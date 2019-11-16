Мотогонку в Макао остановили после двух серьезных аварий: видео

Участниками первого столкновения стали Роберт Ходсон (JGH Racing BMW), потерявший управление и влетевший в барьер, и преследовавший его Марек Червени (Wepol Racing BMW). Сообщается, что оба не получили повреждений и смогли вернуться в боксы.

После 20-минутной паузы заезд возобновили, но уже на втором круге в повороте Police участниками массового столкновения стали сразу шестеро гонщиков.

Троих – Даниэля Крюгера, Эрно Костамо и Дерека Шилса – пришлось отвести в больницу для дополнительного обследования. Их жизни ничто не угрожает.

Организаторы объявили, что гонка отменена, а провести ее позже невозможно из-за плотного графика уик-энда. Так как участники не проехали трех полных кругов, никаких результатов у заезда не будет, а церемония награждения не состоится.

Дополнение: После совещания организаторы гонки все же решили утвердить итоговый протокол по результатам всего одного круга. Согласно правилам, чтобы гонка была признана состоявшейся, участники должны проехать минимум три полных круга. Однако в правилах есть исключение, которое требует признать результаты в том случае, если в гонке был проведен рестарт.

Таким образом, победителем субботней мотоциклетной гонки в Макао был признан Майкл Раттер.



