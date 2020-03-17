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Road racing / Новость

Из-за вируса отменили самую опасную гонку в мире

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Из-за вируса отменили самую опасную гонку в мире
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 07:09

Турист Трофи на острове Мэн не состоится впервые с 2001 года. Тогда мероприятие отменили из-за эпидемии ящура у крупного рогатого скота

Власти острова Мэн в Ирландском море отменили дорожную мотоциклетную гонку Турист Трофи, которая должна была пройти с 30 мая по 13 июня. Причиной отмены стала вспышка коронавируса: число заболевших в Великобритании, к которой относится остров Мэн, уже превысило тысячу человек.

Организаторы гонки подчеркнули, что рассматривали разные варианты, включая перенос гонки на другую дату. Однако в итоге приняли единственно возможное решение не проводить ее вовсе.

Турист Трофи на острове Мэн проводится с 1907 года и считается одной из самых опасных гонок в мире. Последний раз авария, приведшая к гибели гонщика, произошла там в прошлом году.

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Серия Road racing
Автор Сергей Иванов

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