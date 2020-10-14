«Все кроют всех *****», – такой ответ мы получили субботним вечером из паддока трассы «Крепость Грозная» в ответ на вопрос, как там обстоят дела. Конкретная формулировка нас позабавила, а вот содержание высказывания не удивило: в прошлые выходные на автодроме в столице Чечни творилось такое, что пара излишне эмоциональных междометий вырвалась бы даже у воспитанницы института благородных девиц.

Обычно мы львиную долю внимания уделяем событиям в самом быстром классе «Туринг» – но на этот раз даже он отошел в тень. Да, чемпионство Кирилла Ладыгина – событие важное. Пилот заводской команды LADA Sport ROSNEFT и программы SMP Racing прервал удивительную серию казанца Дмитрия Брагина, до этого становившегося лучшим четыре года подряд. Плюс титул достался пилоту на Lada Vesta впервые с момента дебюта этой гоночной машины на российских трассах (состоявшегося четыре сезона назад). Но на финальный этап в Грозном тольяттинец приехал с приличным отрывом по очкам, а соперники чудес сотворить не смогли – и в итоге уже 7-го места в первой из двух гонок Ладыгину хватило, чтобы завоевать титул.

В центр внимания в Грозном должен был попасть класс «Супер-продакшн» – сделать такой вывод можно было уже по таблице общего зачета: разрыв по очкам между лидерами сезона был минимальным. Но были и «отягчающие» обстоятельства.

Старые счеты

Схватка за титул в этом году стала очередным эпизодом многолетнего сражения между пилотами на Lada и гонщиками на Subaru – пожалуй, наиболее эпичного в новейшей истории русских гонок (о нем мы уже писали здесь и здесь). Со стороны оно сейчас выглядит схваткой Давида с Голиафом: заводской команде «АвтоВАЗа» противостоит нижегородская частная команда Sofit Racing Team, у которой нет крупных спонсоров и которая совсем недавно пришла в большие гонки из полулюбительских соревнований.

Задний привод против переднего, купе против седана, японская марка против отечественной – непохожесть Subaru BRZ и Lada Vesta делает противостояние особенно колоритным Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

К тому же, «АвтоВАЗ» является титульным спонсором СМП РСКГ. А претендентом на титул от тольяттинцев в этом году оказался не кто-нибудь, а Владислав Незванкин – руководитель спортивного подразделения Lada Sport. Неудивительно, что за поведением на трассе столь влиятельного участника следят особенно внимательно. И каждый инцидент с его участием обсуждается особенно активно. Пожалуй, среди завсегдатаев класса «Супер-продакшн» именно Владислава соперники чаще других обвиняют в некорректной езде.

К примеру, однажды тольяттинец выиграл гонку с отрывом всего в 0,18 секунды – выиграл у пилота, который к тому моменту несколько сезонов выступал в СМП РСКГ, не раз поднимался на подиумы, но ни разу не побеждал. В такой ситуации финишировавшему вторым логично быть расстроенным или как минимум недовольным – но соперник Незванкина не выглядел разочарованным. И тут же объяснил почему: мол, две трети гонки бороться с Владиславом и финишировать в двух десятых от него на неповрежденной машине – это настоящее достижение.

В свое время Владислав Незванкин сменил стартовый номер на 50 в честь полувекового юбилея основания Волжского автозавода. В этом году такой номер вдвойне акутален: 50 лет исполняется спортивным программам «АвтоВАЗа» – и самому Владиславу Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Впрочем, не будем демонизировать отдельно взятого пилота. «Супер-продакшн» – весьма своеобразный класс с точки зрения состава участников. Костяк пелетона здесь составляют немолодые бизнес-драйверы (тот же Незванкин впервые стартовал в гонках уже в зрелом возрасте). Существует даже негласная договоренность между командами не приводить в этот класс пилотов-профессионалов.

В итоге ошибки и контакты случаются часто – и легко можно вспомнить пару случаев, когда сам Владислав лишался хорошего результата после «силового приема» со стороны соперника. К примеру, несколько лет назад на Moscow Raceway лидировавшего тольяттинца вынесли с трассы за полкруга до финиша.

Однако недоброжелатели сразу же вспомнят, что в тот раз обидчик Незванкина был вскоре после финиша оштрафован и убран с первой строчки финишного протокола. А также оперативно приведут несколько примеров, когда некорректные (по их мнению) действия сошли Владиславу с рук. Да еще и перековеркают фамилию нелюбимого гонщика, назвав его, к примеру, Ненаказанкиным. Одним словом, мало кто в паддоке грозненской трассы наблюдал за борьбой в «Супер-продакшне» равнодушно – большинство болело за одну сторон. Или против одной из сторон.

Килограммы конспирологии

Но и это еще не все. Дополнительно ситуацию обострила практика выравнивания сил, которая существует во всех классах русских гонок и препятствует появлению безоговорочных лидеров. Если технические комиссары замечают, что машины той или иной модели заметно быстрее других – их притормаживают. Предписывая увеличить массу или дорожный просвет, снизить давление наддува или установить рестриктор на впуске.

Нетрудно догадаться, что обычно после такого вмешательства команды, чьи машины стали медленнее, негодуют – а их соперники, наоборот, считают, что принятые меры были слишком мягкими. Еще проще представить реакцию пилотов Subaru на решения, принятые в сентябре и октябре.

Оба основных пилота Sofit Racing Team, Вадим Антипов (слева) и Дмитрий Лебедев, дебютировали в СМП РСКГ в прошлом году. Весьма быстро у обоих появились на счету победы в гонках, а Антипов в итоге стал серебряным призером Кубка России Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Накануне предпоследнего уик-энда сезона команде Sofit Racing предписали понизить давление наддува. Потом в интервале между двумя гонками в Нижнем (интервал этот составлял несколько часов – в столь сжатые сроки решения по выравниванию сил применяются крайне редко) судьи «выдали» гонщикам на Subaru по 20 килограммов балласта. И уже на нижегородской трассе борьба между тольяттинскими седанами и японскими купе привела к неприятным контактам.

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Наконец, перед решающим этапом появился документ, предписывающий довесить японские купе еще сильнее. Само собой, некоторые болельщики нижегородского коллектива (и не только они) начали обвинять организаторов турнира и представителей Российской автомобильной федерации в игре на стороне Lada.

В то же самое время сторонники тольяттинской команды напоминали, что снижение давления наддува на Subaru произошло не просто так – а в обмен на разрешение доработать систему турбонаддува с целью получения более ровных графиков мощности и момента. А организаторы турнира отмечали, что именно благодаря выравниванию сил в столь разношерстном классе (где есть машины с разным типом привода, а моторы заметно отличаются по рабочему объему) удалось достичь определенной гармонии. В частности, все представленные в категории модели по ходу сезона отметились финишами на подиуме – а те же японские купе после сдерживающих мер не особо потеряли в скорости. И перед финалом лидеров разделяло всего 9 баллов – тогда как за этап можно заработать до 53-х очков!

Ошибка ценой в титул

Борьбу за титул с Незванкиным вел нижегородец Вадим Антипов. Вторые пилоты LADA Sport ROSNEFT (Андрей Петухов) и Sofit Racing Team (Дмитрий Лебедев) в Грозном должны были помогать своим лидерам, по возможности не теряя очков – ведь в командном зачете борьба между теми же коллективами тоже была очень плотной.

Sofit Racing Team известна не только победами на трассе, но и своими грид-герлз, ежегодно украшающими нижегородский этап турнира Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

В утренней гонке стартовавший с поула Незванкин уверенно уехал к победе – в то время как Петухов, прикрывая тылы, оказался под атаками обоих софитовцев. Петербуржец выступает на российском кольце не первый год, его знают как спокойного и рассудительного человека – и привычки распихивать соперников по обочинам за ним раньше не водилось. Даже во время выступлений в самом бюджетном классе S1600, где контактной борьбы заметно больше и где не добьешься успеха без умения держать удар, не пасовать перед угрожающими маневрами. Вот и на этот раз, обороняя свою позицию, Андрей поначалу предпочел не жестить – и позволил Лебедеву выйти вперед, когда тот организовал атаку, воспользовавшись преимуществом в темпе.

Антипов при этом остался за спиной пилота Lada – поэтому Лебедев решил притормозить соперника и помочь напарнику. Но сделал это, мягко говоря, не слишком изящно: на апексе поворота просто подставился под удар ехавшего следом Петухова. После финиша нижегородец рассказал, что в момент инцидента «машину потерял маленько» – но все было слишком очевидно, чтобы воспринимать эту версию всерьез. Не восприняли ее всерьез и судьи, после финиша начислившие Лебедеву 30 штрафных секунд.

Однако непосредственно в момент инцидента ситуация на трассе не изменилась: даже не поврежденной машине, даже проигрывая в темпе, Петухов по-прежнему мог удерживать за собой Антипова. И тот допустил по-настоящему дорогостоящую ошибку.

Зачем Вадим сделал то, что сделал – пожалуй, главный вопрос 2020 года на российском кольце. Пилот на Subaru пошел в атаку на Петухова по внешнему радиусу второго поворота – а это на трассе в Грозном представляет собой сверхрискованный маневр. Если разница в скорости так велика, что в теории позволяет просто объехать соперника «по внешке», необходимости делать это просто не возникнет – обгон состоится еще на стартовой прямой. В других случаях шанс довести дело до контакта чрезвычайно высок. Находящийся на внутреннем радиусе пилот не собирается бросать газ – ведь он в этот момент находится «в базе» соперника и считает поворот своим. А атакующему просто некуда деваться: ему приходится резать чужую траекторию – и в итоге все заканчивается разворотом. За пять лет, что в Грозном проводятся гонки, такое случалось раз двадцать.

Одним словом, даже если за рулем другой машины твоя мама, лишний раз подумаешь, стоит ли так рисковать. А когда впереди принципиальный соперник, которому нечего терять и которого только что не на шутку разозлил твой напарник, атакующий просто подставляет сам себя. И на примере Вадима Антипова зрители смогли вновь в этом убедиться: атака завершилась сходом с трассы.

Вадим Антипов и его Subaru BRZ после столкновения с Андреем Петуховым Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Беспощадно и бессмысленно

По большому счету, Кубок России был проигран именно в этот момент. В последней гонке Незванкину достаточно было приехать 6-м – а при 9-ти машинах в заезде и на автомобиле заводской подготовки это несложная задача. Даже при старте с 7-й позиции, куда Незванкина забросило право переворачивания стартовой решетки.

Однако стоит вспомнить, что в тот день на трассе было три Subaru. Причем пилот третьей машины приехал на этап СМП РСКГ впервые. Лишним на трассе он не выглядел: в первой гонке смог опередить пару куда более опытных пилотов. И когда на стартовой решетке второй гонки эта Subaru стояла сразу за машиной Незванкина, верить в плохое не хотелось. Но в итоге все-таки пришлось. На входе в левый поворот японское купе вильнуло вправо – и выкинуло с трассы машину тольяттинца.

Столкновение Николая Серебрякова и Владислава Незванкина Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Lada Vesta выдержала удар, осталась на ходу и даже сохранила темп – потеряв на инциденте полминуты, Владислав пустился догонять возглавляемый своим главным соперником пелотон. Все могло закончиться почти как на Гран При Бразилии 2008 года – решающий обгон в борьбе за титул мог состояться если не за пару поворотов, то за несколько кругов до финиша.

Но валидол не пригодился: на нужную позицию Незванкин поднялся гораздо раньше –благодаря столкновению вторых номеров Lada и Sofit. Кто виноват в этом инциденте (четвертом за день и шестом за два последних этапа), уже нет никакого желания разбираться. Но сложно отрицать, что для тольяттинской команды в тот момент авария, закончившаяся сходом Петухова и Лебедева, была самым простым способом гарантировать титул своему лидеру.

Самый сложное в этой статье – ее закончить. Призывать следить за СМП РСКГ в следующем году, используя бойню в Грозном как рекламу – не слишком справедливо. По двум десяткам наших материалов о русских гонках можно понять, что в этом турнире есть множество куда более захватывающих и менее сомнительных историй. Заламывать в ужасе руки и задавать риторические вопросы о том, как мы докатились до жизни такой – бессмысленно. А читать мораль взрослым и успешным людям – как минимум наивно.

Столкновение Андрея Петухова и Дмитрия Лебедева Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Кстати, на возраст главных героев статьи имеет смысл обратить особое внимание. Вадиму Антипову – 33 года, Дмитрию Лебедеву – 38, Андрею Петухову – 41... Среди множества классов СМП РСКГ есть и юниорский, где выступают пилоты в возрасте от 14-ти до 17-ти лет. Наверняка многие из них после не самой удачной гонки или не самых умных действий на трассе слышали от родителей или тренеров требования не ребячиться, действовать по-взрослому, брать пример с более опытных спортсменов. Теперь в ответ на это можно ехидно улыбнуться и вспомнить, как действовали опытные спортсмены на трассе в Грозном в октябре 2020 года…