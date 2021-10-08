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Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок

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, главный редактор

Инженер команды Carville Racing рассказал нам, зачем на мокрой трассе «мягкая» машина и почему нельзя ставить колеса домиком

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок

Две недели назад пошедший в конце Гран При России дождь решил судьбу победы: запоздавший с переобуванием Ландо Норрис упустил лидерство за два с небольшим круга до финиша. А еще парой недель раньше с переменчивой погодой на этапе в Казани столкнулись участники Российской серии кольцевых гонок – в том числе самого быстрого и престижного класса «Туринг». Но там молодые и талантливые оказались на высоте. Утренний заезд, проходивший на подсыхавшей трассе, выиграл Захар Слуцкий – дебютант высшей лиги русских гонок, впервые оказавшийся на трассе в столице Татарстана. И среди прочих обогнавший по пути к победе четырехкратного чемпиона страны Дмитрия Брагина.

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После дневной гонки в Казани (также проходившей на мокрой трассе) на подиум поднялись оба пилота Carville Racing: Захару Слуцкому (справа) составил компанию Григорий Бурлуцкий. Правда, Захар позже был отшрафован за неправильное размешение машины на старте (выезд за пределы стартовой ячейки)

После дневной гонки в Казани (также проходившей на мокрой трассе) на подиум поднялись оба пилота Carville Racing: Захару Слуцкому (справа) составил компанию Григорий Бурлуцкий. Правда, Захар позже был отшрафован за неправильное размешение машины на старте (выезд за пределы стартовой ячейки)

20-летний пилот выступает в составе петербургской команды Carville Racing, которая в течение всего сезона помогает нам с подготовкой материалов о разных нюансах русских гонок. И раз уж коллектив, выступающий при поддержке марок Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески), смог обернуть себе на пользу непростую ситуацию – более чем логично узнать у сотрудников питерской команды алгоритмы работы при переменчивой погоде. Поделиться с читателями Motorsport.com опытом и знаниями согласился гоночный инженер Алексей Самойлов – соавтор многих успехов Carville Racing, в этом сезоне также работающий с Климом Гавриловым на этапах международного турнира TCR Europe.

Алексей Самойлов с Григорием Бурлуцким

Алексей Самойлов с Григорием Бурлуцким

Фото: Carville Racing

Те, кто пристально следит за российским кольцом, не без труда вспомнит пару-тройку гонок, когда грамотные действия пилотов позволили добиться успеха при переменчивой погоде. К примеру, в 2015 году дебютировавший в классе «Туринг» 18-летний Виталий Ларионов в первой же гонке опередил сразу трех пилотов команды Lukoil Racing (самого успешного коллектива страны) – более опытных и выступавших на более современной технике. В условиях начинавшегося дождя Ларионов по команде своего инженера заехал на пит-лейн за дождевыми шинами после первого круга – в то время как конкуренты решились на переобувание на два-три круга позже.

Годом позже в Казани, наоборот, уже представитель Lukoil Racing оказался смышленее всех. Николай Карамышев единственным свернул на пит-лейн в конце прогревочного круга и выехал на трассу последним с большим отставанием от пелотона. Но так как всем остальным в итоге тоже пришлось переобуваться, курянин не просто приехал на финиш первым, а выиграл у ближайшего соперника больше 40 секунд!

Кстати, среди сувенирной продукции Carville Racing тоже есть кое-что на случай осадков – дождевики с креативными надписями

Кстати, среди сувенирной продукции Carville Racing тоже есть кое-что на случай осадков – дождевики с креативными надписями

Впрочем, такие решения при всей их судьбоносности – только верхушка айсберга. Ведь думать о том, как повысить шансы на успех на мокрой трассе, гонщики и команды начинают задолго до старта ключевых заездов уик-энда. Просто поставить на гоночный автомобиль дождевые шины – это даже не полдела. Да, если вы единственным в пелотоне сделаете так за минуту до того, как внезапно развернутся небесные хляби – для победы может хватить и этого. Но чтобы сделать свой автомобиль максимально эффективным на мокрой трассе, надо потратить намного больше времени и сил – путем изменения на дождевые настроек подвески. Кстати, а что они собой представляют?

Мягкость как секрет успеха

Адаптацию машины к мокрой трассе можно назвать одним словом – «размягчение». Благодаря уменьшению жесткости подвески машина будет сильнее крениться в повороте, а значит – сильнее будут загружаться внешние, лучше цепляющиеся за асфальт колеса. У этого будет и негативный эффект – машина станет менее отзывчивой и потребует действовать с упреждением, теряя в скорости. Но на мокром асфальте это более чем логичный компромисс. Во-первых, темп в любом случае снижается – значит, снижается и цена потерь от увеличившихся кренов. А во-вторых, терять понемногу в каждом повороте все-таки лучше, чем потерять гонку за один раз в результате разворота или вылета.

За жесткость подвески отвечают две ключевых конструкции – комбинация пружина/амортизатор и стабилизаторы поперечной устойчивости. И если в случае с амортизаторами дело ограничивается регулировкой, пружины и стабилизаторы при перенастройке машины под дождевую трассу приходится менять. Что требует времени. И в случае с Hyundai i30 N, на которых выступают пилоты Carville Racing, переход от «сухой» конфигурации к дождевой проходит достаточно долго – где-то за час с четвертью. Эта процедура выполняется, если шансы на дождевую гонку очень высоки – когда осадки идут с самого утра и прогноз не обещает их скорого прекращения. На этапе в Казани Carville Racing поступила со своими машинами именно так – утром в воскресенье, когда дождь уже шел и заметного улучшения обстановки не планировалось.

 

«При этом дождевая комбинация настроек у команды, по большому счету, одна. Нет какого-то отдельного набора настроек, к примеру, для сильного дождя, – рассказывает Алексей Самойлов. – Могут вноситься небольшие изменения по жесткости амортизаторов, и уже совсем редко – по стабилизаторам. Они помогают лучше адаптировать машину к конфигурации конкретной трассы и уровню сцепления конкретного покрытия. Если говорить о параметрах настройки, которые отличаются в зависимости от интенсивности дождя – гораздо более важную роль может сыграть давление в шинах. При этом диапазон давления, которое выставляется для езды по мокрой трассе, весьма широк: иногда это 1,4 атм, а иногда – и 2,5».

Попутно вносятся изменения и в углы установки колес – главным при этом является уменьшение степени развала. Если внимательно присмотреться к фотографиям машин Carville Racing, сделанных на сухой трассе, колеса у автомобилей стоят «домиком», под заметным наклоном. С целью, чтобы внешнее колесо вставало вертикально при загрузке в повороте. Но такая загрузка происходит на определенной скорости, которую на мокром асфальте машина развить просто не сможет. Поэтому при подготовке к дождевой гонке колеса «выпрямляют» – иначе на невысокой скорости внешнее колесо будет стоять под углом и площадь пятна контакта будет далека от максимальной.

Впрочем, прогноз погоды не всегда на сто процентов точен – и порой случаются ситуации, когда дождь начинает идти раньше, чем предполагалось. Если в этот момент до старта остается меньше часа, на полноценную «перестройку» автомобиля времени уже не хватит. Тогда Carville Racing пользуется компромиссным вариантом – с ним все работы можно сделать за полчаса и даже быстрее. Главным отличием при этом является отказ от установки мягких передних пружин – задние же по-прежнему меняются, так как процесс их снятия и установки заметно менее трудоемок.

На стартовой решетке механики всегда в боевой готовности. Работы с машиной можно вести вплоть до момента, когда до старта прогревочного круга останется 5 минут. И корректировка настроек в последний момент – не такое уж и редкое явление

На стартовой решетке механики всегда в боевой готовности. Работы с машиной можно вести вплоть до момента, когда до старта прогревочного круга останется 5 минут. И корректировка настроек в последний момент – не такое уж и редкое явление

При упоминании о прогнозе погоды сразу возникает вопрос, откуда же команды получают метеорологическую информацию. По словам Алексея Самойлова, и в СМП РСКГ, и в европейских турнирах используются общедоступные погодные сервисы. А если речь идет о длинной трассе, занимающей большую траекторию (в России к таким относится «Сочи Автодром», в Европе – трасса в Спа), то в ее максимально отдаленные от пит-лейна точки посылают специальных наблюдателей. Максимально полезной их информация может оказаться во время предстартовой процедуры: если в дальней части трека внезапно начался сильный дождь, пришедшее оттуда сообщение позволит в последний момент переобуться в дождевые покрышки.

Или принять более экзотическое решение. К примеру, в Казани гонка, которую выиграл пилот Carville Racing, проходила на подсыхающей трассе. И один из соперников петербургского коллектива использовал одновременно оба типа шин: на задней оси оставил дождевые покрышки, а вперед поставил слики. Шины с протектором позволяли избегать потери контроля над машиной, пока асфальт оставался достаточно сырым (скорость при этом была очень низкой – машину «Туринга» обгоняли автомобили младшего класса, проигрывавшие ему по мощности чуть ли не 100 л.с.). А слики позволили резко взвинтить темп, когда покрытие просохло. Ближе к финишу гонщик проходил круги на 4 секунды быстрее всех – и с последнего места смог в итоге пробиться на второе.

«Если же стартовали на сликах, а потом по ходу заезда начался дождь, все становится чрезвычайно сложно, – признает инженер. – Решение о переобувании надо принимать почти моментально – а на какие-то оценки темпа просто нет времени. В этом случае учитывается то, какой круг гонки идет, на каком месте и в какой точке трассы находится пилот, насколько сильный дождь пошел… Правда, градаций тут немного. Я предпочитаю оперировать тремя вариантами: влажно, мокро, много воды. С моей точки зрения, добавлять что-то еще – только путать себя и пилота».

 

Впрочем, задолго до пит-стопа гонщик может помочь себе одним простым способом – скорректировать тормозной баланс. Точнее, сдвинуть его назад – так как на мокрой трассе почти у всех автомобилей появляется склонность «мести хвостом». Что же касается режима работы двигателя или, к примеру, настроек функции «пауэршифт» (она облегчает переключения передач без использования сцепления, ненадолго снижая обороты) – они остаются такими же, как и на сухой трассе. И поэтому на собственные ощущения и умения во время дождевой гонки пилоту приходится полагаться сильнее, чем эффективность своей техники…

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Между тем в эти выходные звезды русских гонок – включая пилотов Carville Racing – вновь выйдут на гоночную трассу: на трассе в Грозном пройдет предпоследний этап сезона. Обе гонки класса «Туринг» пройдут в субботу – а ссылки на прямые трансляции заездов появятся на главной странице Motorsport.com. Пока же можно почитать подготовленные с помощью Carville Racing статьи о разных аспектах русских гонок: их мы собрали на специальной странице.

 

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