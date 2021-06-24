До глюков и темноты в глазах: русские гонки в Нижнем

Непривычная жара стала главной темой по ходу второго этапа Российской серии кольцевых гонок, который прошел в минувшие выходные в Нижнем Новгороде. В прошлом самые яркие события на трассе NRing имели место во время дождевых заездов – на этот же раз на асфальт не упало ни капли воды, а температура воздуха во время заездов приближалась к 35-ти градусам тепла. И после финиша дневной гонки (она проходила при более высокой температуре, а дистанция ее на несколько кругов больше, чем у первого, утреннего заезда) гонщики первым делом делились эмоциями от пребывания в гоночной машине, где воздух прогревался до 50-60 градусов.

«Тебе не просто жарко – ты просто плывешь, расплываешься. Порой даже немножко темнеет в глазах, – рассказал петербуржец Захар Слуцкий, выступающий за команду Carville Racing. – Тебе в этот момент надо дополнительно собраться, сохранить концентрацию – но сделать это, мягко говоря, непросто».

Жара требовала особенно аккуратно работать с шинами: ведь количество покрышек, которые можно использовать по ходу уик-энда, жетско ограничено Фото: Carville Racing

«Под конец гонки просто какие-то глюки начались, – признался Григорий Бурлуцкий, напарник и земляк Слуцкого. – Смотрю вперед – машин нет, проморгаюсь – опа, появились. Само собой, это настораживало. В машине было очень жарко, и последние круги гонки я ехал с одной мыслью – когда же это все закончится?»

Нижегородский этап для петербургского коллектива, выступающего при поддержке брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (широкий спектр автомобильных компонентов), начался с успеха в квалификации. Слуцкий, который в этом году дебютирует в кольцевых гонках, со второй попытки показал 3-й результат. А более опытный Бурлуцкий во второй раз подряд стал вторым.

«Мы постоянно ищем и находим новые решения, которые помогают нам ехать быстрее, – прокомментировал Григорий эту приятную для команды стабильность. – Это происходит каждый год, каждый этап – и похоже, сейчас уже образовалась некая критическая масса таких мелких изменений к лучшему. Плюс впервые в «Туринге» я провожу за рулем автомобиля второй сезон подряд. Благодаря этому я все больше узнаю о машине, все лучше ее чувствую – и это сказывается на результатах».

Григорий Бурлуцкий после финиша на подиуме в первой гонке Фото: SMP Racing

Квалификационный успех заложил фундамент успешного выступления в утренней гонке: Бурлуцкий сохранил вторую позицию до финиша и стал автором первого подиума Carville в нынешнем сезоне – а Слуцкий не стушевался после ошибки на старте, в борьбе с титулованными гонщиками вернул часть потерянных позиций и закончил гонку 4-м, повторив свой лучший результат за короткую кольцевую карьеру.

При формировании стартовой решетки на дневную гонку первая десятка квалификации была перевернута – таким образом, пилоты петербургского коллектива ушли в бой 8-м и 9-м. Слуцкий и в этой ситуации достойно показал себя, отыграв 3 позиции и закончив заезд на 5-м месте. Бурлуцкому повезло меньше: повреждения, полученные машиной в ходе плотной борьбы с соперниками, и выписанные судьями наказания не позволили Григорию попасть в первую десятку. Впрочем, и после этого по количеству набранных за этап очков Carville Racing оказалась второй из 6-ти заявленных на соревнования команд.

Все это внушает команде немалый оптимизм перед следующим этапом, который пройдет 24-25 июля на домашней трассе коллектива, автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.

Захар Слуцкий (слева) и Григорий Бурлуцкий Фото: SMP Racing