Очередной раунд сражения лучших гонщиков и гоночных команд нашей страны состоится в эти выходные – на трассе в Нижнем Новгороде пройдет второй этап Российской серии кольцевых гонок. И в самом престижном классе «Туринг» борьбу с соперниками продолжат пилоты команды Carville Racing, которая в течение всего сезона помогает читателям Motorsport.com больше узнать о происходящем на российских гоночных трассах.

Сейчас без петербургского коллектива уже трудно представить себе паддок национального турнира. Болельщики сразу узнают яркие фирменные цвета команды и, к примеру, помнят специализацию ее спонсоров – марки Luzar, производителя автомобильных радиаторов, и бренда Trialli, под которым выпускаются поставщика деталей двигателей, трансмиссий, тормозных систем, подвески и рулевого управления.

Но еще несколько лет обо всем этом на российском кольце и слыхом не слыхивали: если вы посмотрите на список участников СМП РСКГ 2015 года, то никакой Carville там не найдете. Как же получилось, что за считанные сезоны коллектив стал одним из наиболее заметных игроков? Мы вспомнили самые яркие этапы боевого пути петербургской команды.

2016 год, «Смоленское кольцо»: из раллийного огня в кольцевое полымя

Казалось бы, профессиональный автоспорт нельзя себе представить без узкой специализации. К примеру, моторы Honda для Формулы 1 и машины Honda Civic Type R для кузовного Кубка мира WTCR создаются совершенно разными компаниями и совершенно разными людьми. Что уж говорить о столь непохожих друг на друга дисциплинах, как кольцевые гонки и ралли – где отличаются и формат соревнований, и дорожное покрытие (асфальтовых ралли в России почти нет), и даже количество спортсменов в гоночной машине.

И тем не менее, пять лет назад команда Carville Racing решилась резко, за одно межсезонье переключиться с ралли на кольцевые гонки. Во многом петербургскому коллективу помогла возможность заявить в Российскую серию кольцевых гонок тот же автомобиль Peugeot 208, который ранее использовался на раллийных трассах. Плюс тестовая программа помогла лидеру команды Григорию Бурлуцкому оперативно освоиться на ровном асфальте автодромов – и на своей первой же квалификации молодой пилот показал 3-й результат, опередив многих гораздо более опытных спортсменов.

Фото: Carville Racing

Впрочем, квалификацию можно, не особо притягивая за уши, назвать аналогом раллийного спецучастка. И здесь может оказаться только кстати раллийная привычка сразу ехать начисто, не надеясь на следующий быстрый круг и следующую попытку. А вот очная борьба на трассе, ситуации, где пилоты вполне осознанно идут на контакт, для раллиста – нечто совершенно новое. И Григорий Бурлуцкий прочувствовал это на себе в полной мере, за первые 5 кругов своей первой кольцевой гонки потеряв 5 позиций и откатившись в конец первой десятки.

Однако действия пилота, предпочитавшего не идти на обострение и уступавшего агрессивным атакам со стороны опытных соперников, в определенном смысле оказались дальновидными. Класс «Туринг-лайт», где тогда выступала Carville Racing, славился суперплотными схватками с участием сразу четырех-пяти машин – и редко получалось, чтобы все эти машины добирались до финиша без повреждений. Вот и на этот раз несколько пилотов откатились назад из-за контактов – а Бурлуцкий, следивший за «клубком змей» с безопасной дистанции, благодаря этому вернул пару потерянных позиций и закончил первую гонку на 6-м месте. А уже на следующем (кстати, нижегородском) этапе Григорий, вновь став 3-м в квалификации, смог конвертировать этот результат в первый кольцевой подиум.

2017 год, Грозный: схватка с будущей звездой гонок GT

Все без исключения гонщики говорят, что любят вести борьбу с соперниками – но, когда появляется возможность выиграть квалификацию и потом лидировать в гонке от старта до финиша, почему-то редко отказываются от таких подарков. Для класса «Туринг-лайт» с его плотной борьбой это особенно актуально и ценно, а значит, хороший квалификационный темп является одной из важных составляющих успеха.

По ходу первого кольцевого сезона Бурлуцкий в борьбе за места на стартовом поле проявлял себя неплохо – однако выиграть квалификацию не смог ни разу. А вот второй сезон начал с яркого успеха: не просто проехал один круг по трассе быстрее всех, но еще и опередил ближайшего преследователя на полсекунды. Неплохо для недавнего раллиста!

Преследователем, кстати, был казанец Тимур Богуславский – сейчас он известен как действующий чемпион престижного турнира GT World Challenge Europe, а тогда только начинал гоночную карьеру. Но уже вовсю демонстрировал и потенциал, и амбиции. Когда гонка в Грозном стартовала, машины Бурлуцкого и Богуславского оказались как будто приклеенными друг к другу: две Peugeot 208 бок о бок прошли три первых поворота – а на короткой прямой к 4-му казанец вырвался вперед.

В другой ситуации Григорий мог бы вспомнить, что сезон длинный, что 2-е место также приносит внушительную порцию очков… Но сзади сразу же начали подпирать другие соперники: в «Туринг-лайте» если не обгоняешь ты, достаточно быстро обгоняют тебя. Поэтому Бурлуцкий оперативно организовал контратаку – причем в классическом туринг-лайтовском стиле: на очень позднем и рискованном торможении, при котором машина слегка рыскает из стороны в стороны, с легким контактом и вывозом соперника на метр в сторону от идеальной траектории.

После этого петербуржец воспользовался преимуществом в скорости и без проблем довел дело до первой кольцевой победы. Бонусом для команды стало попадание на подиум сразу двух пилотов Carville Racing – такое в недолгой кольцевой истории коллектива также случилось впервые.

2018 год, Грозный: выиграли в борьбе «стенка на стенку»

Еще одной визитной карточкой класса «Туринг-лайт» до недавнего времени были захватывающие финальные гонки. Не раз на последнем этапе и даже в последней гонке (напомним, каждый этап состоит из двух заездов) титул делили три-четыре спортсмена. В такой ситуации порой каждое изменение позиций на трассе перетряхивает расклады в борьбе за чемпионство – и перед этапом командам лучше запастись двойной дозой успокоительного.

Именно так ситуация складывалась на завершающем этапе в Грозном три года назад. Перед стартом последнего заезда Бурлуцкий возглавлял общий зачет, но одного из своих соперников опережал на 9 очков (в то время как за победу дают 25), а другого – лишь на один-единственный балл. Причем именно трое соискателей титула сразу после старта оказались на первых трех позициях и повели борьбу друг с другом.

Григория, оказавшегося третьим, эта ситуация не устраивала – оба конкурента были впереди. С одной стороны, надо было атаковать, а с другой – сзади ехала плотная группа соперников и даже небольшая ошибка могла привести к потере разом трех-четырех позиций. Долгих 13 кругов петербуржец сидел за спиной одного из своих соперников, хотя финиш в таком порядке делал Григория проигравшим в схватке за титул. Но все-таки дождался момента, когда у конкурента поплыли шины – и пошел в решающую атаку. Причем на хвосте у дуэлянтом ехали их напарники – и в результате 14-й круг заезда превратился в какую-то сумасшедшую адреналиновую чехарду.

Carville Racing и Григорий Бурлуцкий в итоге вышли из этой чехарды победителями, завоевав свои первые кольцевые титулы. Но прошли, можно сказать, по грани. Григорий стал лучшим в личном зачете с преимуществом в одно очко. То есть можно сказать, что судьбу чемпионства решил бонусный балл за один из лучших кругов (а завоевать такой балл Бурлуцкому по ходу 14-ти гонок сезона удалось лишь дважды).

2019 год, Нижний Новгород: не потерялись в самом быстром классе

Каждый из классов Российской серии кольцевых гонок чем-либо интересен – но со временем количество категорий в турнире выросло до 7-ми, и с одинаковым энтузиазмом следить за борьбой во всех зачетных группах среднестатистический болельщик уже не в состоянии.

А выбирая из этих классов самый интересный, неизбежно остановишься на «Туринге». Он самый быстрый и самый престижный, именно в нем выступают самые успешные российские команды, а концентрация титулованных пилотов гораздо выше, чем в любой другой категории. Неудивительно, что в списке участников этой категории достаточно быстро оказалась и Carville Racing. Для которой гонки – не только спортивный, но и коммерческий проект (а значит, очень кстати, к примеру, прямые трансляции заездов на «Матч ТВ»).

Добиться успеха в «Туринге» непросто: в активе команд-лидеров – и спонсорская поддержка крупнейших российских компаний, и опытные инженерные кадры. Казалось бы, амбициозным дебютантам тут делать особо нечего. Но козырем петербургского коллектива стало умение договариваться с талантливыми гонщиками – с такими, как 19-летний Клим Гаврилов, присоединившийся к Carville Racing перед сезоном 2019 года.

Фирменный стиль молодого петербуржца – как можно раньше поймать ритм по ходу уик-энду и уже не давать соперникам продохнуть до финиша первой гонки (вторую самому быстрому пилоту приходится начинать из глубины пелотона). Наглядно этот стиль Гаврилов продемонстрировал уже во второй своей гонке за Carville Racing: за победой в квалификации последовало лидерство от старта до финиша в первом заезде. После этого Клим выиграл еще две гонки и закончил чемпионат бронзовым призером.

В этом сезоне молодой петербуржец, кстати, перешел на новый уровень и выступает в европейском турнире TCR Europe. Очередной этап серии пройдет в эти выходные в Зандворте, и следить за ним можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». А место Клима в составе Carville Racing тем временем заняли не менее амбициозные гонщики…

2020 год, Грозный: поставили жирную точку в сложном сезоне

Дальняя часть трассы в столице Чечни определенно становится счастливой для Carville Racing и Григория Бурлуцкого. В 2017 году именно обгон, совершенный в самом быстром повороте грозненского автодрома, позволил петербуржцу одержать первую победу в кольцевых гонках. А в прошлом сезоне история отчасти повторилась.

Последнюю гонку 2020 года Григорий начал с 3-й позиции – но не стал тратить время на раскачку и на первом же круге в борьбе сразу с двумя соперниками (включая лучшего кольцевика последних лет, четырехкратного чемпиона «Туринга» Дмитрия Брагина) отвоевал 2-е место. Первым же в этот момент по трассе двигался еще один пилот петербургского коллектива, весьма опытный оренбуржец Андрей Радошнов.

Статус-кво сохранился до самого финиша. Радошнов благодаря этому одержал первую победу в «Туринге», а Carville Racing завоевала первый дубль в самом престижном классе русских гонок.

Напоминаем, что в эти выходные Carville Racing сразится со своими соперниками по классу «Туринг» в рамках нижегородского этапа Российской серии кольцевых гонок. Пилоты проведут две гонки, обе состоятся в воскресенье – и ссылки на прямые трансляции заездов можно будет найти на главной странице Motorsport.com (начало трансляций – в 11:45 и 16:15).