В ближайшие выходные на автодроме «Смоленское кольцо» пройдет пятый этап Российской серии кольцевых гонок. За этим турниром – одним из наиболее масштабных и престижных в нашей стране – мы следим особенно внимательно. Почему – проще всего понять в соответствующем разделе Motorsport.com, где скопился уже добрый десяток разнообразных материалов о русских гонках и их главных героях.

В воскресенье две гонки в самом быстром классе «Туринг» можно будет посмотреть в прямом эфире на специальной странице нашего сайта. А пока мы вспомнили четыре истории из недавнего прошлого СМП РСКГ, по которым можно судить об увлекательности гонок на Смоленщине.

Разрушительные шины

У обеих машин команды почти одновременно спускают левые передние шины. Знакомая история? А то – ведь совсем недавно мы видели ее в исполнении Mercedes на Гран При Великобритании. Но поклонники русских гонок могут припомнить еще более впечатляющую историю.

Год назад на «Смоленском кольце» два автомобиля Lada Granta двигались по трассе в двух секундах друг от друга. И передние левые покрышки на обоих потеряли давление с тем же самым интервалом – в один и тот же момент начала торможения перед 2-м поворотом.

При этом стоит отметить, что на мощных кузовных автомобилях последствия взрыва передней покрышки выглядят, пожалуй, эффектнее всего. В непосредственной близости от вращающегося колеса находятся пластиковые или карбоновые детали – и порвавшаяся поперек шина начинает ломать и крушить крыло и передний бампер. В результате обе машины буквально за считанные секунды потеряли созданный дизайнерами «АвтоВАЗа» человеческий, если так можно сказать, облик.

И если автомобиль в цветах программы SMP Racing отделался одним разбитым углом, на машине в ливрее «Матч ТВ» (машиной управлял заместитель директора спортивного канала Евгений Мейтес) вскоре после пит-стопа лопнула и правая шина!

На гонке Ф1 в Великобритании причиной проблем с колесами назвали выезд автомобиля безопасности – из-за него пилоты совершили единственный пит-стоп раньше, чем хотели, и были вынуждены удлинить второй отрезок гонки. На «Смоленском кольце» большинство пришло к мнению, что во всем виноват некий валявшийся на трассе обломок. Впрочем, тот факт, что пилоты ехали по стремительно просыхавшей и уже почти высохшей трассе, тоже мог сыграть свою роль.

Первый блин отбойником

Красно-синяя Lada Granta год назад вообще стала чуть ли не самой несчастливой машиной этапа на Смоленщине. Ведь до двух воскресных проколов она пережила еще и зрелищную аварию в субботней гонке.

В 11-м повороте «Смоленского кольца» какие-либо инциденты случаются сравнительно редко. Во-первых, внешняя сторона трассы в этом месте обычно весьма грязная – и удержаться на ней в попытках обогнать соперника сложновато. Во-вторых, находящийся на холме поворот – слепой. Проезжая его по идеальной траектории, гонщики действуют на автомате. А вот если сойти с «наезженной тропы», приходится действовать на ощупь – и риск допустить ошибку увеличивается.

Поэтому чаще всего в 11-м повороте пилоты обходятся без экспериментов и едут «след в след». Однако Василия Владыкина, который в тот день впервые вышел на старт в кольцевых гонках, видимо, забыли об этом предупредить.

Гоночный обочечник

Объезд по обочине – весьма популярный маневр среди тех, кто регулярно оказывается в пробках на загородных дорогах. Перед упомянутым выше вторым поворотом «Смоленского кольца» тоже порой случается нечто вроде пробки – если идет первый круг, а в заезде принимает участие под тридцать машин. Как раньше нередко случалось в заездах самого бюджетного класса русских гонок (раньше он назывался «Национальный», а недавно сменил имя на S1600).

Второй поворот не слишком отличается от первого по скорости прохождения, но трасса в нем гораздо уже. Лидеры проскакивают апекс спокойно – а в задних рядах в этот момент становится по-настоящему тесновато. И если кто-то из не самых опытных гонщиков (а таких в бюджетном классе всегда хватает) допустит ошибку на торможении – кроме обочины, уходить некуда.

Впрочем, выезд за пределы трассы обычно делает ситуацию только хуже. Бить впереди едущую машину в задний бампер – дело неприятное. Но в S1600 ездят весьма крепкие машины, и после «пинка» у соперника нередко есть возможность продолжить гонку. А вот в попытке «объехать пробку» по обочине чаще всего приезжаешь в автомобиль, находящийся на апексе. Под более опасным углом и с большей разницей в скорости. Несколько лет назад это на своем примере продемонстрировал Александр Марушко из Йошкар-Олы.

Две девушки и одна авария

3-ий поворот трассы со стороны кажется менее опасным: если пилоты достаточно осторожны, его можно пройти бок о бок – поэтому даже на первом круге риск образования «пробки» в зоне торможения сравнительно мал. Однако, когда на повестке дня стоят позиции в лидирующей группе бюджетного класса, случается всякое – в том числе и на подходе к 3-му повороту.

Авария на предпоследнем этапе 2016 года была примечательна тем, что ее устроили две девушки. Опытная ижевчанка Наталья Гольцова на прямой стала смещаться влево, юная курянка Юлия Струкова – вправо, а находившемуся между ними подмосковному пилоту Александру Голованову просто некуда и некогда было деваться.

Пара слов о трассе – рассказывают шинники

Кирилл Еникеев, менеджер автоспортивных программ Yokohama (на шинах этой марки выступают абсолютно все участники СМП РСКГ):

«Прежде всего, этот автодром состоит из двух принципиально разных частей. Первая половина – медленные повороты и короткие прямые между ними. А на второй главным элементом является профилированный поворот, который благодаря схожести со знаменитым участком трассы в Монце все называют Параболикой. И он не просто быстр сам по себе – но еще и соединяет две достаточно длинные прямые.

Получается, что на первой части трассы в идеале от машины нужны одни реакции, а на второй части – другие. Поэтому при подборе настроек гонщикам и инженерам приходится искать компромисс между двумя полюсами. И найти получается не у всех.

Yokohama является монопольным поставщиком шин для СМП РСКГ с момента основания турнира. При этом в старших классах используются слики, в бюджетных – допущенные для езды по обычным дорогам полуслики А048, а в юниорском – и вовсе самые обычные покрышки АЕ50, которые автомобилисты покупают для повседневного использования Фото: СМП РСКГ (Григорий Голышев)

Еще две особенности трассы повышают шансы на успех рассудительных гонщиков. Асфальт здесь очень абразивный, «зубастый» – следовательно, надо особо тщательно следить за износом шин. Также на всю Европейскую часть страны знамениты здешние жесткие поребрики. Когда здесь впервые участвовали в гонках автомобили Lada Vesta, несколько раз на них при проезде поребриков ломались рулевые тяги!»

Еще раз напомним, что две гонки самого быстрого класса «Туринг» в воскресенье можно увидеть в прямом эфире на нашем сайте (начало трансляций – в 14:10 и 17:55).

Если же вы не хотите пропустить ни одного воскресного заезда (а их будет целых девять), лучше сразу отправляйтесь на официальную видеоплатформу турнира.