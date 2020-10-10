Lada взяла оба титула в самом быстром классе русских гонок

Петербуржец Клим Гаврилов на Hyundai i30 N и оренбуржец Андрей Радошнов на Audi RS3 выиграли заезды класса «Туринг» (самого быстрого и престижного) в рамках заключительного этапа Российской серии кольцевых гонок. Соревнования прошли на трассе «Крепость Грозная» в столице Чечни.

Впрочем, главными триумфаторами этапа стали заводской коллектив «АвтоВАЗа», завоевавший командный титул – и тольяттинский пилот Кирилл Ладыгин, ставший чемпионом в личном зачете за рулем седана Lada Vesta. По ходу грозненского этапа он ни разу не попал на подиум – однако накопленный за предыдущие шесть этапов очковый запас позволял Ладыгину избегать излишнего риска, удовлетворяясь местами в середине, а то и конце первой десятки. Чемпионский титул тольяттинец гарантировал себе уже после первой гонки уик-энда.

Таким образом, оказалась прервана уникальная серия казанского гонщика Дмитрия Брагина, который до этого выигрывал чемпионат России в самом быстром классе четыре раза подряд. В этом году Брагин стал бронзовым призером, в то время как на втором месте чемпионат закончил Гаврилов.