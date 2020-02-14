Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG

Бывший спонсор команды Haas в Формуле 1, компания Rich Energy, вернется в гоночный спорт. С 2020 года производитель энергетических напитков будет спонсировать британскую мотоциклетную команду OMG Racing, выступающую в национальном чемпионате по Супербайку.

Rich Energy стала титульным спонсором Haas в начале прошлого сезона Ф1, однако летом между сторонами начался разлад. Глава компании Уильям Стори выложил в твиттер сообщение об отказе спонсировать американскую команду, а затем несколько раз раскритиковал ее за низкие результаты.

Совладельцы Rich Energy поначалу отрицали заявления Стори, продолжая выполнять условия сделки, но осенью он смог добиться своего и в сентябре контракт был расторгнут. После этого Стори еще несколько раз насмехался над Haas в соцсетях.

О сделке между Rich Energy и OMG Racing было объявлено на презентации нового байка команды, ливрея которого раскрашена в спонсорские цвета. Владелец команды Алан Гарднер пояснил, что в курсе истории взаимоотношений Rich Energy и Haas, но в переговорах с ним компания заверила в соблюдении условий новой сделки.