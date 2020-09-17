В ближайшие выходные на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдет предпоследний этап Российской серии кольцевых гонок. У некоторых пилотов есть возможность уже на этой гонке обеспечить себе титулы, их соперники крайне заинтересованы отложить решающее сражение до последнего этапа в Грозном – так что, предстартовые расклады более чем располагают к ярким и увлекательным гонкам.

А дополнительную порцию перца уик-энду может добавить своеобразный характер нижегородской трассы. Ее не слишком судьбоносный вид – нет ни быстрых поворотов, ни перепада высот – обманчив. Здесь регулярно происходит нечто, заставляющее болельщиков удивиться, рассмеяться или поставить лайк. Вот три недавних примера.

По тысяче просмотров за каждый км/ч

В рамках СМП РСКГ проходит по 50-80 гонок в год (в зависимости от количества классов и схемы организации заездов) – и аварий здесь случается предостаточно просто по закону больших чисел. Так что, болельщикам к виду поврежденных машин не привыкать. Но порой случаются аварии, впечатляющие зрителей на пару порядков сильнее остальных. И самая впечатляющая случилась два года назад именно на «Нижегородском кольце».

На старте заезда один из соперников боднул автомобиль тольяттинца Владислава Незванкина в задний левый угол – при этом видимых повреждений машина не получила и продолжала гонку. Однако один из элементов подвески, судя по всему, надломился – и спустя некоторое время заднее левое колесо просто отстрелилось от автомобиля. Инцидент произошел на скорости около 100 км/ч.

На следующее утро пилот заводской команды «АвтоВАЗа» (и по совместительству – руководитель гоночного подразделения Lada Sport) стал героем дня. Если большинство аварий собирает в соцсетях серии по две-три тысячи просмотров, вылет Незванкина собрал восемьдесят тысяч. Кстати, это была далеко не первая зрелищная авария в исполнении тольяттинца. Тремя годами ранее в Казани контакт с товарищем по команде довел Незванкина и его Lada Granta до переворота.

Пилот сказал – пилот сделал

Весной 2020 года участники СМП РСКГ были потрясены новостью о внезапной смерти Ирека Миннахметова. Спорт был для казанца скорее хобби – но хобби, которому Ирек уделял массу времени: наряду с выступлениями в самом быстром классе русских гонок он стартовал в соревнованиях на бездорожье, поддерживал детский спорт, стал инициатором проведения в Казани этапа воздушных гонок Red Bull Air Race… И когда такой человек уходит из жизни в 39 лет – смириться с этим сложно.

Зрителям и соперникам Ирек запомнился прежде всего ураганными стартами. Ими часто выделяются пилоты, которые начинали с кросса или ледового трека – там заезды скоротечные и первый разгон вполне может решить судьбу победы.

Но смелые маневры в исполнении Ирек не всегда заканчивались удачно. Год назад на старте субботней гонки в Нижнем Новгороде пилот не смог вовремя затормозить на грязной стороне трассы – и инициировал столкновение с участием еще трех автомобилей. С виду в этом инциденте не было ничего из ряда вон выходящего, однако в итоге он вошел в историю русских гонок – благодаря пророческому интервью пилота на стартовой решетке.

Быстрые гости из ближнего зарубежья

Узбекский болид – это словосочетание выглядит как не слишком понятная шутка. Однако среди выступающей в русских гонках техники есть и автомобиль среднеазиатского происхождения. Да, при рождении эта модель получила имя Chevrolet Aveo – будучи при этом разработанной в Южной Корее местным отделением концерна General Motors. Но экземпляры, выходящие на старт в гонках СМП РСКГ, собраны на заводе в Узбекистане и несут на себе логотипы отдельной марки Ravon.

Компактные семейные автомобили модели R3 выглядят не слишком спортивно: из-за сравнительно небольшой ширины они кажутся чересчур высокими – как бы не завалились набок в повороте! Европейские хэтчбеки VW Polo и Peugeot 208, с которыми узбекские машины соревнуются в классе «Туринг-лайт», смотрятся на гоночной трассе куда органичнее. К тому же, корейский мотор не слишком хорошо выдерживал форсировку до 200 л.с. – и по ходу гоночных уик-эндов замена двигателя стала для команды Сергея Нуждина (этот тольяттинский инженер занимался превращением малолитражки в гоночный автомобиль) рутинной процедурой.

И все-таки терпение, труд и немного удачи сделали свое дело. На прошлогоднем нижегородском этапе Ravon R3 впервые одержал победу в гонке. После этого узбекские седаны еще дважды пересекали линию финиша первыми – а лучший из управлявших ими пилотов, москвич Ефим Гантмахер, стал вице-чемпионом страны. В ближайшие выходные два автомобиля узбекской марки вновь окажутся на старте – причем за рулем одного из них будет омич Михаил Грачев, трехкратный чемпион России и победитель гонок серии TCR. А компанию ему составит Айдар Нуриев - чемпион Европы по ралли-кроссу.

Прошлогодний чемпион Владимир Черевань (№ 17) набрал очки во всех 14-ти гонках сезона, в то время как на счету каждого из основных пилотов Ravon было по две-три «баранки» Фото: СМП РСКГ (Марат Даминов)

Удастся ли Ravon в этот раз обогнать немцев и француженок – покажут прямые трансляции в ближайшие выходные. Смотреть их можно на официальной видеоплатформе серии.

Впрочем, в этот уик-энд впервые после долгого перерыва увидеть русские гонки можно и своими глазами. Билеты на соревнования (они действительны в течение обоих дней) продаются на сайте Kassir. Помимо целой дюжины гонок для зрителей подготовлена насыщенная развлекательная программа в паддоке – от гонок на радиоуправляемых машинках до тест-драйва полноприводных автомобилей на внедорожной трассе.