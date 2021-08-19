Большой ручник и прыжки на пит-стопах: на чем ездят герои русских гонок

Сезон русских гонок в самом разгаре – в ближайшие выходные на трассе Moscow Raceway пройдет 4-й из 7-ми этапов Российской серии кольцевых гонок. И за хороший результат в самом быстром и престижном классе «Туринг» вновь будет бороться команда Carville Racing, которая в этом сезон помогает нам с подготовкой материалов о российском кольце.

Ранее мы достаточно много рассказали об истории петербургского коллектива и его гонщиках – но не слишком много внимания уделяли автомобилям, на которых выходят на старт пилоты команды Григорий Бурлуцкий и Захар Слуцкий. Хотя фотографии хэтчбеков Hyundai i30 N в яркой и запоминающейся расцветке не раз мелькали в наших материалах.

Неотъемлемая часть этой расцветки – логотипы поддерживающих команду брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (детали для тормозной системы, трансмиссий и подвески). Кстати, продукция этих марок с помощью гоночных автомобилей не только рекламируется, но и испытывается. И тесты на трассе, где узлы и детали подвергаются повышенным нагрузкам, позволяют производителю получить дополнительную уверенность в качестве и надежности своей продукции.

В основе своей конструкции гоночный автомобиль имеет серийный горячий хэтчбек, причем мощность мотора в ходе его доработки вырастает не слишком сильно – с 275-ти л.с. до 350-ти. Конечно, при этом у машины немало агрегатов и систем, которые используются исключительно в гонках – к примеру, секвентальная коробка передач или бортовая система пожаротушения. Впрочем, вместо обстоятельного описания нюансов устройства автомобиля мы решили сконцентрироваться на нескольких отдельных любопытных моментах.

На одной машине можно выступать и в «дворовых» гонках, и в Кубке мира

Когда молодые пилоты приходят в Формулу 1, им приходится потратить немало времени на адаптацию к новой машине. Которая и гораздо быстрее, и гораздо сложнее, чем, к примеру, автомобиль Формулы 2. Насколько непростым может быть процесс адаптации – мы можем судить по количеству аварий, в которые по ходу этого сезона попали Юки Цунода, Мик Шумахер и Никита Мазепин.

В кузовных гонках ситуация принципиально другая. Купив, хэтчбек Hyundai i30 N у гоночного отделения корейской марки, вы можете заявить эту машину в национальный чемпионат. Которых существует больше полутора десятков – к примеру, свой семиэтапный турнир проводится даже в Дании. А можете – в Кубок мира WTCR. Этапы которого проводятся на нескольких континентах и среди участников которого – экс-пилот Формулы 1 португалец Тьягу Монтейру.

Конечно, присоединиться к сражению лучших кузовных пилотов планеты не слишком просто в силу финансовых и административных тонкостей. Но если говорить о технической стороне вопроса, то Hyundai i30 N, на которых выступают пилоты Carville Racing в российском «Туринге», в целом не отличаются от автомобиля, за рулем которого венгр Норберт Михелис два года назад стал обладателем Кубка мира.

Таким образом, при наличии достойной спонсорской поддержки молодые пилоты могут переходить с национального уровня на европейский и даже мировой, не сталкиваясь с необходимостью на ходу привыкать к совершенно новому для себя автомобиля. А значит – при наличии таланта могут быстрее подключиться к борьбе за высокие позиции.

С другой стороны, благодаря такой универсальности в национальных чемпионатах нередко оказываются «исторические» машины. К примеру, один из пилотов СМП РСКГ некоторое время назад выступал на автомобиле, который в 2015 году привез швейцарца Стефано Комини к победе в самом первом сезоне международной серии TCR (позже получившей статус Кубок мира).

Когда надо поменять покрышки, машины могут подпрыгивать

Даже в высокотехнологичной Формуле 1 не обойтись без такой несложной вещи как домкрат. И среди механиков, которые обступают машину на пит-стопе, есть сразу два механика, единственная задача которых – поднять автомобиль. В русских гонках с этой задачей справляется один человек, и усилий для этого он прикладывает гораздо меньше.

Когда автомобиль останавливается перед боксами, у его заднего правого угла можно увидеть механика с баллоном и недлинным шлангом. Механик откидывает крышку, под которой на обычном автомобиле находится горловина топливного бака, и вставляет шланг в небольшой разъем. После чего с характерным сильным пшиком машина сама собой приподнимается – и как будто зависает в воздухе.

В баллоне находится сжатый воздух, и при подключении баллона к воздушной магистрали на борту автомобиля срабатывают три пневмодомкрата – из-под днища машины «выстреливаются» три массивных стойки. Когда работы закончены, механик отсоединяет шланг – и автомобиль вновь встает на колеса.

Примечательно, что за последние годы не было ни одного случая, когда проблемы с пневмодомкратами испортили кому-то гонку. Впрочем, заезды класса «Туринг» длятся всего около получаса и по умолчанию пит-стопов не подразумевают. Единственное исключение – когда трасса очень быстро намокает или просыхает и пилотам приходится заезжать в боксы для замены сликов на дождевые шины или наоборот.

Стартовать на этих машинах надо с ручника

Далекий от гонок человек, заглянув в автомобиль категории TCR, удивится многому – к примеру, отсутствию обшивки салона или целому лесу труб, которые образуют каркас безопасности. А вот тех, кто интересуется гонками, наверняка удивят размеры рычага ручного тормоза и его размещение в непосредственной близости от руля. Ведь речь не о дрифте (в котором команда Carville Racing, кстати, тоже представлена), где ручник порой дергают перед каждый поворотом.

Действительно – чаще всего гонщики петербургского коллектива пользуются ручником всего один раз за гонку. Но делают это в крайне важный момент – на старте.

Остановив автомобиль в нужном месте решетки, пилот выжимает педали сцепления и тормоза и включает первую передачу. После этого надо машина фиксируется ручником. Одновременно гонщик нажимает кнопку, которая активирует ограничитель оборотов – даже если выжать газ до упора, двигатель не будет крутиться выше заданного уровня. Как нетрудно догадаться, это страхует пилота от чересчур активной пробуксовки.

Когда на светофоре зажигается первый стартовый огонь, пилот нажимает на педаль газа до упора, а остальные две педали – отпускает. Точнее, тормоз отпускает полностью, а сцепление – доводит до грани схватывания. В момент погасания огней гонщик отпускает ручник и педаль сцепления – но еще некоторое время удерживает палец на кнопке ограничителя оборотов. Через пару секунд, почувствовав, что шины нормально зацепились за асфальт, можно убрать палец с кнопки – и стартовая процедура считается законченной.

Кстати, именно с неисправностью ручника связаны кажущимися странными фальстарты, когда машина начинает движение за несколько секунд до погасания огней. Гонщик отпускает педаль сцепления – и только в этот момент понимает, что давление в системе (а ручник на таких машинах гидравлический) слишком низкое и не может удержать машину на месте.

Для пилотов Carville Racing в эти выходные фальстарты и прочие гоночные неприятности будут особенно не к месту. Предыдущий, домашний этап Бурлуцкий и Слуцкий провели не лучшим образом – в силу того, что их Hyundai были загружены балластом в «наказание» за хороший темп в квалификациях в начале сезона. И на московском этапе пилотам Carville Racing особенно важно показать достойный результат – чтобы сохранить реальные шансы на попадание в призы по итогам сезона.

Как будут развиваться события на Moscow Raceway – покажут прямые трансляции заездов. Ссылки на них днем в воскресенье можно будет найти на главной странице Motorsport.com. А отчеты о гонках и любопытные материалы о русских гонках мы по ходу всего сезона размещаем на специальной странице сайта.