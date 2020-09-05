Lada уступила Hyundai в квалификации на «Смоленском кольце»

Иван Лукашевич из команды Lukoil Racing Team стал победителем квалификации пятого этапа Российской серии кольцевых гонок, который в эти выходные проходит на трассе «Смоленское кольцо». Москвич на треть секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Григорий Бурлуцкий, представляющий команду Carville – при том, что в треть секунды от времени Бурлуцкого уложились уже четыре спортсмена.

Таким образом, на старте первой из двух гонок уик-энда первый ряд займут пилоты на хэтчбеках Hyundai. Со второго ряда борьбу начнут представители заводской команды «АвтоВАЗа» Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, занимающие два первых места в общем зачете. Пилоты, выступающие на седанах Lada Vesta, при этом опередили других претендентов на победу в личном зачете: Алексей Дудукало на и действующего чемпиона страны Дмитрия Брагина на еще одной Hyundai.

Оба заезда пятого этапа пройдут на «Смоленском кольце» в воскресенье. За ними можно будет наблюдать на специальной странице Motorsport.com (начало прямых трансляций - в 14:10 и 17:55) – а в разделе «Русские гонки» уже накопилось немало любопытных материалов о турнире СМП РСКГ и его главных героях.