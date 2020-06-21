Таких, как Алессандро Дзанарди, принято называть людьми с ограниченными возможностями. Но посмотрите сами: спортивные возможности этого человека безграничны. Далеко не молодой итальянец из года в год демонстрирует великолепную форму: участвует в изнурительных соревнованиях, а иногда и сам их организует.

В 2014 и 2015 Дзанарди летал на Гавайи, чтобы принять участие в триатлоне «Железный человек». И выиграл его в своем классе.

Не забывает Дзанарди и об автогонках. В 2014-м Алекс выступал в Blancpain Sprint Series, в 2018-м занял пятое место в гонке DTM, а в 2019-м финишировал девятым в суточном марафоне «24 часа Дайтоны».

Прямо сейчас Алекс в реанимации: в столкновении с грузовиком спортсмен получил тяжелую травму черепа. И пока Дзанарди борется за свою жизнь, мы предлагаем посмотреть, насколько яркой и насыщенной она может быть для человек без ног, но с очень большим сердцем и духом настоящего чемпиона.