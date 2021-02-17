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Дорожные гонки / Новость

На горную гонку «Пайкс Пик» заявлен формульный болид

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На горную гонку «Пайкс Пик» заявлен формульный болид
Автор:
, Главный редактор

За рулем машины IndyCar на опасную трассу выйдет пилот, которого прославила одна большая неудача

Американец Джей-Ар Хильдебранд подал заявку на участие в знаменитой американской горной гонке «Пайкс Пик», которая пройдет в штате Колорадо 27 июня.

Болельщикам Хильдебранд известен главным образом своими выступлениями в серии IndyCar – точнее, одним-единственным выступлением в самом знаменитом этапе турнира, гонке «500 миль Индианаполиса». В 2011 году, впервые стартовав в этой гонке, американец ушел на последний круг лидером – но не удержал машину в последнем повороте, врезался в стену и на поврежденной машине пересек линию финиша только вторым.

Впрочем, внимание журналистов привлекло не имя пилота – а машина, на которой он хочет покорить известную горную трассу. Речь идет о болиде Dallara DW12/IR18, который в последние годы используется в серии IndyCar.

 С технической точки зрения этот факт не выглядит сенсацией. Несколько лет назад дорога на вершину холма Пайкс Пик, где и проводятся заезды, была полностью заасфальтирована. И очень многие машины, которые выходят на старт и побеждают, созданы для быстрой езды именно по ровному асфальту. К примеру, электромобиль Volkswagen ID.R, которому сейчас принадлежит рекорд трассы, используется для заездов исключительно на покрытых асфальтом дорогах и гоночных трассах.

Однако удельная мощность болида IndyCar заметно выше, чем у iD.R – если у немецкого прототипа она составляет чуть больше 0,6 л.с. на килограмм массы, в случае с Dallara DW12 может достигать 0,9. Таким образом, у Хильдебранда есть хороший шанс стать новым рекордсменом.

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Об этой статье

Серия Дорожные гонки
Пилоты Джей-Ар Хильдебранд
Автор Кирилл Качнов

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