Болиды Формулы 1 выглядят здорово, но раскрашены как-то простовато. В результате даже появление на бортах Mercedes красной звездочки в память о Ники Лауде становится заметным событием.

В СМП РСКГ – Российской серии кольцевых гонок, за которой мы плотно следим в этом сезоне – борта гоночных машин тоже отданы, главным образом, спонсорам. В том числе партнерам турнира – к примеру, на каждой машине должно найтись место паре логотипов марки Yokohama, монопольного поставщика шин. Однако встречаются очень яркие и надолго запоминающиеся исключения.

Драчливая Lada в боевой раскраске

В 2015 году исполнилось 70 лет с момента окончания Великой отечественной войны. Многие закончили отмечать этот юбилей вечером 9 мая – а вот Максим Симонов из Сызрани делал это до конца гоночного сезона. Весной его гоночную Lada Granta перекрасили в темно-оливковый цвет, сразу напоминающий о военной технике, и украсили лентами гвардейских цветов, красными звездами и именами городов-героев.

Фото: СМП РСКГ (Владислав Ларкин)

Забавно, что у машины с боевой раскраской и характер вышел чрезвычайно боевым. На трассе Симонов то и дело попадал в разного рода переделки – не слишком судьбоносные, но обязательно отражавшиеся на внешнем виде машины. В итоге треснувшие, сломанные или наполовину оторванные бамперы у Lada Granta стали более привычной картиной, чем целые.

Фото: СМП РСКГ (Владислав Ларкин)

Юбилейный год в итоге закончился, а креатив у Максима Симонова – нет. Для гонок следующего сезона пилот придумал еще одного любопытное цветовое решение. Одна сторона автомобиля была оклеена черной пленкой, а другая – зеркальной. Сам гонщик рассказывал, что каждая из половин машины является символизирует одну из половин его личности – темную и светлую. Примечательно, что дизайн был несимметричным – и зеркальной пленки на машине было больше, чем черной.

Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Сейчас Максим Симонов не участвует в СМП РСКГ – но ярких Lada на трассах по-прежнему немало. Это и желтые гоночные машины заводской команды LADA Sport ROSNEFT (кстати, на открытии нового сезона они уложили иномарки на лопатки), и автомобили безопасности и медицинские машины, присутствие которых на каждой гонке «АвтоВАЗ» обеспечивает как ключевой партнер турнира.

Болид с каракулями

Попасть в боксы на русских гонках не в пример легче, чем в какой-нибудь Формуле 1. Во-первых, на нескольких этапах для зрителей проводятся экскурсии по паддоку и боксам – после чего болельщики даже могут попасть на стартовую решетку одной из гонок.

Во-вторых, при большом желании с участниками СМП РСКГ не особо сложно познакомиться – к примеру, на картинговых гонках или трек-днях, куда успешные пилоты приезжают тренировать любителей. А если вы знакомы с пилотом, остальное – дело техники.

Ведь в СМП РСКГ паддок открыт для всех (сейчас, правда, действуют ограничения из-за коронавируса), никакой охраны у входов в боксы нет. А некоторые команды размещаются в палатках – и наблюдать за ремонтом гоночной машины можно с близкого расстояния, не вторгаясь при этом на «чужую» территорию.

Однако в любом случае мало кто из пилотов чувствовал бы себя комфортно, когда в течение двух дней вокруг его машины ходили бы сотни человек. А вот москвич Ефим Гантмахер однажды не побоялся отдать свою гоночную Lada Kalina на растерзание публике. Точнее, на раскрашивание.

Машину оклеили белой пленкой, закупили побольше разноцветных фломастеров и на целые выходные выставили на столичной ВДНХ, куда по выходным приходят десятки тысяч москвчией и туристов. Буквально каждый (хотя предпочтение, конечно же, отдавалось детям) мог что-то написать или нарисовать на борту автомобиля. А спустя пару недель – хвастаться, что его рисунок показали по федеральному телеканалу (гонки СМП РСКГ транслируют каналы холдинга «Матч ТВ»).

Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Актриса на капоте

Знаменитые актеры и музыканты приезжают на гонки регулярно, а вот деятели искусства на стартовой решетке – большая редкость. Гонщики и художники как будто существуют в разных мирах, хотя наверняка регулярно пересекаются на улицах того же Монако.

Сблизить два этих мира несколько лет назад решил Алексей Титов – тот самый, что сейчас возглавляет компанию «Росгонки», которая занимается организацией Гран При России и управляет трассой в Сочи. Несколько лет назад москвич вышел на трассу за рулем Subaru, которую украсил цитатами из произведений Энди Уорхола – легендарного американского художника, работавшего в жанре поп-арт. Включая портрет Мэрилин Монро на капоте.

Фото: Кирилл Качнов

Правда, тенденцию Алексею переломить не удалось. В то время, как пилоты на Subaru в менее экзотических ливреях на протяжении нескольких лет были и остаются заметной силой на российском кольце, машина с портретом Мэрилин Монро на капоте ограничилась одним-единственным появлением на гоночной трассе.

Фото: Кирилл Качнов

Броская маскировка

Постоянным участником СМП РСКГ в последние сезоны является грозненская команда Akhmat Racing Team. И на протяжении всей истории коллектива его машины несут на себе камуфляжную расцветку. Которая при этом заметно эволюционирует – к примеру, в последние годы чеченская команда перешла от черно-серой гаммы к оттенкам зеленого и от пятен с плавными очертаниями к геометрическому узору.

Слайдер Список Расцветка автомобилей команды Akhmat в 2017 году 1 / 2 Фотограф: SMP Racing Расцветка автомобилей команды Akhmat в этом сезоне 2 / 2 Фотограф: Григорий Голышев

От кремля до пирожка

Расцветка номер один в русских гонках – дизайн автомобилей казанской команды «Таиф Моторспорт». Во-первых, на машинах в этих цветах были завоеваны четыре подряд титула чемпиона России в самом быстром и престижном классе «Туринг». Во-вторых, креативная ливрея сразу обращает на себя внимание – и при этом сделана крайне профессионально.

Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

У этого дизайна есть свое название – «Наследие Татарстана». На черный фон нанесены десятки миниатюр, которые изображают достопримечательности Татарстана или то, чем славится этот российский регион.

Есть там и Казанский кремль, и пирожок-эчпочмак, и участники традиционной борьбы на поясах, и Нижнекамская гидроэлектростанция. Одним словом, если вас случайно запрут в гараже вместе с машиной «Таифа» – будем чем заняться.

Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

В этом году украшением автомобиля наряду с креативной расцветкой продолжает оставаться чемпионская единичка. Однако первый этап нового сезона сложился для ее обладателя Дмитрия Брагина не слишком удачно: повредив свой Hyundai в столкновении с круговым, гонщик из Казани не попал на подиум ни в одной из двух гонок дня.

Удастся ли Дмитрию отыграться? На этот вопрос может дать ответ второй этап СМП РСКГ – он пройдет в эти выходные и станет первыми крупными соревнованиями на новейшей гоночной трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

За гонками самого быстрого и престижного класса «Туринг» (в которым выступают и «Таиф», и Akhmat) можно следить прямо на специальной странице нашего сайта – прямые трансляции заездов начнутся в воскресенье в 11:35 и 16:40. А все-все-все гонки этапа (за выходные их пройдет десять) покажет официальная видеоплатформа СМП РСКГ. Отсутствие интернета не помешает следить за развитием событий – большинство заездов покажут каналы холдинга «Матч ТВ».