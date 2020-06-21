Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»
Алессандро Дзанарди вдохновляет миллионы людей по всему миру. Потеряв ноги в страшной аварии 19 лет назад, итальянец не бросил заниматься спортом. Для начала Дзанарди вернулся в автогонки и провел целых пять сезонов в высококонкурентном чемпионате WTCC. Там Алекс выступал на BMW с ручным управлением. А потом переключился на велоспорт. Дзанарди освоил новую для себя дисциплину с нуля, и в 2012 году стал чемпионом Паралимпиады. Итальянец выиграл четыре золотые медали: две в 2012-м и две в 2016-м. Сейчас Алексу 53 года, но он не собирается сдаваться: недавно спортсмен заявил, что не против выступить на ближайших Играх в Токио
Таких, как Алессандро Дзанарди, принято называть людьми с ограниченными возможностями. Но посмотрите сами: спортивные возможности этого человека безграничны. Далеко не молодой итальянец из года в год демонстрирует великолепную форму: участвует в изнурительных соревнованиях, а иногда и сам их организует.
В 2014 и 2015 Дзанарди летал на Гавайи, чтобы принять участие в триатлоне «Железный человек». И выиграл его в своем классе.
Не забывает Дзанарди и об автогонках. В 2014-м Алекс выступал в Blancpain Sprint Series, в 2018-м занял пятое место в гонке DTM, а в 2019-м финишировал девятым в суточном марафоне «24 часа Дайтоны».
Прямо сейчас Алекс в реанимации: в столкновении с грузовиком спортсмен получил тяжелую травму черепа. И пока Дзанарди борется за свою жизнь, мы предлагаем посмотреть, насколько яркой и насыщенной она может быть для человек без ног, но с очень большим сердцем и духом настоящего чемпиона.
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алессандро Дзанарди
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди празднует победу в своем классе на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
Фотограф: BMW AG
Читайте также:
Предыдущая новость
В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Road racing , IMSA , WTCC , Other cars
|Пилоты
|Алекс Дзанарди