Лучшие гонщики и команды страны вновь вступили в борьбу – пусть и с трехмесячной задержкой из-за коронавируса. На трассе «Смоленское кольцо» под Дорогобужем прошел первый этап СМП РСКГ – кольцевого турнира, который состоит из семи этапов и финиширует в октябре.

На первую гонку сезона приехало почти 70 пилотов на машинах шести разных классов. Мы сконцентрируемся на событиях в «Туринге» – самом быстром, самом престижном и самом зрелищном зачете.

Сюрприз дня: Lada шокировала скоростью соперников на иномарках

В русских гонках не шутят о «ведрах с гайками» и «проклятом месте». Когда едешь на машине знаменитой марки вроде Audi или Hyundai, но не можешь догнать автомобиль с надписью Lada на багажнике – не до шуток. А такие истории случаются с пилотами «Туринга» регулярно.

Для заводской команды Lada Sport Rosneft этот сезон – четвертый в СМП РСКГ. И уже в третий раз пилоты коллектива начинают сезон с победного дубля. Это вовсе не значит, что потом они весь сезон расшвыривают соперников направо и налево. Расклад сил меняется от трассы к трассе – да и правила осложняют жизнь лидерам, не позволяя оторваться от соперников безвозвратно. В итоге за три года коллектив «АвтоВАЗа» один раз выиграл командный зачет, а личный титул пилоты команды не смогли взять ни разу.

В квалификации первый ряд заняли пилоты Lukoil Racing на Hyundai i30 N, но в гонке два болида Lada были неудержимы. И на долю обладателя поула Ивана Лукашевича (№ 16) осталась только третья ступень подиума Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Каждый этап СМП РСКГ состоит из двух гонок – и после дубля в первой Lada обычно теряет очки в следующей. Тем более, что на этот раз первая гонка проходила по мокрой трассе, а ко второй асфальт успел просохнуть. Давно подмечено, что из дождевых покрышек Yokohama седаны Vesta каким-то образом выжимают больше скорости, чем иномарки. И следовательно – на сухом покрытии у зарубежных машин шансов больше.

Действительно – второй заезд завершился победой гонщика на Audi. Но оба пилота на Lada, стартовав с не самых высоких стартовых позиций, быстро оказались в первой тройке. Им явно было по силам бороться за победу, но сначала тольяттинцы осторожничали, не желая рисковать очками – а потом гонку досрочно остановили из-за сломавшегося и замершего на гоночной траектории автомобиля.

Пилоты Lada Sport Rosneft Михаил Митяев (слева) и Кирилл Ладыгин после финиша первой гонки Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Одним словом, вечером в Тольятти было что отпраздновать: в последний раз отдельно взятый гонщик и отдельно взятая команда набирали так много очков на старте сезона лет пять назад – когда участников в «Туринге» было меньше раза в три. Но уже на следующем этапе (в последние выходные июля на питерской «Игора Драйв») седаны Vesta получат на борт балласт – своеобразную награду за недавние успехи. И вести борьбу с конкурентами на иномарках им будет ощутимо тяжелее.

Тенденция дня: самая модная техника – корейская

Туринговая Lada Vesta – машина быстрая, но эксклюзивная. За три года «АвтоВАЗ» построил три автомобиля – и даже при большом желании стать владельцем такого седана, мягко говоря, непросто. Поэтому пелотон состоит главным образом из иномарок. И титул самой модной машины регулярно переходит от одного автомобиля к другому.

Четыре года назад все ездили на хэтчбеках Seat Leon, потом «испанца» сбросила с пьедестала «родственница» в лице Audi RS3 (мотор и КПП у машин одни и те же). Теперь же, судя по всему, наступила корейская эра. Больше половины пилотов, претендующих на призовые места в чемпионате России, отдали предпочтение хэтчбеку Hyundai i30 N.

Типичная история: молодой пилот Григорий Бурлуцкий в межсезонье отдал свой Volkswagen Golf GTI напарнику по питерской команде Carville Racing, а сам пересел на Hyundai i30 N Фото: Grigory Golyshev

Напомним, что два года назад корейская машина под управлением нестареющего Габриэле Тарквини с первого раза выиграла Кубок мира WTCR – главный кузовной турнир на планете. Ей сразу же заинтересовались и российские команды: позапрошлой зимой в России привезли два хэтчбека. Самая первая гонка, правда, вышла смазанной: два «корейца» столкнулись примерно через полкруга после старта! Но в итоге чемпионский титул был завоеван именно на i30 N.

Неудивительно, что сейчас на старт выходят уже пять «корейцев». Правда, желание обзавестись чемпионской техникой сыграло с одним из пилотов дурную шутку.

Провал дня: как коронавирус губит гоночную машину. И шансы на чемпионский титул

...на тренировках двигатель «медленно умирал». На квалификации максимальная скорость была на 10 км/ч меньше, чем у соперников, а из системы охлаждения вытекло больше литра антифриза. Ситуация выглядела настолько безнадежной, что один из соперников согласился поделиться своим запасным мотором. Но и тот отказался заводиться, когда надо было выезжать на стартовую решетку…

Все это похоже на описание мучений новичка, который то ли из жадности купил по дешевке дышащий на ладан автомобиль, то ли доверил его обслуживание безответственным механикам. Однако на деле речь идет о Климе Гаврилове – пилоте, который прославился на прошлогодних гоночных играх в Риме. Тогда Клим стал лучшим в туринговом зачете и внес важный вклад в победу сборной России в целом. В национальном чемпионате 20-летний петербуржец – тоже один из лидеров.

Клим Гаврилов стал не единственным из тех, кому не повезло. Лев Толкачев, к примеру, на старте второй гонки врезался в заглохшего соперника и не уехал дальше первого поворота Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

В прошлом году Клим остался третьим исключительно из-за большого числа ошибок. По чистой скорости он не уступал чемпиону и вице-чемпиону – а то и превосходил их. Сделав работу над ошибками и пересев на Hyundai i30 N, молодой гонщик мог заметно повысить свои шансы на титул в этом сезоне. А в итоге, похоже, на первом же этапе выбыл из борьбы за чемпионство. Поломка бензонасоса утром и задней подвески после обеда не дали Климу стартовать ни в одной из гонок.

Как же так получилось? Дело в том, что изначально Климу заказали новую машину – но ее не успевали собрать к началу европейского турнира, в котором россиянин хотел участвовать. Чтобы не пропустить начало европейского сезона (которое в итоге все равно отменили из-за коронавируса), купили подержанную машину, уже откатавшую сезон в Прибалтике. Для нее заказали большой набор запчастей – но все они застряли где-то в Европе. Все из-за той же пандемии.

Авария дня: зигзаг на зигзаге

Первые соревнования после длинного перерыва, стремительно намокшая и просыхающая по частям трасса – причин для разного рода инцидентов в прошлые выходные было достаточно. Однако в итоге по количеству побитой техники уик-энд даже близко не подобрался к титулу наиболее разрушительного за историю СМП РСКГ.

Впрочем, совсем без инцидентов, конечно, не обошлось. На первом круге одной из гонок «Туринга» Honda Civic Type R Антона Немкина вдруг улетела с трассы в сторону. «Вдруг» – потому что дело было в так называемых «малых эсках». На карте это зигзагообразный изгиб трассы – но гонщики обычно проезжают его, держа руль прямо. И вылет с трассы был только началом – вскоре неуправляемый автомобиль вернулся на асфальт и вынес с него одну из машин питерской команды Carville Racing.

Чуть позже пилот из Майкопа объяснил, что произошло: «На торможении я увидел, что соперники замедляются раньше чем обычно. Стремясь избежать контакта с ехавшим впереди автомобилем, повернул руль влево от него. На это наложилось изначально более интенсивное торможение и тот факт, что я находился на еще влажном после дождя поребрике. Далее я просто был пассажиром, и ощущения – не из приятных…»

Дизайн дня: медвежья расцветка – и медвежья услуга

Если в Формуле 1 у красных быков на бортах Red Bull особо нет конкуренции, то в русских гонках за последние годы нарисованных зверей набралось на целый зоопарк. Акула на логотипе команды Motor Sharks, чайка на машинах питерской Neva Motorsport, лев на автомобиле гонщика по имени Лев, мультяшное животное на капоте у молодого гонщика по прозвищу Мамонтенок…

Теперь же этот зверопелотон пополнили три медведя. Три – потому что самый русский хищник изображен на обоих бортах и капоте автомобиля Родиона Шушакова. Гонщик из Петербурга известен своей любовью к юмору, а также музыкальной карьерой – он входил в один из составов группы «Ленинград», а на постоянной основе играет в коллективе с креативным названием «Sпорно».

У машин самого скромного (юниорского) класса СМП РСКГ развивают чуть больше 100 л.с., двигатели в самом мощном классе – за 350 сил. Класс «Туринг-лайт», где выступает Шушаков, представляет собой своего рода золотую середину. Здесь мощность моторов – около 180 л.с. Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Как утверждает сам гонщик, фамилия его происходит от слова «шушак». Слово это есть во многих языках, которые используются на Алтае (откуда родом дед Родиона) – и как раз означает «медведь».

Кстати, по ходу открытия сезона у нарисованных на машине Шушакова хищников появилась первая жертва. На последнем круге одной из гонок петербуржец, сражаясь за второе место, пошел в атаку – но маневр оказался не слишком хорошо просчитанным. Врезавшись в соперника, Родион лишил того места на подиуме, а сам после инцидента и вовсе не смог проехать больше двадцати метров…

Фото дня: натюрморт в боксах Lukoil Racing

После каждого этапа посетители аккаунта программы SMP Racing (она является промоутером СМП РСКГ) в соцсети Вконтакте выбирают лучший снимок из сделанных во время гоночного уик-энда. На этот раз им больше всего глянулась фотография «с дымком» - дымком от тормозов одной из машин коллектива Lukoil Racing.

Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Следующий этап СМП РСКГ пройдет в последние выходные июля на трассе «Игора Драйв» под Петербургом – это будет первое крупное соревнование на открытом в прошлом году автодроме.

Прямую трансляцию гонок самого быстрого класса можно будет увидеть на специальной странице Motorsport.com – оповещения о трансляциях мы публикуем на главной странице. В отсутствие интернета за заездами можно следить с помощью трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ».