Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Второй день в процессе . . .
Отчет о последней сессии Свежие результаты
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Первая тренировка через
21 Часов
:
26 Минут
:
27 Секунд
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
Билеты
05 мар.
-
08 мар.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Road racing / Новость

Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG

Поделились
Комментарии
Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG
Автор:
, редактор
14 февр. 2020 г., 14:49

Скандально известная Rich Energy теперь будет титульным спонсором команды из британского Супербайка. Гоночный коллектив называется OMG

Бывший спонсор команды Haas в Формуле 1, компания Rich Energy, вернется в гоночный спорт. С 2020 года производитель энергетических напитков будет спонсировать британскую мотоциклетную команду OMG Racing, выступающую в национальном чемпионате по Супербайку. 

Rich Energy стала титульным спонсором Haas в начале прошлого сезона Ф1, однако летом между сторонами начался разлад. Глава компании Уильям Стори выложил в твиттер сообщение об отказе спонсировать американскую команду, а затем несколько раз раскритиковал ее за низкие результаты.

Совладельцы Rich Energy поначалу отрицали заявления Стори, продолжая выполнять условия сделки, но осенью он смог добиться своего и в сентябре контракт был расторгнут. После этого Стори еще несколько раз насмехался над Haas в соцсетях. 

 

О сделке между Rich Energy и OMG Racing было объявлено на презентации нового байка команды, ливрея которого раскрашена в спонсорские цвета. Владелец команды Алан Гарднер пояснил, что в курсе истории взаимоотношений Rich Energy и Haas, но в переговорах с ним компания заверила в соблюдении условий новой сделки.

 

Читайте также:

Следующая новость
Не только «Тачки». Вот 9 важнейших мультфильмов о гонках — с рецензиями и рекомендациями

Предыдущая новость

Не только «Тачки». Вот 9 важнейших мультфильмов о гонках — с рецензиями и рекомендациями
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Road racing , Superbike IDM
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

43мин
2
Формула 1

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!

3
Формула 1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

4
Формула 1

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

5
Формула 1

Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

Самое важное:

Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG
Road

Бывший спонсор Haas будет спонсировать мотокоманду OMG

Не только «Тачки». Вот 9 важнейших мультфильмов о гонках — с рецензиями и рекомендациями
F1

Не только «Тачки». Вот 9 важнейших мультфильмов о гонках — с рецензиями и рекомендациями

Мотогонку в Макао остановили после двух серьезных аварий: видео
Road

Мотогонку в Макао остановили после двух серьезных аварий: видео

В гонке Турист Трофи на острове Мэн погиб мотоциклист
Road

В гонке Турист Трофи на острове Мэн погиб мотоциклист

Майкл Данлоп вернется в дорожные гонки. В прошлом году они унесли жизни его брата и напарника
Road

Майкл Данлоп вернется в дорожные гонки. В прошлом году они унесли жизни его брата и напарника

Расписание

WEC
  • WEC
  • MotoGP
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.