Lada ударно начала новый сезон на российском кольце

Команда Lada Sport Rosneft стала главным героем первого этапа СМП РСКГ – самого масштабного кольцевого турнира в России. Новый сезон соревнований в эти выходные стартовал на трассе «Смоленское кольцо» – с трехмесячной задержкой из-за эпидемии коронавируса.

За лидерство и в квалификации, и в гонке самого быстрого и престижного класса «Туринг» спорили заводская команда «АвтоВАЗа» и коллектив Lukoil Racing Team, чьи пилоты выступают на автомобилях Hyundai и Audi. В квалификации, проходившей в субботу на сухой трассе, первые два места заняли представители Lukoil. Однако на первой воскресной гонке, в которой пилотам пришлось использовать дождевую резину Yokohama, тольяттинские спортсмены оказались гораздо быстрее. Пилоты Lada не оставили своим соперникам шансов побороться за победу и финишировали на первых двух позициях.

Успех Lada Sport Rosneft не стал неожиданностью. Нынешний сезон – уже четвертый, когда заводской коллектив использует седаны Vesta. И уже в третий раз команда начинает сезон с дубля. Однако были и моменты, которые удивили опытных болельщиков.

Во-первых, лидером тольяттинской команды в этот раз стал Михаил Митяев, который проводит в «Туринге» первый полный сезон. Многие были уверены, что в новом сезоне лидером коллектива по-прежнему будет более опытный и успешный Кирилл Ладыгин – один из пилотов программы SMP Racing и действующий вице-чемпион страны. Однако Митяев опередил своего напарника и в квалификации, и в первой гонке.

После прошлогодних титулов Норберта Михелиса в Кубке мира WTCR и Дмитрия Брагина в России самой популярной машиной среди лидеров самого быстрого класса стала Hyundai i30 N. В этом сезоне корейскими хэтчбеками управляют больше половины гонщиков, претендующих на призовые места в чемпионате России Фото: Grigory Golyshev

Во-вторых, в СМП РСКГ один этап состоит из двух гонок – и после дубля в первой любая команда обычно не слишком выразительно выступает во второй. В этом «виновато» среди прочего традиционное для кузовных гонок правило переворачивания стартовой решетки – победитель первого заезда во втором стартует из второй половины первой десятки (точная позиция определяется жребием).

Но и во второй гонке пилоты на Vesta быстро прорвались в группу лидеров – и вновь Митяев оказался впереди своего напарника. Закончили тольяттинцы заезд на второй и третьей позиции – атаковать лидера (Алексея Дудукало из Lukoil) они не стали, скорее всего, не желая рисковать очками в борьбе за чемпионский титул.

Таким образом пилоты Lada Sport Rosneft завоевали четыре призовых места из шести разыгранных. Оставшиеся места на подиуме достались представителям Lukoil – но в первом и втором заезде в первую тройку попали два разных гонщика. Поэтому в общем зачете у тольяттинцев нет конкурентов – по крайней мере, до второго этапа, который пройдет 25 и 26 мая на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Подробнее о турнире СМП РСКГ, в рамках которого проходят соревнования в семи классах, можно узнать на сайте турнира. Посмотреть записи заездов – на официальном Youtube-канале.