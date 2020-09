Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем

В минувшие выходные на трассе «Нижегородское кольцо» прошел предпоследний этап Российской серии кольцевых гонок – одного из наиболее масштабных и престижных автоспортивных турниров в нашей стране. По традиции Motorsport.com делится наиболее любопытными сюжетами гоночного уик-энда.

Красно-желтые качели

Описать ситуацию в «Туринге» – самом быстром и престижном классе русских гонок – в этом году очень просто. Кирилл Ладыгин на ярко-желтой Lada Vesta все укрепляет и укрепляет свое лидерство в чемпионате – а другие сильные гонщики сражаются за звание ближайшего преследователя. Предпоследний этап был своего рода моментом истины: если бы после Нижнего лидер тольяттинской команды сохранил солидное преимущество, на финальном этапе в Грозном вполне мог бы играть на удержание счета.

Поначалу казалось, что судьба взялась за пилота программы SMP Racing всерьез. На квалификации Кирилл стал только 8-м – а поул достался его главному сопернику, Алексею Дудукало из Lukoil Racing. Дальше – больше. Стартовав в утренней гонке на дождевых шинах (как и все остальные пилоты), уже через круг Ладыгин решил переобуться в слики Yokohama. И прогадал – скоро над трассой снова зарядил дождь. В итоге лидер чемпионата финишировал последним – в то время как Дудукало закончил гонку вторым и уменьшил отставание от Ладыгина чуть ли не в три раза.

Утренняя гонка в Нижнем была отмечена первой в этом сезоне победой действующего чемпиона Дмитрия Брагина. Но это вряд ли предотвратит расставание пилота с чемпионской единицей, которую он возит на машине уже четвертый сезон Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Но скоро туринговые качели пошли в обратную сторону. Для начала надо было определить стартовые позиции на старте вечерней гонки. Это делают путем переворачивания группы лидеров квалификации, но размер этой группы – от 6-ти до 10-ти гонщиков – определяется жребием. Если бы на жеребьевке вытянули шестерку, Дудукало стартовал бы 6-м, а Ладыгин – снова 8-м. Но вытащили десятку – таким образом, лидер Lukoil оказался на решетке 10-м, а лидер чемпионата – 3-м.

Дальнейшие события разводили претендентов на титул еще сильнее. В начале прогревочного круга на красно-белой Audi не захотели включаться передачи – перезагружая бортовую электронику, Дудукало задержался на решетке и из-за этого был вынужден переместиться на последнюю стартовую позицию. Ладыгин же захватил лидерство в гонке через считанные метры после старта. И одержав уже четвертую за сезон победу, вернул себе почти все потерянное с утра.

Преимущества в 31 очко еще маловато, чтобы надевать кепку с вышивкой «чемпион 2020 года» – но теперь в Грозном, даже если Дудукало выиграет обе гонки, лидеру команды LADA Sport RONSEFT достаточно дважды финишировать 5-м. А ведь один пилот не выигрывал две гонки «Туринга» за уик-энд уже четыре года…

Из-за множества решений, притормаживающих наиболее быстрых гонщиков, в СМП РСКГ невозможно выигрывать одну гонку за другой. Но если говорить о турнирной ситуации, она почти весь сезон выглядит для соперников Кирилла Ладыгина примерно так Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Грустный праздник для дерзкого пилота

«Чего ждать пилоту от гонки, которая проходит в его день рождения?» – один из вечных гоночных вопросов. Первыми вспоминаются приятные совпадения. Поклонникам Формулы 1 в голову придет случай с Жаном Алези – свою единственную победу в гонке чемпионата мира француз одержал в день, когда ему стукнул 31 год.

В русских гонках похожий эпизод имел место год назад. Как раз на этапе в Нижнем Новгороде в воскресенье день рождения праздновали сразу два пилота «Туринга». И оба оказались на подиуме воскресной гонки (причем для одного из них этот подиум так и остался единственным в сезоне). Выигравший тогда Алексей Дудукало в интервью шутил: мол, он был не прочь подарить победу одному из именинников, но другой мог обидеться – так что, волей-неволей пришлось финишировать первым самому.

На этот раз свое 25-летие по ходу этапа отмечал еще один пилот «Туринга» – петербуржец Григорий Бурлуцкий. Петербуржец – из тех, кто не страдает лишней скромностью, никогда не лезет за словом в карман и не злоупотребляет правильными, но скучными рассказами о необходимости много работать. Перед стартом он скорее заявит о готовности обогнать всех соперников до единого и предложит другим гонщикам заранее подготовиться к неизбежному поражению.

Пару лет назад Григорий Бурлуцкий стал чемпионом России в одном из младших классов – но в «Туринге» конкуренция заметно более жесткая Фото: СМП РСКГ (Евгений Сафронов)

Иногда кажется, что Григорий перебирает с бравадой – уверенность гонщика в своих силах выглядит самоуверенностью. Но как только такая мысль приходит в голову – Бурлуцкий в очередной гонке приезжает на подиум, опередив многих казавшихся более быстрыми пилотов. Претендентом на титул петербуржец пока не выглядит – но на призовое место замахнуться вполне может.

На прошлом этапе по набранным очкам Бурлуцкий лишь немного уступил опытнейшим Дудукало и Ладыгину – и «праздничный» уик-энд был отличным поводом поддержать приятную тенденцию. Но похоже, что причитающаяся именинникам порция везения была целиком исчерпана в прошлом году. Непосредственно в день рождения Григорий провалил квалификацию: предпоследнее место стал худшим субботним результатом пилота в сезоне. А в воскресенье в обеих гонках попытки прорваться поближе к лидерам пресекались въезжавшими в гришин Hyundai i30 N соперниками. Причем в вечернем заезде Бурлуцкого вывел из борьбы не кто-нибудь, а товарищ по команде.

Похоже, молодому пилоту есть смысл прочитать один из наших материалов, посвященных русским гонкам – в нем мы разбирали непростые отношения участников СМП РСКГ с удачей и везением.

Импортозамещение как преступление

Кстати, во второй гонке результат Андрея Радошнова, после контакта с которым сошел Бурлуцкий, аннулировали. Но отнюдь не за столкновение с напарником – а за «неправильный» передний бампер автомобиля Audi. Деталь была нужных размеров, изготовлена была из соответствующего материала – однако вопросы у технических комиссаров вызвало ее происхождение.

Команду Carville Racing, за которую выступают Бурлуцкий (№ 91) и Радошнов (№ 27), сложно не заметить. На трассе она выделяется запоминающейся расцветкой машин, на трибунах – большой группой поддержки, в падоке – киоском с гоночной атрибутикой, в интернете – Youtube-каналом с гоночным видео Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

За последние пять лет в России появилось немало гоночных Leon Cupra и Audi RS3 – а кузовные детали этих машин не раз и не два страдали в разного рода инцидентах. Раз есть спрос, будет и предложение – и, по слухам, вскоре у команд появилась возможность купить передний бампер российского производства. Раза в три дешевле, чем просит за аналогичную деталь гоночное отделение соответствующей марки – и без проблем с доставкой, которые после начала пандемии коронавируса возникали периодически.

Однако омологированным (допущенным к установке на машину) является только заводской элемент. А за использование реплик положена дисквалификация. Правда, возникает вопрос – где же все остальные сделанные в России бампера? Получается, все остальные клиенты отечественного производителя ездят с ними на тренировках, а перед гонками меняют на стопроцентно легальные детали?

Вот что бывает с лобовым стеклом гоночного автомобиля, когда едущий впереди автомобиль соскакивает с поребрика и из-под его колес начинает лететь гравий Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Обратная сторона комбеза

Нестандартных расцветок болидов в русских гонках было немало – мы даже посвятили им отдельную статью. С дизайном комбинезонов гонщики экспериментируют гораздо реже – но необычные варианты все же встречаются. В этом году среди участников СМП РСКГ появился Андрей Гончаров, посвятивший свою амуницию творчеству группы Pink Floyd – на комбинезоне москвича размещены изображения, использованные при оформлении нескольких альбомов легендарной группы. К примеру, на передней стороне обмундирования можно увидеть призму с обложки альбома The Dark Side of the Moon.

Дизайн комбинезона Гончарова – знак уважения не только музыкантам, но и дизайн-студии Hipgnosis и дизайнеру Строму Торгерсону (они также оформляли обложки для Led Zeppelin и Genesis) Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Бонус: грид-герлз команды Sofit Racing Team

Трасса «Нижегородское кольцо» существует добрый десяток лет – однако до недавнего времени это никак не отражалось на раскладе сил в русских гонках: нижегородцев почти не было среди участников и совсем не было среди лидеров. Поэтому приход в СМП РСКГ команды Sofit Racing Team стал заметным событием.

Во-первых, гонщики нижегородской команды сразу же вступили в борьбу за титулы в своем классе «Супер-продакшн» – и не с кем-нибудь, а с заводской командой «АвтоВАЗа».

А во-вторых, на домашнем этапе Sofit поддерживают не только болельщики на трибунах, но и командные грид-герлз. Причем их приезжает на трассу чуть ли не больше, чем механиков. И это не может не радовать зрителей и особенно фотографов.

Слайдер Список Грид-герлз команды Sofit Racing Team 1 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герл команды Sofit Racing Team 2 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team 3 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team 4 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team 5 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team 6 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team 7 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герл команды Sofit Racing Team 8 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team 9 / 10 Фотограф: SMP Racing Грид-герлз команды Sofit Racing Team и ее пилот Дмитрий Лебедев 10 / 10 Фотограф: SMP Racing

Поддержка болельщиков особо понадобится нижегородцам на финальном этапе СМП РСКГ, который состоится 10 и 11 октября в Грозном. Там решится судьба титулов сразу в нескольких классах – включая самый быстрый и престижный «Туринг». В ожидании финала пересмотреть гонки этого сезона можно на официальной видеоплатформе турнира, а узнать больше о русских гонках и их главных героях – в специальном разделе Motorsport.com.