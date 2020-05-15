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Road racing / Новость

В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион

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В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион
Автор:
, шеф-редактор
15 мая 2020 г., 06:05

В британской версии знаменитой телевикторины игрок не стал отвечать на вопрос об истории автоспорта

Вопрос на миллион в передаче «Кто хочет стать миллионером?» оказался посвящен автоспорту. В Великобритании вышла в эфир передача, где финальным вопросом стал следующий: какая из этих знаменитых гонок прошла первой? В качестве вариантов ответа фигурировали: 

  • «24 часа Ле-Мана»
  • Гран При Монако
  • «Инди 500»
  • «Турист Трофи» на острове Мэн

Игрок честно признался, что не знает ответа, и взял деньги: 500 000 фунтов стерлингов (45 млн по текущему курсу ЦБ). После этого ведущий викторины Джереми Кларксон, также известный зрителям по передачам Top Gear и Grand Tour, предложил выбрать вариант, который кажется правильным. Тогда игрок назвал мотоциклетную гонку «Турист Трофи» на острове Мэн. Этот ответ оказался верным  знание истории автоспорта могло бы принести 1 млн фунтов (90 млн). 

Мотозаезд по дорогам британского острова Мэн впервые прошел в 1907 году. Второе место по возрасту занял марафон «Инди 500»: первая гонка на овале в Индианаполисе состоялась в 1911 году. «24 часа Ле-Мана» проводят с 1923 года, а самым молодым соревнованием оказался Гран При Монако. Гонку по улицам средиземноморского княжества устраивают с 1929 года. 

Что почитать о гонке «Турист Трофи» на острове Мэн:

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar , 24 часа Ле-Мана , Road racing
Автор Антон Погорельский

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