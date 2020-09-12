В минувшие выходные на трассе «Смоленское кольцо» под Дорогобужем состоялся очередной, уже пятый этап турнира СМП РСКГ. Российская серия кольцевых гонок – один из наиболее ярких, масштабных и престижных гоночных турниров в России, и в этом году мы следим за ним особенно внимательно. Главным образом – за событиями в самом быстром и престижном классе «Туринг».

Lada против иномарок: титул уедет в Тольятти?

Быть лидером на российском кольце непросто. Так как организаторы СМП РСКГ – по примеру устроителей других кузовных гонок – предусмотрительно запаслись сразу несколькими способами притормозить быстрых пилотов.

Переворачивание стартовой решетки – когда во второй из двух гонок уик-энда победитель квалификации стартует с шестой, седьмой, а то и десятой позиции (с какой именно – решает жребий). «Призовой» балласт, который быстрые пилоты получают на борт в следующий уик-энд. Постоянная принудительная корректировка баланса сил между машинами разных марок – путем изменения минимальной массы автомобилей, дорожного просвета, программы управления двигателем.

Гонщикам на седанах Lada Vesta «в награду» за успехи по ходу сезона пришлось брать на борт немало балласта: машина Кирилла Ладыгина (№ 11), к примеру, по ходу 5-го этапа весила на 30 кг больше, чем Hyundai i30 N Григория Бурлуцкого (№ 91). С другой стороны, у Hyundai, считающейся самой быстрой машиной «Туринг», по указаниям судей выставлен клиренс на 10 мм больше, чем у Vesta – и слегка придушен мотор Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Многие болельщики считают все эти меры искусственными и относятся к ним скептически. Но надо признать, что предыдущие шесть лет эта схема неплохо работала. Да, надписи на чемпионских кубках в самом быстром и престижном классе «Туринг» выглядели однообразно – там четыре года подряд фигурировало имя Дмитрия Брагина из Казани. Но каждый раз пилот команды «Таиф Моторспорт» одерживал победу в весьма напряженной борьбе и становился чемпионом только на последнем этапе сезона.

Этот год стал исключением – благодаря выступлению Кирилла Ладыгина, представляющего заводскую команду LADA Sport ROSNEFT. Тольяттинский пилот на желтой Lada Vesta не первый сезон является одним из лидеров «Туринга» – но впервые его выступление выглядит настолько уверенным. Он не выигрывает гонки одну за другой, однако не упускает побед при благоприятных раскладах и минимизирует потери при неблагоприятных.

Кирилл Ладыгин (слева) на подиуме одной из гонок 5-го этапа с тольяттинцем Павлом Кальмановичем Фото: Grigory Golyshev

В итоге после 5-ти этапов из 7-ми Ладыгин оторвался от ближайшего преследователя на 29 очков. Для сравнения – в прошлом году в этот же момент отрыв лидера общего зачета составлял всего 9 баллов, а меньше 29 очков ему проигрывали сразу три пилота. Неужели после нескольких лет поражений от выступающего на иномарках Брагина пилот заводской команды «АвтоВАЗа» все-таки станет чемпионом России? Или гонщики, пилотирующие хэтчбеки Hyundai и седаны Audi, выложат свои козыри на асфальт под занавес сезона – на двух последних этапах?

Кто понял гонки, тот не спешит

За время существования СМП РСКГ класс «Туринг» сильно поменялся. Заметно обновились техтребования, сошли со сцены некогда непобедимые автомобили BMW третьей серии, существенно увеличилось количество участников… А еще одним важным моментом стало появление в классе молодых пилотов. Если раньше до «Туринга» дорастали ближе к 30-ти годам, сейчас в пелотоне можно найти 17-летнего казанца Рустама Фатхутдинова – а петербуржец Клим Гаврилов, в этом же возрасте выиграв первую гонку, в 19 уже бился за титул.

В первое воскресенье сентября в России празднуется День нефтяника. Из-за этого у борьбы за победы в «Туринге» был дополнительный подтекст – ведь почти все лидеры возят на бортах рекламу топливных компаний. Лучше всего профессиональный праздник отметила Lukoil Racing Team (на фото ее пилот Алексей Дудукало) – победами в квалификации и обеих гонках уик-энда Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Значит ли это, что ветеранам российского кольца пора готовится к сходу со сцену и расчистке дороги для русских Ферстаппенов? Отнюдь! Во-первых, на первой строчке общего зачета в настоящий момент находится не юный талант, а вовсе даже 41-летний Кирилл Ладыгин. А во-вторых, вечерняя гонка на «Смоленском кольце» в очередной раз наглядно продемонстрировала, какую выгоду позволяет извлечь опыт из самых разных гоночных ситуаций.

Первый эпизод имел место в самом начале заезда. На подходе к первому повороту три весьма авторитетных гонщика шли бок о бок – и казалось, пробиться через этот строй на первую позицию нет никаких шансов. Однако оказавшийся посередине Дмитрий Брагин начал поджимать находившегося справа тольяттинца Павла Кальмановича. Тому пришлось тормозить на грязной части трассы, шины слегка заскользили, машину Павла потащило наружу – и ехавшим рядом соперникам уже некуда было деваться, кроме как за пределы трассы. И благодаря этому вперед вышел Алексей Дудукало из Lukoil Racing Team – самый опытный пилот «Туринга». Стартовав с 4-й позиции, он предпочел избежать риска в первом повороте – и был вознагражден лидерством, которое не уступил до самого финиша.

Еще один похожий эпизод случился на последнем круге. У одного из молодых пилотов машина потеряла ход после поломки подвески, второй молодой пилот бросился в атаку – и снова автомобиль атакующего не удержался на идеальной траектории, столкнув с нее и машину соперника. А ехавший следом Ладыгин тут же нырнул внутрь и опередил обоих. Добыв благодаря этому еще несколько лишних – а на самом деле далеко не лишних в борьбе за титул – очков.

Угловатая история новичка

Статус класса «Туринг» регулярно привлекает в категорию людей «из ниоткуда». В том смысле, что в списке участников в начале сезона появляется человек, чья фамилия болельщикам ничего не говорит. Чаще всего это человек, который посвятил молодость достижению успеха в бизнесе (а если давным-давно и выступал в гонках, то сделал в выступлениях большую паузу) – и возможность выйти на трассы получил уже в зрелом возрасте. Часто у таких людей нет желания и времени расти постепенно, переходя из менее быстрого класса в более быстрый. Поэтому они и идут прямиком в «Туринг».

Но там новичкам непросто. Даже стартовать на такой машине не самая простая задача: пальцем левой руки надо держать выжатой кнопку ланч-контроля (ограничения оборотов двигателя), правой отпускать ручной тормоз – у дебютантов правильно скоординировать эти действия получается не сразу. Завсегдатаи класса порой ведут борьбу жестко, а замена поврежденных деталей обходится в приличные суммы… Одним словом, даже люди, добившиеся успеха в бизнес-войнах, порой предпочитают махнуть рукой на «Туринг» после пары-тройки гонок.

Типичные последствия ситуации, когда один бизнес-драйвер не смог полноценно стартовать, а второй не смог объехать первого. Устранение этих повреждений стоит недешево Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Москвич Илья Екушевский бросать гоночную программу на полпути не собирается. Во-первых, у него есть спортивная закалка – много лет он назад он выступал на кроссовых трассах, где соперники ведут себя не менее жестко. Во-вторых, тренером пилота является опытнейший Алексей Басов, который в свое время в составе команды SMP Racing выиграл в своем классе «24 часа Ле-Мана». Этот человек и заранее даст ценный совет – и негатив эффективно купирует.

Екушевский оказался достаточно быстр: в 5-ти состоявшихся этапах он дважды проходил в квалификационный суперпоул, куда и Брагин-то не всегда попадает. Группа быстрейших гонщиков разыгрывает между собой первые 10 мест на стартовом поле – и бизнес-драйверы в этой группе оказываются крайне редко. А вот в гонках дела у Ильи идут уже не так хорошо.

В вечерней гонке на «Смоленском кольце» Екушевский (№ 41) взял старт неплохо – но был вынужден объезжать заглохшую машину и к первому повороту приехал предпоследним. И на этом неприятности не закончились... Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Пожалуй, самым проблемным моментом при этом является первый круг: минимум в половине заездов он проходил у Ильи не по плану. «Затыки» в момент старта с откатом на последнее место, приводящие к повреждениям машины контакты с соперниками (в том числе на одной из гонок на «Смоленском кольце»)… По слухам, бывали место и курьезные моменты вроде случайно включенного ограничителя скорости на пит-лейне или езды с включенным ручником на прогревочном круге – что привело к поломке подвески и заставило пилота поехать в боксы, пока соперники выстраивались на стартовой решетке.

При этом у Audi RS3, на которой выступает москвич, обнаружилось прямо-таки заколдованное место – задний левый угол автомобиля. Судя по вот этому видео, механики обслуживающей москвича команды VRC знакомы с ним гораздо лучше, чем со многими другими зонами машины.

P.S. На русские гонки наконец-то можно прийти!

Большинство этапов этого сезона на российском кольце по понятным причинам прошло при пустых трибунах – но с наступлением осени все меняется. И на ближайший этап, который пройдет 19 и 20 сентября в Нижнем Новгороде, зрители смогут прийти. Билеты на соревнования можно приобрести заранее на сайте Kassir.ru.

Если же в третьи выходные сентября вы будете далековато от Нижнего – следить за событиями на трассе, как обычно, можно с помощью прямых трансляций. На специальной странице Motorsport.com можно увидеть обе гонки класса «Туринг», а на официальной видеоплатформе турнира – все воскресные заезды (их будет девять).

Это вам не Pirelli на гонке в Сильверстоуне! Шина Yokohama на одном из автомобилей класса «Спортпрототип» после столкновения 12 кругов терлась о крепление крыла – но не сдалась и позволила добраться до финиша. Не зря марка Yokohama уже больше пяти лет является монопольным поставщиком покрышек для СМП РСКГ Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Также на нашем сайте есть специальный раздел, где собраны нескучные статьи о самых разных аспектах русских гонок – к примеру, можно познакомиться с их главными героями или узнать, какие невероятные события случались на гонках в Нижнем раньше.