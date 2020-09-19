Лидер Lukoil выиграл квалификацию СМП РСКГ в Нижнем

Алексей Дудукало, выступающий на автомобиле Audi RS3 команды Lukoil Racing, стал победителем квалификации на предпоследнем этапе Российской серии кольцевых гонок, который в эти выходные проходит в Нижнем Новгороде.

Победа московского пилота позволяет надеяться на сохранение интриги в самом быстром классе русских гонок (носящем название «Туринг»). Дудукало в настоящий момент является ближайшим преследователем лидера общего зачета – Кирилла Ладыгина, пилотирующего седан Lada Vesta заводской команды LADA Sport ROSNEFT. За первые пять этапов тольяттинцу удалось создать заметный отрыв – однако в теории его можно растерять за пару неудачных гонок. Сегодня на квалификации Ладыгин показал только 8-й результат.

Получится ли у Дудукало сохранить реальные шансы на чемпионский титул – можно будет узнать в прямом эфире с помощью трансляций гонок класса «Туринг» на специальной странице Motorsport.com (они начнутся в 11:00 и 16:55). А в особом разделе можно найти разнообразные материалы о главных героях и запоминающихся событиях на трассах русских гонок.