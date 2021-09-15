Дебютант русских гонок стал героем дня на этапе в Казани

Этап Российской серии кольцевых гонок, прошедший в минувшие выходные на трассе в столице Татарстана, стал самым успешным с начала сезона для команды Carville Racing. Напомним, этот коллектив выступает в самом быстром и престижном классе «Туринг» при поддержке брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески).

Изначально предстартовые расклады нельзя было назвать идеальными для петербургского коллектива. Ведь гонка в Казани является по сути домашней и для пилотов Татарстана, и для гонщиков из Тольятти. И на старте гонок «Туринга» можно было насчитать 6 опытных поволжских пилотов, имеющих огромный накат на местной трассе. В то время как один из гонщиков Carville Racing – 20-летний Захар Слуцкий – приехал на этот трек впервые.

Субботняя квалификация, казалось бы, подтвердила, что рассчитывать на яркие результаты петербуржцам сложно: времен, показанных Слуцким и его напарником Григорием Бурлуцким, хватило на места лишь в 4-м ряду на старте первой гонки уик-энда. К тому же, погода на трассе в воскресенье была переменчивой: трасса то намокала под дождем, то почти полностью просыхала, то снова становилось влажной. В таких обстоятельствах опыт считается огромным преимуществом – и по идее, первую скрипку должны были играть первые имена российского «Туринга».

Однако в итоге героем утреннего заезда стал именно Слуцкий Стартовав с 8-й позиции, через пару поворотов после старта он уже бился за место в первой тройке. В полной мере используя черту, которую уже можно было подметить по ходу предыдущих гонок – готовность вступать в борьбу здесь и сейчас, не тратя время на прессинг и демонстрацию себя в зеркалах. К примеру, в середине первого круга Захар попробовал атаковать одного из соперников в начале самой длинной прямой, был заблокирован, сместился (вроде бы смирившись с поражением) на другую сторону трассы – но уже в конце прямой снова пошел в атаку на позднем торможении и все-таки отыграл позицию.

После этого перед петербуржцем остались только два тех самых опытных местных гонщика – родившиеся в Тольятти, выступающие за казанские команды и имеющие на своем счету не один кольцевой титул. Однако к экватору заезда Слуцкий обогнал их обоих – включая четырехкратного чемпиона «Туринга» Дмитрия Брагина. И одержал уверенную победу. Для полноты картины стоит добавить, что на старте утренней гонки автомобиль Захара был самым тяжелым в пелотоне!

«Этот успех стал результатом большой работы в исполнении всей команды – в том числе плотной работы на тренировках, начиная со среды, с большим вниманием к мелочам, – прокомментировал пилот свою победу. – Но важным моментом был и успех на предыдущем московском этапе, где я впервые смог подняться на подиум. Я как бы переступил грань – наконец, финишировал не четвертым, не в шаге от подиума, а в первой тройке. Прочувствовал, каково это – и теперь уже в разы меньше нервничаю, когда еду на третьей или второй позиции. Просто спокойно веду гонку и двигаюсь вперед».

В соответствии с правилами СМП РСКГ, свою судьбу в дневной гонке победитель утреннего заезда отчасти определяет сам. При формировании стартовой решетки судьи переворачивают часть квалификационного протокола – но чтобы исключить игры в поддавки ради дневного поула, точный размер этой части определяется жребием. Который тянет победитель первой гонки во время церемонии награждения.

При обслуживании гоночных машин Carville Racing использует продукты собственного производства, доступные и простым автовладельцам. К примеру, очиститель тормозов и деталей сцепления из ассортимента бренда Trialli

Захар вытянул девятку – и получил возможность стартовать со второго места, бок о бок с действующим чемпионом и лидером общего зачета, 42-летним Кириллом Ладыгиным. Обогнать за один день и Ладыгина, и Брагина – что может быть круче для дебютанта? И у Слуцкого получилось: его соперник слегка забуксовал на старте, и в первый поворот пилот Carville Racing вошел лидером! Но в этом случае опыт взял свое: уже через полкруга Кирилл подловил Захара на небольшой ошибке и вернул себе лидерство. После этого темп двух пилотов был примерно одинаковым – и второй возможности для атаки у петербуржца уже не появилось.

Впрочем, и два финиша на подиуме сделали было Слуцкого самым результативным пилотом уик-энда. «Сделали было» - так как в итоге гонщик был оштрафован за неверное положение машины в момент старта (два колеса находились за границами стартовой ячейки) и в итоговом протоколе оказался только 7-м. К счастью для Carville Racing, освобожденную Захаром позицию унаследовал его напарник, пересекший линию финиша третьим.

Таким образом, на этом этапе коллектив из Петербурга одержал первую победу в сезоне и в первый раз с начала года завоевал два призовых места за одни выходные. Развить успех команда постарается в рамках т.н. южного турне – двух последних этапов серии, которые пройдут в Грозном и Сочи. Ближайшим станет этап в столице Чечни, запланированный на 8 и 9 октября.

А в ожидании этапа можно почитать материалы о любопытных нюансах русских гонок, подготовленные нами с помощью Carville Racing. Мы собрали их на специальной странице.