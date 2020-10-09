Сезон русских гонок подходит к концу – сегодня и завтра на трассе «Крепость Грозная» в столице Чечни пройдет финальный этап Российской серии кольцевых гонок. В большинстве классов судьба титулов еще не решена, и значит – болельщиков наверняка ждут особенно напряженные и увлекательные гонки. Возможности сделать пресловутые два шага назад уже нет: если хочешь стать лучшим – надо бороться и рисковать.

Место для финала выбрано более чем подходящее: трасса в Грозном располагает к плотной борьбе. Здесь нет по-настоящему длинных прямых, следовательно – превосходство в мощности мотора не является гарантией успеха. Motorsport.com вспомнил четыре любопытных эпизода, случившихся в прошлом на автодроме в столице Чечни.

Прим.: хотите знать, что подбросило Subaru в воздух на заглавой фотографии – дочитайте статью до самого конца :)

30 титулов – не гарантия успеха

Лучшим украшением финального этапа, само собой, стала бы ожесточенная борьба за чемпионский титул в самом быстром и престижном классе. Однако в последние годы лидер категории «Туринг», как правило, приезжает на решающую гонку с достаточно большим очковым запасом. И вполне может играть на удержание счета, избегая излишнего риска.

Во многом поэтому самой яркой гонкой «Туринга» в Грозном стал не последний, а первый заезд сезона. Два года назад звезды российского кольца, словно изголодавшись по экшену за межсезонье (которое в СМП РСКГ порой длится целых 8 месяцев), устроили сражение высокой степени увлекательности и низкой степени предсказуемости.

Главным сюрпризом стали ошибки наиболее опытных и успешных пилотов. Да, в начале заезда пилотам пришлось ехать на сликах по подсыхающей трассе. Но как раз Кирилл Ладыгин из заводской команды «АвтоВАЗа», Алексей Дудукало из Lukoil Racing Team или Дмитрий Брагин из «Таиф Моторспорт» (у которых на троих больше трех десятков титулов в семи гоночных дисциплинах) должны были в этих сложных условиях справиться лучше других. А в итоге никто из этой троицы не попал на подиум.

Сражение за позицию Алексея Дудукало (№ 3) и Дмитрия Брагина Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

К примеру, Брагин сначала ошибся на входе в последний поворот и потерял из-за этого лидерство – а сразу после этого в попытках отстоять второе место вытолкал Дудукало на траву, пробив в процессе одну из шин Yokohama и потеряв время на замене колеса.

Клим Гаврилов в той гонке также не избежал ошибок. Но, во-первых, петербуржцу тогда было всего 18 лет. А во-вторых, баланс помарок оказался в его пользу – Клим в итоге выиграл гонку. Победа стала для Гаврилова не первой, но знаковой. Успехом в плотной борьбе с главными авторитетами СМП РСКГ молодой пилот обратил на себя особое внимание – и именно с 2018 года Клим постоянно является реальным претендентом на чемпионский титул.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

Кстати, и накануне нынешней гонки в Грозном на первых четырех позициях в «Туринге» находятся пилоты, о которых только что шла речь. Общий зачет возглавляет Кирилл Ладыгин, его ближайшим преследователем является Алексей Дудукало. Но серьезная борьба может развернуться разве что за вице-чемпионское звание. Пилот команды LADA Sport ROSNEFT едет в Грозный с отрывом в 31 очко. Да, в теории за один уик-энд можно заработать 53 балла. Но для этого надо выиграть две гонки за выходные – а в «Туринге» это в последний раз произошло четыре года назад, когда в пелотоне было меньше десяти машин.

Корейское притяжение

Еще один примечательный эпизод с участием Дмитрия Брагина имел место на первой гонке «Туринга» в прошлом году. В межсезонье ведущие российские команды оперативно отреагировали на победу Габриэле Тарквини в Кубке мира WTCR за рулем Hyundai i30 N – и оформили заказы на эти машины в гоночном отделении корейской марки. Напомним, что это одна из особенностей категории TCR – одни и те же техтребования действуют в сериях самого разного уровня, от мирового кубка до чемпионата не Скандинавии даже, а отдельно взятой Дании.

В итоге на старте первого в сезоне заезда оказались два корейских хэтчбека – машина Брагина и автомобиль команды Lukoil Racing с Иваном Лукашевичем за рулем. И надо же такому случиться, что две i30 N столкнулись друг с другом на первом круге первой же гонки на российской земле.

Дмитрий Брагин в момент столкновения находился на внешней стороне поворота и после вылета с трассы потерял множество позиций Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Впрочем, пророческим это столкновение не стало. Уже на следующий день Брагин принес Hyundai первую победу, а осенью – и первый чемпионский титул. В этом году пилот из Казани продолжил выступления на корейском автомобиле – но теперь стать лучшим по итогам сезону Дмитрию может помочь лишь самое настоящее чудо.

Победитель из народа

Ареной еще одного знакового успеха – и снова в исполнении гонщика из Петербурга – трасса в Грозном стала летом 2016 года.

На протяжении нескольких лет команда «Академия Ралли» и сайт Motor.ru ежегодно проводили конкурс «Народный пилот», в рамках которого побороться за право провести сезон в СМП РСКГ (пусть и в самом бюджетном классе) мог любой желающий. Конкурс состоял из серии испытаний – от викторины на знание автоспорта и съемки мини-ролика о себе любимом до отборочных заездов на треке.

Все гонщики «Народный пилот» выступали на седанах VW Polo и в фирменных цветах гоночной программы Volkswagen – знакомых, к примеру, по заводской команде марки в WRC Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Конечно, и в этих условиях победителями становились отнюдь не абсолютные новички. Чаще всего это были любители, которые регулярно принимали участие в заездах формата тайм-атак (на лучшее время круга), а на кольцевые гонки в силу отсутствия бюджета замахнуться не могли. Или молодежь, которой семейных денег хватило на первые шаги в автоспорте – но не более того. В любом случае проект давал шанс талантливым спортсменам шанс оживить карьеру или заявить о себе на новом уровне.

Ни один из «народных пилотов» в пелотоне не терялся. Четыре из пяти выигрывавших конкурс гонщиков поднимались в СМП РСКГ на подиум – а вот выигрывать гонки и бороться за титул смог только петербуржец Иван Костюков. Свою первую победу он одержал в 2016 году как раз на этапе в Грозном.

В первой из двух гонок того этапа Костюков боролся за лидерство, но более опытный соперник просто развернул молодого гонщика. Что не помешало Ивану к финишу прорваться на 4-е место Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Вести на равных борьбу за титул Ивану помешала поломка коробки передач в одной из гонок и пара попаданий под горячую руку менее аккуратным соперникам – но и третье место в общем зачете стало для гонщика более чем достойным результатом.

Столкновение на бис

В русских гонках есть пары из пилотов, которые регулярно «находят» друг друга на трассе, сталкиваясь в борьбе за позицию – и вызывая этим у зрителей то удивление, то смех. Но даже пилоты со столь тесными взаимоотношениями чаще всего ограничиваются одним столкновением за гонку.

Поэтому борьбу между москвичом Евгением Мейтесом и краснодарским пилотом Юрием Борисенко некоторые болельщики вспоминают до сих пор – хотя сражение имело место больше года назад, на открытии прошлого сезона. Машина с логотипами «Матч ТВ» (Мейтес является заместителем директора телеканала) и автомобиль с символикой программы SMP Racing столкнулись дважды за один поворот!

Остросюжетность эпизоду придавал тот факт, что все произошло на последнем круге гонки в последнем повороте – а на кону в этот момент стояло третье место. То есть из двух участников сражения на подиум мог попасть лишь один.

Если вам стало любопытно, что произойдет на трассе «Крепость Грозная» в этом году – подключайтесь к прямым трансляциям заездов класса «Туринг» на специальной странице Motorsport.com. Обе гонки на этот раз пройдут в субботу – если же двух заездов вам мало, за остальными можно следить на официальной видеоплатформе серии (начало трансляций в 10:30 и 16:40), а также с помощью аккаунтов СМП РСКГ в соцсетях Вконтакте и Facebook. А в ожидании решающих заездов имеет смысл ознакомиться с двумя десятками статей о самых разных аспектах русских гонок (от портретов главных героев до роли в гонках саранчи) в соответствующем разделе нашего сайта.

А в качестве бонуса – дополнительная порция экшена с трассы в Грозном.