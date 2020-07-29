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Дорожные гонки / Фестиваль Diamond Races на острове Уайт / Новости Motorsport.com

Остров Уайт примет новый фестиваль дорожных гонок

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Остров Уайт примет новый фестиваль дорожных гонок
29 июл. 2020 г., 09:01

Фестиваль Diamond Races пройдет в октябре 2021 года

Остров Уайт, известный своим красочным побережьем и находящийся в двух часах езды от центра Лондона, примет гоночный фестиваль Diamond Races. Он пройдет в южной части острова на трассе протяженностью 12,4 мили.

Природная красота острова Уайт и его дороги, признанные одними из самых живописных в мире, станут отличным местом для трассы. Она пройдет через живописные деревушки Чейл, Кингстон, Шоруэлл и Бристоун, а также по быстрому 5-мильному отрезку военной дороги вдоль побережья.

Новое гоночное мероприятие пройдет по строгим правилам, установленным руководящей организацией ACU (Auto Cycle Union), которая занимается всем мотоциклетным спортом в Британии. Безопасность станет ключевым моментом Diamond Races. Организаторы подчеркивают первостепенное значение безопасного движения по дорогам, уделяя повышенное внимание гонщикам, зрителям и официальным лицам, а также продвигая стратегию дорожной безопасности.

Мотогонка на острове Уайт

Мотогонка на острове Уайт

Фестиваль был разработан совместно с властями острова Уайт и экспертами мотоциклетного сообщества. Команда Diamond Races и консул острова Уайт рады подтвердить, что запланированные дорожные гонки пройдут в октябре 2021 года. Среда и четверг станут днями тренировок, а в субботу пройдут гонки на время.

Точная дата фестиваля будет определена после того, как станет известен календарь британского Супербайка на 2021 год.

Планируется, что событие станет регулярным и будет для мотогонщиков праздником завершения сезона спустя неделю после финального этапа BSBK, который традиционно принимает трасса «Брэндс-Хэтч». Фестиваль откроет свои двери классам Супербайк, Суперспорт и легким мотоциклам, а также байкам с коляской в демонстрационном формате и – в будущем – электрическим категориям.

Кроме главных заездов на время запланированы массовые старты для мотоциклистов, которые под руководством опытных инструкторов смогут ощутить захватывающий дух дорожных гонок в безопасных условиях на закрытых участках дорог. Это станет ключевым фактором в продвижении дорожной безопасности для аудитории Diamond Races.

Маршрут гонки Diamond Races на британском острове Уайт

Маршрут гонки Diamond Races на британском острове Уайт

Фото: Diamond Races

Организаторы Diamond Races, мировые лидеры в своей области, смогли привлечь не только ведущие имена из индустрии дорожных мотогонок, но и сформировать команду с опытом глобальных бизнес-решений, цифровых технологий и организации мероприятий в тесном сотрудничестве с властями острова Уайт, что обеспечило полную поддержку на местном уровне.

Ключевыми фигурами стали Гэри Томпсон (главный судья Турист Трофи на острове Мэн), Стив Плейтер (победитель Турист Трофи на острове Мэн и чемпион Великобритании), Нил Таксуорт (бывший менеджер Honda Racing), а также Джеймс Кей (бывший пилот британского Туринга и сооснователь Diamond Races) и Мэтт Нил (трехкратный чемпион BTCC и посол Honda UK).

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Пол Сэндфорд, генеральный директор и сооснователь Diamond Races, сказал: «Как житель острова Уайт я рад приветствовать гоночных болельщиков со всего мира на этом прекрасном острове. Уверен, их ждет незабываемый уик-энд, полный гонок и развлечений для всей семьи.

Фестиваль Diamond Races станет результатом многолетней серьезной работы большой команды, нам очень повезло привлечь к ней лучших из лучших. Мы учли все вопросы и подготовили яркое событие. Нет оснований усомниться, что оно станет заметным событием в туристическом календаре острова Уайт и расписании международных мотоциклетных соревнований».

 

 

 

Впервые в истории на острове Уайт пройдут профессиональные мотогонки. Будучи в столь легкой доступности для 17 миллионов людей, проживающих в Большим Лондоне и Южной Англии, Diamond Races сможет привлечь как постоянных поклонников гонок, так и тех, для кого соревнования на дорогах острова станут первыми в жизни.

Кроме заездов Уайт может предложить семьям и отдыхающим множество интересного. Октябрь традиционно является на острове временем завершения туристического сезона. Уайт, известный в Британии как «Остров солнечного света», получит серьезный импульс в экономике благодаря событию, которое встанет в один ряд с популярным музыкальным фестивалем в июне и регатой Cowes Week в августе.

Дороги острова Уайт, где пройдет уникальная мотогонка

Дороги острова Уайт, где пройдет уникальная мотогонка

Фото: Diamond Races

Дэйв Стюарт, руководитель комитета стратегического партнерства Совета острова Уайт, сказал: «Мы уже довольно долгое время работали за сценой со специалистами, которые исследовали целесообразность подобных гоночных соревнований. И теперь очень рады объявить о еще одном дебюте на острове Уайт.

Мы нацелены усиливать экономику острова, а предстоящий фестиваль без сомнений приведет в восторг местных энтузиастов, а также привлечет гостей из Британии и Северной Европы, что позволит продлить туристический сезон и улучшить экономические показатели в четвертом квартале. Самым важным станет безопасность соревнований, и я рад, что организаторы нацелены на совместную работу с нами в предстоящие недели и месяцы по продвижению мотоциклетной безопасности на острове».

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Зрителей ждет уникальная возможность увидеть и услышать гоночные байки на живописном фоне с временных трибун, которые позволят еще больше насладиться динамикой спорта. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.diamondraces.com.

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Об этой статье

Серия Мотогонки , Общая информация , Дорожные гонки
Этап Фестиваль Diamond Races на острове Уайт
Сессия Объявление о проведении гонки

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