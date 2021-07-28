Балласт в подарок на домашний этап: русские гонки в Питере

В кузовных гонках у любого успеха, как правило, есть оборотная сторона. Выиграл квалификацию? Благодаря правилу переворачивания стартовой решетки имеешь реальные шансы начать вторую гонку уик-энда с 10-го места. Смог сделать свою машину самой быстрой? Жди «бонуса» в виде балласта, который не даст тебе уйти в отрыв от соперников.

В минувшие выходные все эти нюансы спортивного регламента особенно жестоко обошлись с питерской командой Carville Racing, которая в нынешнем году помогает нам готовить материалы о русских гонках. Третий этап Российской серии кольцевых гонок проходил на трассе «Игора Драйв» – и для амбициозного коллектива было делом части блеснуть перед родными трибунами. Однако накануне гоночного уик-энда оба пилота основного состава получили от организаторов не самые приятные «подарки».

За 2-е и 3-е места в квалификации предыдущего, нижегородского этапа Григорий Бурлуцкий и Захар Слуцкий были «наказаны» балластом в 40 кг. Из-за этого Hyundai i30 N петербургских гонщиков оказались не просто самыми быстрыми машинами в пелотоне. Они стали, к примеру, на 70 кг тяжелее Audi RS3 LMS, на которой была выиграна квалификация на «Игоре» – и на 40 кг тяжелее Lada Vesta, пришедших первыми к финишу в обеих гонках уик-энда.

«На трассе, где преобладают прямые и ходовые повороты, с этим ничего не сделаешь. И мы заведомо понимали, что нашей целью будет набрать некоторое количество очков и не уйти с нулем», – рассказывал по ходу уик-энда Слуцкий.

«Я выкладывался на максимум, старался ехать максимально аккуратно и чисто, избегать даже небольших ошибок – но все это почти не помогало: соперники просто были быстрее», – согласился с напарником Бурлуцкий.

Неудивительно, что квалификация принесла Carville Racing разочаровывающий результат: 10-е и 11-е места. Причем стартовать с этих позиций Григорию и Захару предстояло в обеих гонках уик-энда – в соответствии с результатами жеребьевки на старте второй гонки переворачивалась только первая шестерка. И на этом неприятности для коллектива, выступающего при поддержке брендов Luzar (автомобильные радиаторы) и Trialli (под которым выпускается широкий спектр деталей для тормозной системы, трансмиссий и подвески), не закончились.

«События на трассе частично сыграли нам на руку, частично – против нас, – рассказал Слуцкий. – К примеру, во второй гонке на 3-м круге у меня резко пропали тормоза. Хотя перед стартом мы заменили не только колодки, но и диски. Однако в какой-то момент, когда я нажал на тормоз перед шпилькой в конце спуска, то не смог нормально замедлиться и полетел прямо.

В результате до самого конца заезда машина не могла нормально тормозить. К финишу колодок просто не осталось – а диски в таком состоянии, как будто я проехал на них не одну гонку, а два этапа со всеми тренировками. Плюс ближе к концу гонки коробка не позволяла включить ни первую, ни вторую передачи – и в одной из точек трассы машина из-за этого едва не глохла…»

Впрочем, у некоторых гонщиков дела шли еще хуже. К примеру, Егор Оруджев (кстати, тоже петербуржец) из Lukoil Racing после победы в квалификации не смог тронуться в момент начала прогревочного круга и пропустил первую гонку, а во второй из-за прокола остался последним. Благодаря неудачам Егора и других пилотов пилоты Carville Racing закончили обе гонки на «Игоре Драйв» на 7-й и 8-й позициях. И наверняка мыслями Григорий и Захар были уже на трассе Moscow Raceway, где в конце августа пройдет следующий этап российской серии. И где гонщики Carville Racing смогут избавиться от притормозившего их балласта.