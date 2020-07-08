В эти выходные стартует новый сезон русских гонок. Участники СМП РСКГ – одного из наиболее масштабных и престижных турниров в России – за один уик-энд проведут целых восемь гонок на трассе «Смоленское кольцо».

Следить за ними можно в прямом эфире: прямые трансляции двух заездов в самом быстром классе доступны на специальной странице Motorsport.com, а все восемь гонок покажет официальный Youtube-канал турнира.

Но вы можете спросить: а стоит ли вообще смотреть эти гонки? Мы вспомнили яркие эпизоды, которые случались по ходу смоленских этапов СМП РСКГ в прошлые годы – и думаем, что после знакомства с этими эпизодами вопросов не останется.

Аварии – опасные и курьезные

На «Смоленском кольце» есть два участка, где трасса делает характерные зигзаги – гонщики называют эти участки «малыми» и «большими» эсками. Спор о том, какие «эски» опаснее и требуют большей осторожности, длится с момента открытия автодрома. И у каждой точки зрения есть весьма весомые аргументы.

Одни знатоки соглашаются с тем, что в одиночку проехать «малые эски», пожалуй, проще – там можно держать руль прямо, а скорость сравнительно невелика. Однако внешне безобидный характер этого участка провоцирует многих попробовать там атаковать соперника. Получается, как правило, так себе. Пример – прошлогоднее сражение омича Михаила Грачева из заводской команды «АвтоВАЗа» и Андрея Масленникова, представляющего Подмосковье и коллектив Lukoil Racing Team.

С другой стороны, «большие эски» – гораздо более скоростные. И если пилот работает в них рулем и газом недостаточно аккуратно, машину может, что называется, размотать.

К чему это приводит – три года назад продемонстрировал один из знаменитых крашеров российского кольца последних лет, Александр Марушко из Йошкар-Олы.

Однако переворот на этой трассе – далеко не приговор. Два года назад один из юных пилотов, выступающих в особом тинейджерском классе, в первом повороте пошел в не слишком обдуманную атаку на одного из соперников.

Когда места в повороте не осталось, пилот полез на внутренний поребрик – и Lada Kalina, автомобиль с достаточно высоким центром тяжести, начала заваливаться набок. Маршалы достали желтые флаги, а руководитель гонки приготовился выпустить сейфти-кар.

Фото: Grigory Golyshev

Но, перевернувшись, вазовский автомобиль встал на колеса – и поехал себе дальше. Более того – добрался до финиша. Более того – не на последнем месте! Не иначе, пилоту помог тот факт, что машины класса «Юниор» отличаются от серийных только наличием элементов безопасности: каркаса, системы пожаротушения и т.д. А вот созданные специально для гонок детали – эффективные, но сравнительно хрупкие – на них отсутствуют.

Борьба за победу – прорыв на одном дыхании

Кирилл Ладыгин – одна из главных звезд русских гонок. В прошлом году ему стукнул 41 год, но в паддоке уроженца Екатеринбурга продолжают звать Кешей. Не только по привычке – сейчас лидер команды LADA Sport ROSNEFT и один из пилотов знаменитой программы SMP Racing не менее улыбчив, жизнерадостен и энергичен, чем лет двадцать назад. Кирилл умеет быть терпеливым и рассудительным – но иногда его энергия высвобождается взрывным образом. И тогда у соперников остается крайне мало шансов.

Именно это случилось прошлым летом. Воскресную гонку самого быстрого класса «Туринг» пилот седана Lada Vesta под номером 11 начинал из конца первой десятки. Причем перед ним стояли опытные и вроде бы не менее быстрые пилоты – а моросивший дождь как бы намекал, что рисковать лишний раз не стоит. Но поймавшего кураж Ладыгина не удержала даже погода.

Сражение за титул – пионер против пенсионера

Тавтология – но правда: мы болеем за разных пилотов, потому что они все разные. По возрасту, характеру, происхождению. Шесть лет назад в первом сезоне СМП РСКГ за титул чемпиона в классе «Туринг-лайт» боролись максимально непохожие друг на друга гонщики.

Орловчанину Владимиру Череваню тогда было 54 года. В русских гонках его знала каждая собака – заметным гонщиком он стал еще в советские времена, и всего добился сам. Николаю Грязину (который сейчас выступает в чемпионате мира по ралли) было 16 лет, и в паддоке знали не его, а его отца – Станислава Грязина, первым из россиян выигравшего этап чемпионата Европы по ралли. При этом Черевань сражался за титул в одиночку – а в помощь Грязину на роль играющего тренера был нанят весьма опытный Борис Шульмейстер.

Николай Грязин Фото: SMP Racing

Борьба между тинейджером и старейшиной отечественного автоспорта шла весь сезон. Были столкновения, не особо серьезные обиды и вполне серьезные штрафы. Решиться в итоге все должно было в сентябре, на мокром после дождя асфальте «Смоленского кольца».

Первым «моргнул» Черевань – огромный опыт не помешал ему разбить свой Seat Ibiza об отбойники. Но команда Грязина, как выяснилось, допустила ошибку еще до гонки – установила на автомобиль москвича новые детали, не получив на это требуемого разрешения от техкомиссаров. Николая дисквалифицировали, а чемпионский кубок после этого упал в руки Шульмейстера, которому изначально не полагалось играть первую роль.

Владимир Черевань после лишившей его титула аварии Фото: SMP Racing

Пара слов о трассе – рассказывают шинники

Кирилл Еникеев, менеджер автоспортивных программ Yokohama (на шинах этой марки выступают абсолютно все участники СМП РСКГ):

«Прежде всего, этот автодром состоит из двух принципиально разных частей. Первая половина – медленные повороты и короткие прямые между ними. А на второй главным элементом является профилированный поворот, который благодаря схожести со знаменитым участком трассы в Монце все называют Параболикой. И он не просто быстр сам по себе – но еще и соединяет две достаточно длинные прямые.

Кепки с логотипом Yokohama – столь же привычный атрибут церемонии награждения, как кубки и шампанское Фото: Grigory Golyshev

Получается, что на первой части трассы в идеале от машины нужны одни реакции, а на второй части – другие. Поэтому при подборе настроек гонщикам и инженерам приходится искать компромисс между двумя полюсами. И найти получается не у всех.

Еще две особенности трассы повышают шансы на успех рассудительных гонщиков. Асфальт здесь очень абразивный, «зубастый» – следовательно, надо особо тщательно следить за износом шин. Также на всю Европейскую часть страны знамениты здешние жесткие поребрики. Когда здесь впервые участвовали в гонках автомобили Lada Vesta, несколько раз на них при проезде поребриков ломались рулевые тяги!»

Напоминаем, что первый этап турнира СМП РСКГ пройдет на «Смоленском кольце» в ближайшие выходные – 11 и 12 июля. Узнать подробности и даже подключиться к прямой трансляции гонок можно на специальной странице Motorsport.com.