Из-за вируса отменили самую опасную гонку в мире
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Турист Трофи на острове Мэн не состоится впервые с 2001 года. Тогда мероприятие отменили из-за эпидемии ящура у крупного рогатого скота
Власти острова Мэн в Ирландском море отменили дорожную мотоциклетную гонку Турист Трофи, которая должна была пройти с 30 мая по 13 июня. Причиной отмены стала вспышка коронавируса: число заболевших в Великобритании, к которой относится остров Мэн, уже превысило тысячу человек.
Организаторы гонки подчеркнули, что рассматривали разные варианты, включая перенос гонки на другую дату. Однако в итоге приняли единственно возможное решение не проводить ее вовсе.
Турист Трофи на острове Мэн проводится с 1907 года и считается одной из самых опасных гонок в мире. Последний раз авария, приведшая к гибели гонщика, произошла там в прошлом году.
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Об этой статье
|Серия
|Road racing
|Автор
|Сергей Иванов
Из-за вируса отменили самую опасную гонку в мире
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