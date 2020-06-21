Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Road racing / Галерея

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»

Поделились
Комментарии
Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»
21 июн. 2020 г., 04:05

Алессандро Дзанарди вдохновляет миллионы людей по всему миру. Потеряв ноги в страшной аварии 19 лет назад, итальянец не бросил заниматься спортом. Для начала Дзанарди вернулся в автогонки и провел целых пять сезонов в высококонкурентном чемпионате WTCC. Там Алекс выступал на BMW с ручным управлением. А потом переключился на велоспорт. Дзанарди освоил новую для себя дисциплину с нуля, и в 2012 году стал чемпионом Паралимпиады. Итальянец выиграл четыре золотые медали: две в 2012-м и две в 2016-м. Сейчас Алексу 53 года, но он не собирается сдаваться: недавно спортсмен заявил, что не против выступить на ближайших Играх в Токио

Таких, как Алессандро Дзанарди, принято называть людьми с ограниченными возможностями. Но посмотрите сами: спортивные возможности этого человека безграничны. Далеко не молодой итальянец из года в год демонстрирует великолепную форму: участвует в изнурительных соревнованиях, а иногда и сам их организует.

В 2014 и 2015 Дзанарди летал на Гавайи, чтобы принять участие в триатлоне «Железный человек». И выиграл его в своем классе.

Не забывает Дзанарди и об автогонках. В 2014-м Алекс выступал в Blancpain Sprint Series, в 2018-м занял пятое место в гонке DTM, а в 2019-м финишировал девятым в суточном марафоне «24 часа Дайтоны».

Прямо сейчас Алекс в реанимации: в столкновении с грузовиком спортсмен получил тяжелую травму черепа. И пока Дзанарди борется за свою жизнь, мы предлагаем посмотреть, насколько яркой и насыщенной она может быть для человек без ног, но с очень большим сердцем и духом настоящего чемпиона.

Слайдер
Список

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
1/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
2/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
3/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
4/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
5/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
6/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
7/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
8/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
9/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
10/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
11/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
12/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
13/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
14/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
15/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
16/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
17/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
18/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
19/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
20/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
21/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
22/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
23/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
24/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди готовится к триатлону «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
25/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
26/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
27/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
28/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
29/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
30/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
31/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
32/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
33/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
34/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
35/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
36/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
37/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
38/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
39/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
40/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
41/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
42/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
43/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
44/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
45/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
46/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
47/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
48/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
49/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
50/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
51/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
52/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
53/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
54/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне

Алекс Дзанарди на Гавайском триатлоне
55/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
56/72

Фотограф: BMW AG

Алессандро Дзанарди

Алессандро Дзанарди
57/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
58/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
59/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
60/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
61/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
62/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
63/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
64/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением

Алекс Дзанарди на чемпионате мира по велогонкам на велосипедах с ручным управлением
65/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди празднует победу в своем классе на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди празднует победу в своем классе на триатлоне «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
66/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)

Алекс Дзанарди готовится к триатлону «Гавайский железный человек» (Hawaii Ironman)
67/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
68/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
69/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
70/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
71/72

Фотограф: BMW AG

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года

Алекс Дзанарди готовится к триатлону на Гавайях в октябре 2014 года
72/72

Фотограф: BMW AG

Читайте также:

Следующая новость
В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион

Предыдущая новость

В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Road racing , IMSA , WTCC , Other cars
Пилоты Алекс Дзанарди

Самое читаемое

1
Формула 1

Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи

2
Формула 1

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

3
Формула 1

Ньюи объяснил, чем Ферстаппен лучше Райкконена

4
Формула 1

Занарди сбил грузовик

5
Формула 1

Может ли Даниил Квят стать чемпионом Формулы 1

Самое важное:

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»
Road

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»

В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион
Road

В «Кто хочет стать миллионером?» задали вопрос о гонках. Можно было выиграть миллион

Прямо сейчас: онлайн-трансляция кибергонки РСКГ
RT

Прямо сейчас: онлайн-трансляция кибергонки РСКГ

Из-за вируса отменили самую опасную гонку в мире
Road

Из-за вируса отменили самую опасную гонку в мире

Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG
Road

Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.