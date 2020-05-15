Вопрос на миллион в передаче «Кто хочет стать миллионером?» оказался посвящен автоспорту. В Великобритании вышла в эфир передача, где финальным вопросом стал следующий: какая из этих знаменитых гонок прошла первой? В качестве вариантов ответа фигурировали:

«24 часа Ле-Мана»

Гран При Монако

«Инди 500»

« Турист Трофи » на острове Мэн

Игрок честно признался, что не знает ответа, и взял деньги: 500 000 фунтов стерлингов (₽45 млн по текущему курсу ЦБ). После этого ведущий викторины Джереми Кларксон, также известный зрителям по передачам Top Gear и Grand Tour, предложил выбрать вариант, который кажется правильным. Тогда игрок назвал мотоциклетную гонку «Турист Трофи» на острове Мэн. Этот ответ оказался верным – знание истории автоспорта могло бы принести 1 млн фунтов (₽90 млн).

Мотозаезд по дорогам британского острова Мэн впервые прошел в 1907 году. Второе место по возрасту занял марафон «Инди 500»: первая гонка на овале в Индианаполисе состоялась в 1911 году. «24 часа Ле-Мана» проводят с 1923 года, а самым молодым соревнованием оказался Гран При Монако. Гонку по улицам средиземноморского княжества устраивают с 1929 года.