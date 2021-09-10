Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках

Жалобы на дороговизну автоспорта – популярный жанр. Даже экс-пилот Формулы 1 Жан Алези недавно ныл в прессе, что к его сыну Джулиано не бегут на поклон спонсоры и что ради карьеры отпрыска пришлось продать суперкар Ferrari F40. На национальном уровне бюджеты, конечно, поменьше – но и в этом случае при сравнении со средней зарплатой гонки выглядят нереально дорогим удовольствием. К примеру, в самом бюджетном классе российского кольца аренда автомобиля с полным обслуживанием на одну гонку сейчас вряд ли обойдется дешевле 300 тысяч рублей. А экипировка, участие в тренировках, переезд к месту соревнований – за все это надо будет платить отдельно.

Но если кто-то деньги тратит – значит, кто-то их зарабатывает. Среди тех, кто «наживается» на жажде скорости и любви к гонкам – менеджеры, тренеры, руководители гоночных команд… Впрочем, эти профессии – можно сказать, факультативные. И есть немало пилотов, которые либо обходятся без помощи упомянутых специалистов, либо сами выполняют соответствующие обязанности. А вот без механиков на гонки ехать смысла нет. О плюсах и минусах этой работы нам помогла узнать команда Carville Racing, выступающая в чемпионате России в классе «Туринг» – самой быстрой и престижной категории российского кольца.

Гонщики петербургской команды управляют хэчтбеками Hyundai i30 N. На такой же машине Норберт Михелис в позапрошлом году выиграл Кубок мира WTCR

Гоночный механик должен быть мастером на все руки

Гоночный уик-энд для механика начинается задолго до того момента, когда машины его команды оказываются в боксах автодрома. Ведь их (вместе со всеми запчастями и оборудованием) надо доставить до трассы. А кто будет загружать командную фуру на базе, кто сядет за руль этой фуры, кто займется разгрузкой по прибытии? Все те же механики.

Поэтому у идеального механика, во-первых, есть права на технику чуть ли не всех возможных категорий. А во-вторых, каждый механик должен иметь в себе что-то от завхоза – держать в голове, какое количество деталей и узлов необходимо для гоночного уик-энда, какое количество реально есть в запасе, где лежит каждая деталь… Как нетрудно догадаться, в гонках нередко приходится работать не просто быстро, а очень быстро – и в эти моменты тратить время на выдвигание и задвигание десятка ящиков просто недопустимо.

В случае с Carville Racing надо быть особо внимательным. Ведь петербургская команда выступает при поддержке брендов, под которыми выпускаются автомобильные запчасти – к примеру, Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески). И важно не перепутать детали к гоночным машинам и образцы, привезенные для демонстрации зрителям.

И, кстати, дело не в том, что детали для серийных машин не выдержат гоночных нагрузок – заложенный в конструкцию запас прочности часто позволяет это сделать. Использование сторонних запчастей будет нарушением омологационных правил: ставить на автомобиль можно только детали, использованные производителем машины. К примеру, однажды в русских гонках пилота дисквалифицировали за использование «поддельного» бампера. Он по размеру, массе и конструкции полностью соответствовал исходной детали – но был сделан частным порядком в России, а не гоночным подразделением Audi.

В хорошем сервисном-центре, к примеру, мастер-моторист ремонтирует двигатели – но снимают моторы с машин и ставит их обратно другие люди. В команде Carville Racing у многих механиков есть своя дополнительная специализация (чаще всего это работа с моторами, с коробкой передач или с амортизаторами). Но при этом их никто не освобождает и от самой простой работы – к примеру, шиномонтажа или ремонта подвески после аварии.

В гонках на российском кольце, длящихся около получаса, «боевые» пит-стопы, которые надо проводить как можно быстрее, случаются редко – разве что при внезапном дожде или быстром высыхании трассы. А вот на квалификациях заминка с переобуванием может привести к потере очередной попытки Фото: Evgeniy Safronov

Гоночному механику не приходится играть в самоделкина

Как несложно догадаться, тонкостей в работе гоночного механика много. Даже, казалось бы, простейшие манипуляции надо делать с умом. К примеру, вроде бы нет ничего сложного в работе с системой пневмодомкратов: подключил баллон со сжатым воздухом к специальному разъему – машина подпрыгнула на трех встроенных стойках, выдернул шланг – упала. Но если автомобиль действительно будет подниматься и опускаться очень резко, есть риск, то разница в скорости срабатывания домкратов может привести к повреждению одного из них – и достаточно дорогому ремонту. Поэтому механику важно все делать так, чтобы машина поднималась и опускалась быстро, но плавно.

С другой стороны, неправильно представлять механика эдаким мастером старой школы, которому вечно приходится колдовать с машиной, на ходу выдумывая какие-то нестандартные решения. В автомобилях, которые строятся гоночными подразделениями крупных компаний (пилоты Carville Racing, к примеру, выступают на хэтчбеках Hyundai i30 N), давно нет места т.н. колхозу. Здесь нет необходимости бить по особо упрямой детали кувалдой, греть ее газом, что-то допиливать напильником. Мануалы к гоночным машинам, конечно, потолще и посложнее, чем инструкции к сборке мебели из Ikea – но в целом их добросовестного изучения и наличия качественного инструмента достаточно, чтобы провести с машиной все необходимые операции.

Две машины коллектива Carville Racing на выезде обычно обслуживает восемь человек: по три механика на каждый автомобиль плюс старший механик и инженер

Вдобавок автомобили категории TCR, которые гоняются в российском «Туринге», известны в том числе логичностью своей конструкции. С ними нет необходимости снимать моторы для замены одного из рычагов подвески или делать какую-то другую лишнюю работу. Но держать в голове особенности того или иного автомобиля в любом случае не помешает. К примеру, автомобили концерна Volkswagen (а по правилам TCR построены Audi RS3, Leon Cupra и VW Golf) славятся сравнительно низкой надежностью приводов, а у Hyundai i30 N слабым местом считается кулак подвески. Значит, за состоянием этих улов надо следить особенно тщательно.

Гоночный механик может неплохо зарабатывать

Для механика, работающего на российскую гоночную команду, могут быть реальными суммы и в 150, и в 200 тысяч рублей месяц. Правда, таким уровнем дохода могут похвастаться, во-первых, лишь наиболее квалифицированные и опытные специалисты – и, как правило, в наиболее напряженной фазе сезона, когда соревнования проходят каждую неделю. Плюс это возможно только в крупных командах, у которых есть сразу несколько программ в разных турнирах – к примеру, петербургская команда братьев Вороновых, отвечающая за обслуживание машин Carville Racing, также работает с молодым петербуржцем Климом Гавриловым в европейской серии TCR и представлена в чемпионате и Кубке России по ралли.

Грязный пол и руки по локоть в масле остались в прошлом – боксы российских команд (в том числе Carville Racing) сегодня не стыдно показать любым гостям

Нетрудно догадаться, что главным минусом работы механика является большое количество переездов. Многие команды – в том числе Carville Racing – в последнее время стараются сократить время, которое сотрудники проводят в дороге. К примеру, вместе с фурой отправляется минимум персонала – а большинство летит на место гонки самолетом (причем тот, кто гнал фуру к месту проведения этапа, обратно уже летит – а за руль садится другой человек). И для многих механиков выезд на соревнования занимает не неделю, как это было сравнительно недавно, а четыре или даже три дня.

Но в любом случае из-за постоянных переездов у механиков накапливается усталость. Самым тяжелым с этой точки зрения, как ни странно, считается начало кольцевого сезона. Дело в том, что в этот период практически без перерыва идут подготовка машин к первым тестам, сами предсезонные тесты (а так как по ходу сезона тесты ограничены, перед стартом чемпионата пилоты тестируются очень активно), обслуживание машин после тестов, первый этап сезона… А у Carville Racing график тестов может оказаться особо напряженным: гоночную команду среди прочего привлекают к испытаниям новых узлов и деталей, которые создаются под брендами Luzar и Trialli для обычных серийных машин – повышенные нагрузки помогают прощупать слабые места новинок, обозначить пределы их надежности и прочности.

Поэтому золотым возрастом механика считается период между 25-ю и 35-ю годами. К этому времени механик уже достаточно опытен, собрал нужные водительские категории и (при необходимости) освоил на каком-то уровне английский язык – но при этом еще остается весьма легким на подъем.

Захар Слуцкий, один из пилотов Carville Racing, на недавнем московском этапе русских гонок впервые в карьере финишировал в первой тройке. И первые поздравления с успехом – механику и от механика

От гоночного механика можно дорасти до гонщика

Конечно, в современном капиталистическом автоспорте такое случается крайне редко – но все же случается. В частности, случилось с одним из соперников команды Carville Racing по чемпионату России. Влюбленный в гонки парень еще в старших классах попросился в команду выполнять любую работу, и не думая на этом зарабатывать. Сначала просто помогал в свободное время, потом стал стажер, потом механиком, потом – старшим механиком…

Параллельно молодому человеку разрешили тренироваться за рулем имевшихся в команде старых автомобилей, а в один прекрасный момент внезапно понадобился пилот на замену – и руководство коллектива решило дать усердному механику шанс. Которым тот умело воспользовался – и сейчас на его счету уже три титула на российском кольце…

Кстати, очередной этап российской серии кольцевых гонок пройдет в эти выходные в Казани. Две гонки класса «Туринг» состоятся в воскресенье. Следить за выступлением пилотов Carville Racing и их соперников можно с помощью прямых трансляций, ссылки на которые появятся на главной странице Motorsport.com. А в ожидании заездов можно почитать другие материалы о русских гонках, подготовленные нами с помощью петербургского коллективами – они собраны на специальной странице.

Пока же можно посмотреть видеоотчет о выступлении команды Carville Racing на предыдущем, московском этапе Российской серии кольцевых гонок. Кстати, в нем сотрудники (в том числе механики) коллектива также рассказывают о нюансах своей работы.