время тольяттинца оказалось на пять сотых лучше, чем результат москвича.

Судьба титула решится в субботу, когда на трассе «Крепость Грозная» пройдут две заключительных гонки сезона. За прямой трансляцией заездов можно будет наблюдать на специальной странице Motorsport.com, начало трансляций – в 10:40 и 16:30.