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СМП РСКГ / Смоленское кольцо II / Отчет о квалификации

Lada уступила Hyundai в квалификации на «Смоленском кольце»

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Lada уступила Hyundai в квалификации на «Смоленском кольце»
Автор:
, Главный редактор

Впрочем, пилоты заводской команды «АвтоВАЗа» провели субботы лучше, чем их соперники в борьбе за титул в личном зачете

Иван Лукашевич из команды Lukoil Racing Team стал победителем квалификации пятого этапа Российской серии кольцевых гонок, который в эти выходные проходит на трассе «Смоленское кольцо». Москвич на треть секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Григорий Бурлуцкий, представляющий команду Carville – при том, что в треть секунды от времени Бурлуцкого уложились уже четыре спортсмена.

Таким образом, на старте первой из двух гонок уик-энда первый ряд займут пилоты на хэтчбеках Hyundai. Со второго ряда борьбу начнут представители заводской команды «АвтоВАЗа» Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, занимающие два первых места в общем зачете. Пилоты, выступающие на седанах Lada Vesta, при этом опередили других претендентов на победу в личном зачете: Алексей Дудукало на и действующего чемпиона страны Дмитрия Брагина на еще одной Hyundai.

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Оба заезда пятого этапа пройдут на «Смоленском кольце» в воскресенье. За ними можно будет наблюдать на специальной странице Motorsport.com (начало прямых трансляций - в 14:10 и 17:55) – а в разделе «Русские гонки» уже накопилось немало любопытных материалов о турнире СМП РСКГ и его главных героях.

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Об этой статье

Серия СМП РСКГ
Этап Смоленское кольцо II
Автор Кирилл Качнов

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